Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Белая кепка – вот оно, спасение от принудительного труда в Узбекистане

    Все дело в кепке! В РУз местные активисты и МОТ раздают сельским жителям кепки белого цвета: они должны извлечь из их душ свободного человека.

    img_20181003_090144
    Раздача белых кепок МОТ в Джизаке; фото: Ц-1

    Представители Международной организации труда (МОТ) в эти дни находятся в Узбекистане и совместно с активистами страны проводят мониторинг сбора урожая хлопка, а также информационные и разъяснительные кампании.

    img_20181003_090200
    Кепки от МОТ в Джизаке; фото: Ц-1

    Накануне, 2 октября, представители МОТ прибыли в Джизак, где проверяли положение дел в связи с практикой принудительного труда.

    img_20181003_090118

    Вместе с ними на встречу с местными жителями пришли джизакский правозащитник Уктам Пардаев, начальник управления занятости населения областной биржи труда Тохир Абдуназаров и махаллинские советники.

    img_20181003_090121

    МОТ предварительно снабдила своих партнеров из Джизака двумя сотнями кепок располагающего и ходового белого цвета, где в качестве слогана красуется надпись: «Мой труд – мой свободный выбор» (точный смысловой перевод: «Труд не по принуждению»).

    img_20181003_090124

    Цель акции – распространить как можно больше кепок среди населения Джизака. Вероятно, по замыслу организаторов и исполнителей акции, таким образом, можно было убедить местных жителей не поддаваться на провокации – как принудительный сбор хлопка, а всем сердцем отвергнуть идею подневольного труда.

    img_20181003_090136

    Инициативная группа обошла несколько махаллей в городе. Джизакцы с благодарностью принимали кепки, многие, получая головной убор, прижимали правую руку к сердцам.

    img_20181003_090147

    20181003_090603

    Кроме кепок жителям махалли были вручены флаеры с контактами управления занятости населения и настоятельными просьбами обращаться на биржу труда в случае необходимости.

    Узбекистан, один из мировых лидеров по производству и экспорту хлопковолокна, с 2016 года делает титанические усилия для избавления страны от хлопкового рабства.

    В этом году правозащитники страны отмечают, что на полях нет не только школьников, учащихся колледжей и студентов вузов, но и работников бюджетной сферы.

    Хлопковое рабство, практикуемое в РУз, привело к бойкоту сырья из Узбекистана ведущими мировыми производителями одежды и предметов быта, а также нанесло ущерб репутации страны на международной арене.

    Источник:Ц-1
    Темы: Принудительный труд в Узбекистане, Узбекский хлопок
    Теги: принудительный труд в Узбекистане Узбекистан узбекский хлопок
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора
    Права человека

    Арест активиста-депутата в Намангане: случайность или данность?

    Член УзЛиДеП и депутат Наманганского областного совета депутатов Олимджан Тухтаназаров не боялся защищать диссидентов и идти против местных властей – теперь он арестован.

    Узбекистан
    Права человека

    Татьяна Закирова подает жалобу в Генпрокуратуру РУз против Шерзода Кудратходжаева

    Жительница Ташкента Татьяна Закирова, пострадавшая от националистической выходки ректора Университета журналистики РУз, готовит жалобу в Генпрокуратуру страны.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa