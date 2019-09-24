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    • Узбекистан

    Каракалпакской фермерше вернули землю, но не компенсацию

    После публикации Ц-1 фермер из Тахиаташского района Каракалпакстана смогла вернуть землю, но местные власти отказываются выполнить все решения Верховного суда РУз.

    Мийригуль Милтикбаева с решением Верховного суда РУз; фото: Ц-1
    Мийригуль Милтикбаева с решением Верховного суда РУз; фото: Ц-1

    Почти месяц назад, 26 августа, судебная коллегия по административным делам Верховного суда Узбекистана по надзорному протесту заместителя генпрокурора РУз приняла решение в пользу тахиаташского фермера Мийригуль Милтикбаевой.

    Так, Верховный суд РУз отменил решение административного суда Ходжейлийского района Каракалпакстана от 15 апреля, а также решение апелляционной инстанции Каракалпакстанского республиканского суда по административным делам от 29 мая.

    В итоге было признано недействительным решение хокима Тахиаташского района Фархада Алламбергенова от 30 января №187/01 об изъятии земель фермерского хозяйства «Замира», принадлежавшего Милтикбаевой, в резервный фонд района.

    Коллегия при этом обязала хокимият Тахиаташского района выплатить фермерскому хозяйству «Замира» 1 млн 857 тысяч и 6 сумов (около 200 долларов США) компенсации за понесенные судебные издержки, а также 2 млн 197 тысяч 594 сума госпошлины.

    Но, по словам фермера, до сегодняшнего дня она не получила ни копейки от Тахиаташского хокимията.

    Хокимият забрал…

    Ц-1 в своем материале от 19 августа рассказал об истории Мийригуль Милтикбаевой, чье фермерское хозяйство площадью 54,2 га в январе этого года было возвращено в резервный фонд Тахиаташского хокимията по выдуманному основанию о долге за льготный кредит.

    Мийригуль Милтикбаева в интервью Ц-1 недоумевала: районный филиал АКБ «Агробанк» от 30 января 2019 года подтвердил, что фермерское хозяйство «Замира» за льготный кредит, выданный на урожай хлопка 2018, года полностью рассчиталось.

    Далее хокимият трижды проводил тендер на землю хозяйства «Замира», в итоге ее отдали трем пользователям вместе с урожаем пшеницы.

    В конце июля ситуация обострилась, когда покос урожая начался с участием сотрудников милиции, несмотря на запрет со стороны Милтикбаевой.

    Мийригуль Милтикбаева, чтобы защитить свою землю от экспроприации вместе с урожаем, обращалась во все инстанции в Каракалпакстане: Республиканский совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, Министерство сельского хозяйства, к председателю президиума Жокаргы Кенеса Мусе Ерниязову, в виртуальную приемную президента Узбекистана, но все тщетно.

    Трактор и встреча с президентом…

    Женщина рассказывает, как она пыталась встретиться с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым во время его визита в Каракалпакстан 20–21 августа, и как местные власти постарались этого не допустить.

    «Местные чиновники узнали о моем намерении пойти к Мирзиёеву: полагаю, прослушивали мой телефон, – говорит она. – И за два дня до приезда президента мой дом в сельском сходе граждан «Сарайкуль» был взят под контроль работниками милиции в гражданской форме. Почему-то у дома поперек дороги оказался трактор с прицепом из-за «лопнувшей» шины, перекрыв выезд моей машине. Приходили односельчане, кто с лопатой, кто с кетменем, и высказывали свою тревогу, что против меня что-то затевается».

    «Даже местным таксистам было приказано меня в тот день никуда не возить, я еле добралась до хокимията Тахиаташского района, там меня встретила замхокима Зульфия Сапарова, она убедила, что в здании находится представитель президента, я вошла, а там оказались лишь местные сотрудники угрозыска.

    Меня удерживали там до самого отъезда президента, до 17:30, затем отпустили домой», – завершает свой рассказ Милтикбаева.

    Сегодня фермерша снова может работать на своем хозяйстве, но будущее ей кажется зыбким и ненадежным. Если районный хокимият не подчиняется Верховному суду Узбекистана – чего ей следует ожидать, задается она вопросом.

    Источник:Ц-1
    Темы: Фермерство в Узбекистане, Фермеры Узбекистана
    Теги: Каракалпакстан фермеры в Узбекистане
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