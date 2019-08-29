Афера с машиной в Каракалпакстане: ветеран Афгана у разбитого корыта

Ветерану войны в Афганистане Азату Палымбетову никто не собирался оформлять в собственность купленную «Нексию», но его удивляет количество и ранг замешанных в афере организаций.

Житель Нукуса, 52-летний Азат Палымбетов, ветеран Афганской войны, давно хотел приобрести машину. Чтобы накопить на нее деньги, он даже поработал гастарбайтером в Казахстане.

В августе 2014 года Азату подвернулся некий Аман Кидирбаев, предложивший ему новый автомобиль «Нексия», который на тот момент принадлежал местному предприятию – ООО «Каламкас Асел Транс».

В те годы в Узбекистане существовало правило, запрещающее переоформление машины в течение первого года после ее покупки.

Палымбетов попросили подождать и заверили, что по истечении этого срока машина будет его собственностью, но деньги надо отдать уже сейчас.

«Я согласился и при свидетелях отдал Кидирбаеву 38 млн сумов (в то время 11 800 долларов США), – рассказывает Палымбетов. – Мне вручили соответствующие документы с правом езды по Узбекистану. При этом «Нексия» оставалась собственностью «Каламкас Асел Транс».

Но ни в 2015-м, ни в последующие годы ООО «Каламкас Асел транс» машину с госномером 95 097 LAA на имя Азата Палымбетова так и не переоформило.

Оказывается, «собака была зарыта» в том, что еще 27 ноября 2014 года «Нексия», согласно акту, подписанному тогдашним управляющим Каракалпакстанским отделением Нацбанка внешнеэкономической деятельности РУз, была внесена вместе с другими пятью транспортными средствами ООО в список залогового имущества для получения кредита.

Машину оценили в 30 млн сумов (порядка 9300 долларов США), а сумма кредита составляла 400 млн.

Далее предприятие «Каламкас Асел транс» не смогло своевременно погасить кредит, и 18 ноября 2015 года Хозяйственный суд Каракалпакстана выносит решение о возвращении в пользу банка 258 миллионов 457 тысяч 130 сумов за счет кредита по акту залога от 29 ноября 2014 года.

Всего этого Азат Палымбетов, разумеется, не знал: никто никогда у него не спрашивал ни техпаспорта, ни про саму машину, когда она оказалась в списке залогового имущества.

«Все игры «про залог» Каракалпакстанским отделением Нацбанка велись втихаря, – рассказывает далее Азат. – Самое удивительное, за прошедшие почти четыре года с момента решения суда о «Нексии» на аукцион ее так и не выставили».

Машина в Бюро принуждений…

Более того, в 2016 году машина потерпела серьезную аварию, но продавший ее Аман Кидирбаев не позволил ни ремонтировать ее, ни сообщить о случившемся в милицию.

Вскоре «Нексию» забрали работники Нукусского городского отделения Бюро принудительного исполнения.

Палымбетов позже понял, что машина была конфискована, чтобы скрыть все сделки ООО «Каламкас Асел транс» с должностными лицами Каракалпакстанского отделения Нацбанка внешнеэкономической деятельности РУз.

В своих письменных обращениях к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, генеральному прокурору Отабеку Мурадову, прокурору Республики Каракалпакстан Рашиду Рахматову Азат Палымбетов пишет:

«Несмотря на мошеннические действия Амана Кидирбаева, правоохранительные органы Республики Каракалпакстан в лице высокопоставленных чиновников милиции и прокуратуры считают, что в действиях Амана Кидирбаева нет состава преступления, что он правильно поступил, продав чужую машину, обманом получив кровно заработанные деньги. Наверное, еще не наступило время честных людей, в Каракалпакстане побеждают мошенники и проходимцы, и им помогают милиция и прокуроры».

«В Афгане было проще…»

О милиции Палымбетов пишет, потому что все его предыдущие обращения возвращались в местную милицию, где ему заявляли, что в действиях Кидирбаева нет уголовных нарушений, он должен обратиться в суд по гражданским делам.

Азат Палымбетов согласен на «мировую» с Аманом Кидирбаевым, если последний выкупит «Нексию» на аукционе и оформит машину на его имя.

Но автомобиль с 2016 года коротает свой век и зимой, и летом на открытой площадке одного из предприятий Нукуса.

«В Афгане было гораздо проще: враг был конкретен, – с болью говорит Палымбетов. – У себя на родине – все «партизаны»: не знаешь, когда и где ударят в спину».

Но отступать ветеран не собирается, ибо уверен, что закон на его стороне.