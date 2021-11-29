Елена Урлаева: «Президент Шавкат Мирзиёев заблуждается…»

Известная правозащитница Елена Урлаева говорит, что в стране идет уничтожение фермерства, дехкан лишают земли в угоду частному капиталу, в том числе иностранному… и это – ошибка президента Узбекистана.

Главная тема на селе в Узбекистане – уничтожение фермерских хозяйств. Растаптывается одно из последних завоеваний Советской власти и наследия СССР – земля как народное достояние.

Реформы, продолжающиеся в стране под руководством президента Шавката Мирзиёева, ведут к худшему для дехканина и труженика на селе результату – переделу собственности на землю в угоду тем, у кого есть деньги.

А у кого они есть? У проворовавшихся узбекистанских чиновников и иностранных инвесторов, вложения последних, впрочем, вряд ли чище, но, как говорится, «деньги не пахнут».

Политика власти понятна. Она хочет быть современной, успешной и богатой – это значит, наладить производство на селе, начать экспорт продукции, увеличить доходы страны, обеспечить экономический рост, но на все нужны деньги, капитальные вложения, а у фермеров и дехкан их нет…

Сама власть инвестировать и развивать село из государственных средств не намерена, президент Мирзиёев строит не социализм, а капитализм, ориентированный на прибыль, а не на всеобщее благо и благополучие: не тянешь – поди прочь…

Но есть ли будущее у этой стратегии, и, главное, что сулит она простому человеку, жителю узбекистанского села?

В интервью Ц-1 руководитель «Правозащитного альянса Узбекистана» (ПАУ) Елена Урлаева говорит, что происходящее на селе сегодня можно охарактеризовать как уничтожение фермерства.

«Мы хотим сказать, что президент Мирзиёев заблуждается, когда делает упор на кластеры, на привлечение инвестиций иностранцев, а народ, фермерство – просто уничтожаются», – говорит Урлаева.

По ее словам, земли фермеров под самыми разными предлогами отбирают в пользу кластеров, под земельные фонды хокимиятов, под строительство коммерческих объектов.

Если на территории отобранного хозяйства был сад, то он вырубается, бульдозеры сносят постройки, бывшие фермеры не могут получить не то что компенсацию за потерю земли, за вложенные материальные и человеческие ресурсы, но зачастую остаются с долгами за взятые кредиты и даже под арестом, рассказывает правозащитница.

По словам Елены Михайловны, такое положение наблюдается во всех регионах Узбекистана, к примеру, фермеры в Самаркандской области из-за отъема земли были доведены до такого отчаяния, что 15 сентября вышли на акцию под названием «Восстание фермеров».

Такая же акция планировалась в Ташкенте перед президентскими выборами, состоявшимися 25 октября, но самаркандские фермеры, намеревавшиеся принять в ней участие, до столицы не добрались: трое из них были арестованы и немедленно приговорены к 15 суткам ареста и выплате штрафов.

С одной стороны, в Узбекистане как будто стало легче жить по сравнению с временами первого президента Ислама Каримова, делится правозащитница: власть не препятствует ее работе и даже прислушивается к мнению и советам…

С другой – если посмотреть глубже и системно, видишь, что нынешнее правительство похлеще прежнего будет: оно грозит закабалить простого человека, превратить его снова в батрака, раба…

Земля переходит в руки частного капитала, пришедшего в село лишь за одним – прибылью, люди его не интересуют.

«Принудительного труда на селе нет, но появился вынужденный рабский труд», – говорит Урлаева. По ее словам, сельская местность Узбекистана прозябает в бедности и нищете, нет работы. Люди, включая пожилых женщин, ждут хлопкового сезона, чтобы хоть немного заработать денег.

За килограмм хлопка в этом году при первом сборе платили 2000 сумов (20 центов США), при втором сборе (подборе) – 1200 сумов (12 центов США), цены остались прошлогодними… В некоторых регионах за каждые 50 кг собранного хлопка выдавали по 1 литру хлопкового масла…

На вопрос, что такое кластер и наладилась ли хоть немного жизнь в тех районах, где они появились, Елена Михайловна ответить однозначно не может.

Она посетила китайский кластер в Букинском районе Ташобласти, где бизнесмен из Поднебесной скупает у фермеров рис и маш, платит людям на месте…

Видела другой кластер в том же районе, где выращивают особые – экологически чистые помидоры.

«Растения опыляют привезенные из Турции пчелы, каждая стоит три доллара, помидоры растут на кокосовой стружке из Шри-Ланки, оборудование – голландское, но затем эти чудо-овощи идут на экспорт в США и другие богатые страны», – рассказывает Елена.

«Получается, что иностранцы, капиталисты, выжимают все соки из рабочих в Узбекистане – это дешевая рабочая сила, – а затем всё вывозится», – продолжает правозащитница.

При этом с рабочими никто не заключает договоров, у них нет никаких прав, перед ними никто не несет никаких обязательств, иногда не платят денег, уточняет Елена Михайловна.

Особенно больно, по ее словам, видеть вчерашних успешных фермеров, у которых отняли землю, вынужденных сегодня наниматься рабочими в кластеры за 1,5 млн сумов (150 долларов) в месяц.

«Никто не видит этой проблемы, что капиталисты захватывают нашу страну, мы же становимся просто рабами, – говорит Елена Урлаева. – Почему власть не может просто дать свободу людям, фермерам – и тогда Узбекистан расцветет».

В прежние годы правозащитная деятельность Елены Михайловны находила поддержку у многих международных организаций, она была почетным гостем в посольствах западных государств в Узбекистане…

Елена Урлаева: «Никто не видит этой проблемы, что капиталисты захватывают нашу страну, мы же становимся просто рабами»

Тогда международники боролись за права человека в Узбекистане, клеймили позором власть президента Каримова за эксплуатацию детского и взрослого принудительного труда в хлопководстве.

Теперь же, по словам Урлаевой, Шавкат Мирзиёев открыл рынок страны для захвата его иностранным капиталом, и критика правозащитной и социальной ситуации в Узбекистане со стороны представителей Запада утихла, более того, она стала нежелательной.

Елена Михайловна рассказывает, как в 2018 году на заседании Международной организации труда (МОТ) в Ташкенте по «улучшенному хлопку» ее буквально стаскивали со сцены, когда она попыталась показать фото и другие доказательства фактов принудительного труда взрослых на сборе хлопка, на нее шикали прежде всего иностранные участники…

Правозащитница говорит, что для нее этот эпизод стал еще одним свидетельством лицемерия Запада, преследующего лишь интересы капитала и капиталистов, и поэтому – опасности его все более нарастающего финансового присутствия в стране.

Нет, по словам Елены, и поддержки местных СМИ в Узбекистане, несмотря на якобы расцветшую в республике «свободу слова». Для местных изданий не существуют ни правозащитники, как она, ни проблем, которые они поднимают, и которые переживают сегодня миллионы простых людей в стране.

«Надо рассчитывать только на себя», – делает вывод Елена Михайловна.

Этот вывод одинаково справедлив и верен и для всех других людей в Узбекистане, кто не хочет будущего батраков и рабов ни для себя, ни для своих детей и внуков, кто хочет остаться человеком и быть хозяином своей земли…

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1