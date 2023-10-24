США: империя зла, война — мать-родна

Заявление активистов Узбекистана о войне на Ближнем Востоке

Вслед за конфликтом на Украине мир толкают в еще одну бойню — на Ближнем Востоке. Гражданское общество Узбекистана осуждает поджигателей войны и призывает мирные народы направить свой гнев против заказчиков и кукловодов происходящего кровопролития.

Третью неделю на Ближнем Востоке продолжается палестино-израильский конфликт. Начавшийся 7 октября с нападения организации ХАМАС из Сектора Газа на Израиль, в ходе которого погибло 1400 израильтян, он уже скоро обернулся не военной кампанией Тель-Авива с целью уничтожения противника, а геноцидом палестинского народа и угрозой его исхода с оставшегося в его распоряжении клочка земли.

Каждый палестинец, вне зависимости от возраста и ответственности за события 7 октября, руководством Израиля был объявлен «человекообразным животным», «законной мишенью»» и поставлен перед выбором: покинуть в указанный срок свой дом или ожидать смерти.

Гражданское общество Узбекистана ни в коей мере не оправдывает убийства мирных граждан, мы осуждаем расстрелы невинных израильтян, взятие в заложники стариков, женщин и детей, глумление на телами погибших.

Но вынуждены согласиться с мнением президента России Владимира Путина и других лидеров не западного мира, что основную ответственность за пролитую в Израиле кровь несет главный покровитель еврейского государства — Соединенные Штаты Америки.

Взяв на себя единоличную роль в решение арабо-израильского конфликта, приведя к расколу и гражданской войне в 2007 году между организациями палестинцев Фатх и ХАМАС, подстрекая Израиль к большему захвату земель, переведя свое посольство в Иерусалим, окончательно забыв о резолюции ООН о создании независимого палестинского государства, американские лидеры привели регион к настоящей эскалации и войне.

Что нужно США, не трудно догадаться. В Совете Безопасности ООН Вашингтон блокирует одну за другой резолюции о прекращении огня. В самой Америке подвергаются травле и изоляции политики, академики и студенты, выступающие за мир.

Зато американская и британская пресса ежедневно пишут о предстоящей наземной операции Израиля в Секторе Газа, с улюлюкиванием подталкивая явно колеблющееся правительство Биньямина Нетаньяху к полномасштабной войне, в которую без сомнения будут втянуты Ливан, Иран и Сирия.

Мы помним такие же «ночные бдения», предсказания, прогнозы о нападения России на Украину. Президент США Джо Байден назвал точные даты выступления российских войск, но Путин не хотел войны, пока ему не оставили выбора, если бы не он, то на Донбасс напала бы Украина.

После начала войны на Украине, прибывший в Киев американский сенатор Линдзи Грэм назвал этот военный конфликт «лучшей инвестицией США во все времена». Примерно так же высказался на днях Джо Байден, что финансирование войны на Украине и Израиле — «это умные инвестиции, которые принесут дивиденды в виде американской безопасности на поколения вперед».

Военные специалисты, среди них и израильские, не могут поверить, что ХАМАС смог прорвать самую укрепленную и охраняемую границу в мире в 30 местах, а затем на протяжении семи-девяти часов творить, что ему вздумается без вмешательства армии Израиля. О том, что помощь не приходила, а ее ждали часами, рассказал не один выживший израильтянин.

Вторжение 7 октября напоминает если не заказ, то уж точно игру на поддавки со стороны Израиля. Тель-Авив пожертвовал чьими-то жизнями, чтобы получить карт-бланш на окончательное решение палестинского вопроса, а США — большую войну на Ближнем Востоке.

Бомбардировки Сектора Газа не прекращаются, а с каждым днем только усиливаются. Число убитых палестинцев на вечер 23 октября, по данным «Аль Джазира», составило 5182 человек, из них: мужчины — 1977 человек, женщины — 1120, дети — 2085. «Аль-Джазира» сообщает, что в день Израиль убивает в среднем по 400-500 палестинцев.

Мир не может остановить это кровопролитие. «Саммит» мира», состоявшийся в Египте 21 октября, на котором собрались лидеры 20 стран региона и глава ООН Антониу Гутерриш, призвал к немедленному прекращению огня, но его никто не услышал: в Каире не присутствовали два главных игрока — США и Израиль.

Мы, гражданское общество Узбекистана, с возмущением и негодованием констатируем плачевное положение мира, куда его загнало лидерство США. Мы осуждаем политику Вашингтона и его прокси на Ближнем Востоке — Израиль.

Политика разжигания войн и конфликтов, разрушение целых стран и регионов, кровь невинных людей — не могут оставаться вечно без ответа. Пора остановиться, пока не будет поздно, не только для Израиля, но и США.

Мы провозглашаем: Нет Войне! Нет разжиганию войн и инвестициям в смерть! Нет глумлению над жизнью и целыми народами! Мы за дружбу народов и мир во всем мире! Миру — мир!

Движение народовластия Узбекистана «Пахта»

Международная правозащитная организация «Клуб пламенных сердец»

Елена Урлаева — «Правозащитный Альянс Узбекистана»

Международная организация «Эксперты за мир»

Всемирная коалиция «Стоп диктатура, фейки и коррупция в правозащите»

Блогеры «Пламенные сердца»

Правозащитная группа «Щит правосудия»

Комитет по защите иммигрантов,

Нина Пшеничная, активистка, Казахстан.