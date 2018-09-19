«Каракалпакстан – это не Узбекистан…»

Представители «Алга, Каракалпакстан» с трибуны конференции ОБСЕ в Варшаве призывают Ташкент к началу переговоров с их «независимой парламентской республикой».

Лидер движения «Алга, Каракалпакстан» Аман Сагидуллаев усиливает давление на Ташкент.

Прибыв на ежегодную конференцию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по человеческому измерению, проходящую с 10 по 21 сентября в польской столице Варшаве, Сагидуллаев предложил властям Узбекистана начать переговоры с его страной.

По словам Сагидуллаева, политэмигранта, проживающего в Норвегии, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, придя к власти в 2016 году после смерти своего предшественника Ислама Каримова, постарался наладить дружественные отношения со всеми странами-соседями, за исключением Каракалпакстана…

Каракалпакстан, входящий в состав Узбекистана, формально является независимой суверенной республикой.

20 лет прошло…

Декларацию о независимости парламент республики утвердил в декабре 1991 года, а затем было принято решение о вхождении в состав Узбекистана сроком на 20 лет. В годы СССР Каракалпакстан являлся автономной республикой в составе УзССР.

Но 20 лет минуло, а в Ташкенте, как и в Нукусе, где правят ставленники из Узбекистана, вспоминать о заключенном договоре с Каракалпакстаном никто не хочет, как и заглядывать в Конституции обеих стран.

Аман Сагидуллаев считает, что подчиненность Ташкенту является тормозом для развития его страны, находящейся в абсолютной зависимости от коррупционной политики Узбекистана в области экономики, и репрессивной – в сфере политических и гражданских свобод, что привело к полному краху Каракалпакстана и жизни его граждан.

Но, выступая на конференции ОБСЕ, лидер «Алга, Каракалпакстан» заявил, что не хочет обвинять Узбекистан в «геноциде», а предлагает сесть за стол переговоров.

Переговоры с Ташкентом

Отвечая на вопросы Ц-1, в том числе: «Зачем Ташкенту говорить с вами?» – Сагидуллаев убежден, что оснований более чем достаточно: страдающая периферия будет камнем тянуть вниз развитие и Узбекистана, а продолжающееся давление может вызвать народный бунт, который отзовется и на узбекской земле.

«Чего хотят каракалпаки?» – по словам Сагидуллаева, – определять политику и развитие своей страны самостоятельно, сохраняя близкие братские отношения с Узбекистаном.

«Каракалпакстан – парламентская республика, а в парламенте заседают одни созданные в Узбекистане партии, у нас даже нет своих политических партий, это абсурд!» – говорит он.

В Ташкенте никак не реагируют на активность движения «Алга, Каракалпакстан». Ни на призывы его лидера, ни на сообщения о том, что члены движения в Каракалпакстане подвергаются арестам за попытки организации хоть каких-то акций, например, передача жалоб руководителю республики, председателю парламента Мусе Эрниязову.

Пропали без вести…

30 августа активисты движения «Алга, Каракалпакстан» пытались провести акцию протеста в Нукусе у здания парламента, но почти все ее участники были захвачены в своих домах еще до ее начала.

До сих пор часть активистов числятся без вести пропавшими, среди них – Гульзира Курбаниязова, мать шестерых детей и бабушка многочисленных внуков из Муйнакского района Каракалпакстана.

Женщина хотела принять участие в акции протеста, чтобы поднять вопрос о невыплате пособий ее внукам, не достигшим 16 лет. А также о том, что ее дети не могут найти работу в республике, поэтому у них есть единственный выбор – пополнить ряды трудовых мигрантов в России или Казахстане.