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    Земля – крестьянам или богачам? Что решит узбекский суд?

    Ташоблсуд 3 ноября рассмотрит иск фермера Нуриддина Абдугаффарова, у которого обманом, очевидным даже школьнику, отобрали землю, но узбекская Фемида всё решает-решает и решить не может…

    Фермер Нуриддин Абдугаффаров обманом был лишен земли... скриншот
    Фермер Нуриддин Абдугаффаров обманом был лишен земли… скриншот

    58-летний Нуриддин Абдугаффаров из Букинского района Ташкентской области почти два года обивает пороги судебных инстанций страны.

    Он борется за фермерское хозяйство общей площадью 112 гектаров, которое потерял в январе 2019 года под предлогом «оптимизации» в результате подлога и обмана со стороны чиновников хокимията Букинского района Ташкентской области.

    Во вторник, 3 ноября, его дело будет слушаться в Ташкентском областном суде по административным делам.

    Но шансов на справедливое решение мало – это не первое рассмотрение дела, и предвзятость прежних судей была очевидна, рассказывают родные и сторонники фермера.

    Труд с 2007 по 2019 годы

    Фермерское хозяйство Нуриддина Абдугаффарова заработало в 2007 году. Основной специализацией хозяйства было хлопководство – ежегодно семья Абдугаффаровых сдавала урожай «белого золота» в объеме от 100 до 150 тонн.

    Как рассказывает адвокат фермера Чорихон Кодыров, осенью 2018 года Абдугаффаров задолжал по банковскому кредиту. В Узбекистане перед началом посевной фермеры получают кредиты в банках на все время посева, культивации и сдачи урожая хлопка.

    В ноябре того года Нуриддина пригласили в хокимият Букинского района Ташкентской области, где обрушились на него с критикой за долги перед банком.

    Затем, продолжает адвокат, и.о. хокима Умид Юлдашев потребовал от Абдугаффарова написать заявление, что фермер откажется от земли, если не погасит долг по кредиту.

    Но Нуриддин Абдугаффаров смог рассчитаться с долгами до наступления 2019 года и надеялся, что замхокима порвет написанное им заявление – это был их уговор.

    «Оптимизировали…»

    9 января 2019 года правительство Узбекистана приняло постановление «О дополнительных мерах по оптимизации земельных участков фермерских хозяйств и других предприятий сельского хозяйства, а также эффективному использованию посевных площадей сельского хозяйства».

    Главной идеей документа было оптимизировать дехканские хозяйства в стране, найдя истинных владельцев земли, то есть передать наделы более успешным фермерам, отобрав их у тех, кто не справляется с государственными обязательствами.

    Таким образом, во исполнение этого постановления земля Нуриддина Абдугаффарова неожиданно для него была передана другим лицам.

    Правозащитница Елена Урлаева выступает в защиту Абдугаффаровых ; фото: ПАУ
    Правозащитница Елена Урлаева выступает в защиту Абдугаффаровых ; фото: ПАУ

    Для проведения данной операции представители хокимията использовали написанное им заявление об отказе от земли в случае невыплаты долга, говорит адвокат Кодыров.

    «Это была чистая фальсификация, – подчеркивает Кодыров, – заявление было написано под давлением, речь шла о другом, более того, оно было написано за два месяца до постановления об оптимизации».

    Кому же были переданы гектары фермерской земли? По словам адвоката, владельцами хозяйства стали богатые люди, приближенные к чиновникам в хокимияте Ташкентской области. Они уже переименовали хозяйство, назвав его «Абдужаппар ота, Арафат Зиенур».

    Вместе с фермером Нуриддином Абдугаффаровым земли и работы лишились и все члены его семьи. У него трое детей и дюжина внуков, которые работали на ферме, теперь же все одновременно лишились и источника к существованию, и смысла жизни…

    Сын фермера Шухрат с детства работал на ферме, теперь же лишился всего...
    Сын фермера Шухрат с детства работал на ферме, теперь же лишился всего…

    Сможет ли Ташоблсуд найти правильное решение в этом очевидном деле?

    Служители Фемиды должны постановить, какой же лозунг властвует сегодня в Узбекистане: земля – крестьянам или земля – богачам?

    Источник:Ц-1
    Темы: Фермерство в Узбекистане, Фермеры Узбекистана
    Теги: фермерское хозяйство в Узбекистане фермеры в Узбекистане
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