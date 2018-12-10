Бухара: вместо сада – жилищный комплекс

В один день жительница Бухары Хосият Жалолова лишилась сада, которому посвятила десять лет своей жизни. Местные власти непреклонны: у нее нет прав на эту землю.

16 ноября в Бухаре варварским способом был уничтожен сад, который вырастила жительница города Хосият Жалолова. По словам женщины, бульдозерам хватило часа, чтобы погубить плоды ее десятилетнего труда.

Сейчас на том месте, где еще недавно росли порядка пятисот фруктовых деревьев, – глубокий котлован, вырытый под фундамент будущего здания, которое станет составляющей нового жилищного комплекса.

Не вписался в архитектуру

На территории бухарского массива «Дилькушои Берун», где в данное время возводится новый жилищный комплекс, до недавнего времени располагалось предприятие ОАО «Бухоро ёг экстракт» – Бухарский маслоэкстракционный завод.

Территория обанкротившегося завода, занимавшего 10 гектаров практически в центре города, вошла в генплан города и была передана застройщикам.

Где-то среди этой огромной строительной площадки на пяти сотках до 16 ноября располагался фруктовый сад, который на протяжении десяти лет растила Хосият Жалолова.

«До 2009 года эта земля была пустынной, люди здесь бросали мусор. Так как мой дом расположен вблизи, я почистила и привела в порядок территорию», – вспоминает Хосият-опа.

Тогда женщина работала завскладом на маслозаводе, дирекция которого и предложила ей облагородить эту прилегающую к предприятию территорию. Заручившись ходатайством руководства завода, Жалолова обратилась с письменным заявлением в городской хокимият.

Было ли разрешение?

«Хоким города направил меня в городскую архитектуру. Там мне объяснили, что снизу проходит городская канализация, а сверху – высоковольтная линия электропередачи, и это дает гарантию, что строительства здесь никогда не будет. Выдали соответствующее письменное разрешение», –рассказывает женщина.

Она уверена, это разрешение закрепляет за ней право пользоваться данным участком земли.

Однако в хокимияте корреспонденту Ц-1 пояснили, что у женщины нет никаких юридических прав собственности на эту землю. А то, что она называет разрешением, является лишь ответом на ее запрос о будущем той территории, на основании которого хокимият дал согласие на ее благоустройство.

По словам заместителя хокима города Кахрамона Дустова, местные власти неоднократно предлагали ей землю в другом районе города и даже обещали помочь в организации фермерского хозяйства, однако женщина отказывалась.

Сама же Жалолова это отрицает. Более того, уничтожение сада она расценивает как издевательство над ее трудом. И к этому есть свои предпосылки.

Впервые о том, что ее сад сравняют с землей, ей сообщили еще прошлой зимой. Это были представители застройщиков. По словам женщины, всё было сделано в грубой и язвительной форме.

«Я пошла к хокиму области. Он пообещал, что поможет решить вопрос. После этого приехали бульдозеры. На моих глазах уничтожили сад, а затем тут же на месте продавали мои деревья на дрова», – рассказывает женщина.

По закону или по справедливости?

Нелегко говорить наверняка, кто прав в этой истории, а кто нет. С одной стороны, закон: Жалолова не собственница земли. Устное разрешение, как известно, к делу не пришьешь. Да и сама она в разговоре с корреспондентом Ц-1 неоднократно заявляла, что не претендует на право собственника.

С другой стороны – человеческая справедливость: десять лет изнурительного труда разрушено в одночасье на ее глазах с насмешками ей в лицо.

«Многие малоимущие семьи просят материальной помощи у государства. Я не просила этого, но просила дать возможность выращивать фрукты и небольшую сельхозпродукцию для семьи», – говорит она.

Хосият-опа полна решимости добиться этой человеческой справедливости: хочет, чтобы ей восстановили сад и дали возможность вновь ухаживать за ним.