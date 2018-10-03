Белая кепка – вот оно, спасение от принудительного труда в Узбекистане

Все дело в кепке! В РУз местные активисты и МОТ раздают сельским жителям кепки белого цвета: они должны извлечь из их душ свободного человека.

Представители Международной организации труда (МОТ) в эти дни находятся в Узбекистане и совместно с активистами страны проводят мониторинг сбора урожая хлопка, а также информационные и разъяснительные кампании.

Накануне, 2 октября, представители МОТ прибыли в Джизак, где проверяли положение дел в связи с практикой принудительного труда.

Вместе с ними на встречу с местными жителями пришли джизакский правозащитник Уктам Пардаев, начальник управления занятости населения областной биржи труда Тохир Абдуназаров и махаллинские советники.

МОТ предварительно снабдила своих партнеров из Джизака двумя сотнями кепок располагающего и ходового белого цвета, где в качестве слогана красуется надпись: «Мой труд – мой свободный выбор» (точный смысловой перевод: «Труд не по принуждению»).

Цель акции – распространить как можно больше кепок среди населения Джизака. Вероятно, по замыслу организаторов и исполнителей акции, таким образом, можно было убедить местных жителей не поддаваться на провокации – как принудительный сбор хлопка, а всем сердцем отвергнуть идею подневольного труда.

Инициативная группа обошла несколько махаллей в городе. Джизакцы с благодарностью принимали кепки, многие, получая головной убор, прижимали правую руку к сердцам.

Кроме кепок жителям махалли были вручены флаеры с контактами управления занятости населения и настоятельными просьбами обращаться на биржу труда в случае необходимости.

Узбекистан, один из мировых лидеров по производству и экспорту хлопковолокна, с 2016 года делает титанические усилия для избавления страны от хлопкового рабства.

В этом году правозащитники страны отмечают, что на полях нет не только школьников, учащихся колледжей и студентов вузов, но и работников бюджетной сферы.

Хлопковое рабство, практикуемое в РУз, привело к бойкоту сырья из Узбекистана ведущими мировыми производителями одежды и предметов быта, а также нанесло ущерб репутации страны на международной арене.