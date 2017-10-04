День защиты животных в Узбекистане: надежда на энтузиастов

Сегодня – Всемирный день защиты животных. В Узбекистане же с недавних пор отлавливают бродячих кошек и собак, а их будущее волнует только энтузиастов.

4 октября – Всемирный день защиты животных, или День животных. Впервые об этом дне было объявлено в 1931 году во Флоренции на Международном конгрессе в защиту животных.

Ежегодно мероприятия, приуроченные к этой дате, проводятся в семи десятках государств. Узбекистан не стал исключением.

Зоозащитники в стране со 2 по 9 октября проводят акцию по сбору информации о жестоком обращении с животными со стороны их владельцев, а также государственных и частных служб отлова.

После ее завершения официальная жалоба поступит в различные инстанции страны.

Также защитники животных борются с указом хокима Ташкента от 22 сентября «О реализации задач по обеспечению эпизоотической и эпидемиологической стабильности в городе Ташкенте», согласно которому началась масштабная акция по отлову бродячих животных.

В социальных сетях неравнодушные пользователи сообщали о случаях отстрела и отравления собак.

Активисты Общества по спасению бездомных животных (ОСБЖ) организовали 26 сентября стихийный митинг в Ташкенте и начали собирать подписи против решения хокима.

После этого работа служб отлова в столице прекратилась, но не полностью. Теперь отлов осуществляется на частных машинах лицами без опознавательных знаков.

Зоозащитников не пускают в отловку (места, куда привозят пойманных животных). Никто не располагает информацией о судьбе животных. По мнениям активистов, их там просто умерщвляют.

Отловщики, вопреки требованиям об отмене отлова бродячих животных, перемещаются по городу без униформы на частных машинах. А яды, которыми они травят животных, находятся в свободной продаже.

Любопытно, но домашние питомцы с ошейниками также подвергаются отлову, если они находятся на улице без присмотра.

Заместитель хокима Шухрат Абраров якобы обещал запустить государственный сайт, где в онлайн-режиме будут обновляться данные об отловленных животных. Но эти сведения не подтвердились.

Поскольку информация об отлове животных не получила широкого общественного резонанса, энтузиастам приходится самостоятельно устраивать бродячих животных в надежные руки.

Но активисты не одиноки – львиную долю обязательств по защите животных взвалило на себя Республиканское общество защиты животных Mehr va oqibat.

В августе в Ташкенте стартовал социальный проект «Выбирай дорогу».

Звезды отечественной эстрады, спорта, артисты кино и театров сфотографировались с подобранными на улицах города животными. Слоган «Inson bo’l» («Будь человеком») призывает горожан к гуманному обращению к бродячим животным.