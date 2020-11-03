Маленькая победа фермера в Узбекистане!

Ташоблсуд сегодня принял постановление о возвращении земли фермеру Нуриддину Абдугаффарову, отобранной у него в результате мошенничества хокимията Букинского района Ташкентской области.

Фермер из Букинского района Ташкентской области Нуриддин Абдугаффаров и члены его семьи сегодня празднуют победу в судебной баталии с местной властью, длившейся почти два года.

Суд по административным делам Ташкентской области 3 ноября вынес решение в их пользу, постановив, что решение хокимията Букинского района Ташобласти под номером 182 от 30 января 2019 года является незаконным.

Тем решением хокимият аннулировал договор об аренде земли, заключенный в 2007 году с фермером Нуриддином Абдугаффаровым. В результате его участок площадью 112 га, предназначенный для выращивания хлопка, был передан новым хозяевам.

«Мы победили, – говорит адвокат фермера Чорихон Кодыров, – мы смогли доказать в суде свою правоту и мошенничество хокимията».

По словам адвоката, в течение пяти дней он должен получить постановление суда на руки, затем с этим документом отправится в хокимият Букинского района Ташобласти, который должен будет подчиниться решению суда.

58-летний фермер Нуриддин Абдугаффаров – прирожденный земледелец. Его фермерское хозяйство заработало в 2007 году и с этого времени ежегодно сдавало государству урожай «белого золота» в объеме от 100 до 150 тонн.

«Как он потерял свою землю?» – «Из-за мошенничества хокимията», – отвечает его адвокат. По словам защитника, осенью 2018 года Нуриддин задолжал по банковскому кредиту. В Узбекистане перед началом посевной фермеры получают кредиты в банках на все время посева, культивации и сдачи урожая хлопка.

В ноябре того года Нуриддина пригласили в хокимият Букинского района Ташкентской области, где обрушились на него с критикой за долги перед банком.

Затем, продолжает адвокат, и.о. хокима Умид Юлдашев потребовал от Абдугаффарова написать заявление, что фермер откажется от земли, если не погасит долг по кредиту.

Но Нуриддин Абдугаффаров смог рассчитаться с долгами до наступления 2019 года и надеялся, что Юлдашев порвет написанное им заявление – это был их уговор.

9 января 2019 года правительство Узбекистана приняло постановление «О дополнительных мерах по оптимизации земельных участков фермерских хозяйств и других предприятий сельского хозяйства, а также эффективному использованию посевных площадей сельского хозяйства».

Главной идеей документа было оптимизировать дехканские хозяйства в стране, найдя истинных владельцев земли, то есть передать наделы более успешным фермерам, отобрав их у тех, кто не справляется с государственными обязательствами.

Под прикрытием этого постановления земля Нуриддина Абдугаффарова неожиданно для него была передана другим лицам. А для проведения данной операции представители хокимията использовали написанное им заявление об отказе от земли в случае невыплаты долга, говорит адвокат Кодыров.

«Это была чистая фальсификация, – подчеркивает Кодыров, – заявление было написано под давлением, речь шла о другом, более того, оно было написано за два месяца до постановления об оптимизации».

Кому же были переданы гектары фермерской земли? По словам адвоката, владельцами хозяйства стали богатые люди, приближенные к чиновникам в хокимияте Ташкентской области. Они уже переименовали хозяйство, назвав его «Абдужаппар ота, Арафат Зиенур».

Вместе с фермером Нуриддином Абдугаффаровым земли и работы лишились и все члены его семьи. У него трое детей и дюжина внуков, которые работали на ферме.

Но сегодня они все радуются и надеются, что благодаря решению суда смогут восстановить свою прежнюю жизнь, наполненную трудом и смыслом.