Израиль  — возвращение к отцу-прародителю — фашизму…

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал палестинцев «человекоподобными животными», все более раскрывая суть идеологии, стоящей за оккупацией, гетто, арестами и убийствами, а сегодня — геноцидом палестинского народа на глазах у всего мира.

В обращение к Израилю, сделанному 25 октября, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил: «Мы никогда не забудем 1400 братьев и сестер, которые были хладнокровно убиты и героически сражались насмерть против этих человекоподобных животных».

Ранее палестинцев «животными» назвал министр обороны Израиля Йоав Галант, он это сделал 9 октября, сообщая о блокаде сектора Газа, отключении его от электричества, воды и топлива, и перекрытии поставок еды и медикаментов.

Публичное низведение жителей палестинского анклава до уровня животных, совершенное отдельно и военным, и гражданским руководством Израиля, при этом с двухнедельным интервалом, не оставляет сомнений в том, что это — не оговорка и эмоции, а убежденность «высших существ», карающих «низшие твари».

А поскольку — это тварь, животное, то сочувствия и сострадания на уровне человека, а тем более сверхчеловека, они заслуживать не могут.

Именно поэтому Израиль не трогает страдание народа Палестины, глух он к его правде. Ковровые бомбардировки сектора Газа, продолжающиеся 20 дней, унесли жизни, по последним данным, почти 7000 человек, большая часть из них дети.

Бомбы и ракеты разрушают жилые кварталы, больницы, лагеря беженцев, мечети и церкви. Люди не могут найти ни одного безопасного места. Арабская медиа-компания «Аль-Джазира» рассказывает, как больницы работают на пределах своих возможностях, нет медикаментов, анестезии, нет места, чтобы принимать раненых, по Газе пущен клич — «литр бензина спасает жизни», — топливо необходимо для работы больничных генераторов.

Накануне «Аль-Джазира» передавала репортажи о гибели семьи своего корреспондента, главы арабского бюро в секторе Газа Ваеля аль-Дахду (Wael Al-Dahdouh), он вернулся в укрытие, где нашел жену, сына и дочь убитыми.

Сколько еще надо убить палестинцев, детей, чтобы Израиль почувствовал себя отомщенным? Есть ли предел страданиям в Газе, чтобы Тель-Авив и поддерживающий его коллективный Запад сказали: «довольно»?

Нет, конца этой бойни не предвидится. Биньямин Нетаньяху и его главный союзник, покровитель и подстрекатель США готовят наземную операцию, о чем израильский премьер-министр снова сказал вчера, что вторжение в сектор Газа будет.

Американские СМИ сообщают, что США, уже разместившие в Средиземном море два авианосца, заняты доставкой на Ближний Восток систем ПВО (противовоздушной обороны), чтобы защитить свои военные базы в Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Вашингтон просит Израиль, собравший 380-тысячную армию для вторжения, повременить до конца этой недели.

Что будет дальше, будут ли соседние арабские страны и Иран смотреть безучастно? Хезболла в Ливане и руководство Ирана уже заявляли, что непременно ответят ударами по Израилю, если он войдет в сектор Газа.

Менее ста лет назад в фашистской Германии еврейский народ был объявлен «недочеловеками», «животными». В немецкой прессе евреев изображали то тараканами, то осьминогом, то ядовитым грибом, то лисой, общий же посыл заключался в том, что евреи — не люди, а зараза и грязь, они должны быть изгнаны из Германии и стерты с лица земли.

Расчеловечивание своего противника, низведение его до уровня животного и твари — не феномен немецкого фашизма или сегодня — израильского. К этому прибегали всегда, когда речь заходила о необходимости массового истребления тех, кто мешает осуществлению самых злостных, подлых и корыстных целей.

Европейские колонизаторы Америки не считали местных индейцев за людей, они были для них «краснокожими дикарями», «краснокожими обезьянами», поэтому убивать их и отнимать их земли — не считалось преступлением.

Япония, начавшая в 1937 году захват Китая, а затем и всей Юго-Восточной Азии, относилась к покоренными народам, как к неодушевленным существам. Китайцев японские захватчики называли «бревнами», и именно в бревнах считали количество убитых ими людей. Корейских женщин обращали в сексуальное рабство, их называли «женщинами для комфорта», они должны были быть на местах базирования японских солдат.

Геноцид в Руанде в 1994 году начался с того, что подвергшийся массовым убийствам народ тутси первоначально был назван «тараканами», что открыло дорогу и возможность тысячам людей из народности хуту, вооруженных мачете, резать их и убивать, не испытывая никакой жалости. По данным ООН, за 13 дней было убито 800 тысяч представителей тутси, среди них и хуту, которые отказывались совершать убийства.

Современный Израиль произошел и случился из-за учиненного гитлеровской Германией геноцида в отношении евреев Европы. По официальным данным ООН, во время Холокоста было убито шесть млн евреев.

Организация Объединенных Наций в 1947 году приняла резолюцию 181 о разделе Палестины и создании двух государств — палестинского и еврейского — на территории, которая по итогам Первой Мировой войны попала под мандат Великобритании. И если год спустя государство Израиль было создано, евреи отстояли его в войне с арабами, то палестинского нет по сей день.

Еврейские лидеры свое право быть, существовать, со всей жестокостью отвечать на выпады и угрозы — оправдывает Холокостом, «никогда снова», повторяют они, но при этом не замечают, что скоро их самооборона и защита по масштабам и бесчеловечности сравняет их с фашистами.

Похоже, что главный урок, который Израиль вынес из Холокоста, что «сверхчеловеки» — это они, и теперь творят что хотят с объявленными уже ими «недочеловеками» и «животными».

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1