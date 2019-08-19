Еще одна история фермера из Каракалпакстана: милиция… снимает урожай…

Мийригуль Милтикбаева руководила хозяйством в Тахиаташском районе Каракалпакстана, но после оптимизации оно было передано другим… вместе с урожаем пшеницы.

Фермерское хозяйство «Замира» Мийригуль Милтикбаевой располагалось в Тахиаташском районе Каракалпакстана на территории махалли «Сарайкул», занимая площадь в 54,2 гектара земли.

В период оптимизации 2019 года решением хокима Тахиаташского района Фархада Алламбергенова от 22 января земли крестьянского хозяйства «Замира» были возвращены в резервный фонд хокимията на том основании, что у фермера были долги по льготному кредиту.

12 февраля был проведен тендер, и земли «Замиры» распределили между тремя сельхозпроизводителями. Фермерское хозяйство «Баракатли» выигрывает участок в 16 га вместе с посеянной там пшеницей.

Мийригуль Милтикбаева в интервью Ц-1 недоумевает: по ее словам, долг по льготному кредиту ею был погашен, и районный филиал АКБ «Агробанк» от 30 января 2019 года подтвердил, что фермерское хозяйство «Замира» за льготный кредит на урожай хлопка 2018 года полностью рассчиталось.

Хокимият трижды проводил тендер для передачи земель «Замиры» другим фермерам, в итоге оформил его задним числом и передал земли трем хозяйствам.

При этом сельхозпроизводитель из «Баракатли», как говорилось выше, получил земли вместе с засеянной пшеницей.

По словам Милтикбаевой, для разрешения вопроса с 16 гектарами пшеницы должен был быть составлен трехсторонний договор между хозяйствами «Замира», «Баракатли» и «Агробанком».

После сдачи урожая «Баракатли» должен был покрыть льготный кредит на пшеницу в 16 млн 338 тысяч сумов (1900 долларов США) и рассчитаться с расходами предыдущих хозяев из «Замиры».

Милиция собрала урожай

А вот договор между ними не был заключен, но, несмотря на спорность ситуации, 28 июня в 1:30 ночи несколько милиционеров во главе с замначальника Тахиаташского РОВД Фаррухом Амановым привезли на поле комбайн и начали… косить пшеницу.

«Узнав об этом, я приехала на поле, – рассказывает Мийригуль, – и хотела помешать покосу, но милиционеры начали бить меня, а затем завязали ремнем руки.

Подоспевшего сына тоже избили, сломав ему при этом руку, затем его увезли в райотдел милиции. Там у сына требовали объяснительную, что он был выпивший, нас удерживали до утра, потом отпустили.

В ту ночь с 10 гектаров скосили урожай и сдали его в счет «Баракатли». Повторюсь еще раз, без всякого договора».

Утром 29 июня Милтикбаева сама начала косить оставшуюся на 6 га пшеницу, но после обеда пришли около двадцати человек во главе с замхокима Тахиаташского района Cалаватом Сабировым и начальником милиции подполковником Жасуром Камаловым. Больше половины пришедших – милицейские работники.

«Они силой заставили меня сдать оставшийся урожай, в результате мои 60 тонн 230 кг при плане 24 тонны перешли на счет «Баракатли».

Таким образом, «Баракатли» закрывает мои 16 миллионов 338 тысяч льготного кредита на пшеницу. На каком основании? Ведь договора никакого не было. Где мои 35 с лишним тонн пшеницы?» – в слезах завершает свой рассказ Мийригуль Милтикбаева.

В январе 2019 года правительство Узбекистана приняло постановление об очередной реструктуризации фермерских хозяйств.

Ее цель, как говорилось в правительственном документе, – оптимизация использования земли путем увеличения размера хозяйств, производящих хлопок и пшеницу; перераспределение земли более эффективным фермерам и кластерам, а также улучшение ротации.

Кроме того, одной из задач оптимизации было увеличение фермерских хозяйств, выращивающих хлопок и пшеницу, до 100 гектаров, а также тех, кто будет производить продукцию на экспорт.

На деле, как рассказывают Ц-1 узбекистанские фермеры, очередная оптимизация хозяйств стала источником беспредела и коррупции для власти на местах.