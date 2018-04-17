В Фергане открылся первый зоопарк. Его попечителями стала семья потомственных дарбозов – народных циркачей Мамажоновых. Отец семейства до сих пор зубами тянет «Нексию».

Рифат Гумеров

Раньше, еще с советских времен, в Фергану приезжали передвижные зоопарки, и для всей городской детворы это было целое событие.

Но помимо восторга всегда примешивалось чувство жалости к бедным животным, заточенным в тесные клетки.

До сих пор помню бедного бурого медведя в тесной вагонной клетке, у которого одна передняя лапа была прикована к деревянном полу. Эту лапу он даже поднять не мог – ужас…

К плюсам нового Ферганского зоопарка можно отнести чистоту и ухоженность животных. Видно, что этим занимаются люди, понимающие и любящие зверей. Работники зоопарка чистят, моют, убирают территорию, кое-где идет ремонт и строительство…

Да и животные, находящиеся здесь, не производят впечатления голодных и изможденных. Конечно же, в любом случае неволя остается неволей.

Что еще хорошего — зоопарк расположен за городом, на самой его окраине. Раньше на этом месте были колхозные поля.

Неподалеку находится самый крайний район Ферганы – Ахунбабаевский массив. Кстати, жители массива говорили, что по вечерам слышат рев и рык льва, но говорили это с гордостью: все-таки наш первый Ферганский зоопарк…

Директор зоопарка Турсунали Мамажонов – глава знаменитой династии дарбозов – канатоходцев, народных циркачей. Они родом из Вуадиля – люди, известные на весь Узбекистан, и не только. Ездили по всем республикам бывшего Советского Союза. И сейчас продолжают ездить.

Турсунали-ака сам всю жизнь занимался гиревым спортом, поднятием тяжестей. Таких людей в народе называют уважительно: полвон – богатырь, силач.

Правда, сам он уже выступает только в особенно торжественных случаях, сейчас в основном занимается руководством как самого цирка, так и вновь созданного зоопарка.

И вся мужская половина многочисленного семейства – потомственные циркачи. Это и силачи, и канатоходцы, и масхарабозы – клоуны-шутники…

И сейчас Турсунали-ака, несмотря на свои 69 лет, в отличной форме: недавно выступал перед президентом Узбекистана – зубами тянул автомобиль «Нексия».

Турсунали-ака всегда ходит в тюбетейке и национальной узбекской белоснежной рубахе, подпоясанной бельбогом – мужским поясным платком. На ногах – неизменные узбекские сапоги – ичиги.

В народе говорят, что Турсунали-ака материально помогал нашему великому узбекскому поэту Рауфу Парфи, испытывавшему нужду и умершему в нищете. И, зная обо всем этом, невольно испытываешь к данному человеку уважение…

Подхожу к нему, здороваюсь и спрашиваю: «Турсунали-ака, можете раскрыть мне секрет вашей молодости? Я вас помню еще школьником ферганской средней школы – а вы уже выступали со своим цирком на центральной базарной площади. И тогда, и сейчас вы выглядите одинаково – совсем не изменились, словно время над вами не властно…»

Турсунали-ака смеется и начинает со мной разговор. Оказывается, у него есть еще свой личный зоопарк, ведь он с детства любит животных. И вообще, цирк и звери – это все близкое. Вот благодаря таким энтузиастам своего дела в Фергане и открылся первый зоопарк.

Цены на входные билеты для посетителей приемлемые: для взрослых – 5000 сумов, для детей – 3000 сумов. Тогда как проезд в автобусе – 500 сумов, что в два-три раза дешевле, чем в Ташкенте. Правда, в Фергане и зарплаты отличаются от столичных.

51% акций зоопарка принадлежит городскому хокимияту, 12% – самим работникам, цирковому семейству Мамажоновых, а 37% – Ферганскому нефтеперерабатывающему заводу. Так что Ферганский зоопарк – это хороший пример совместного предприятия.

Пока мы разговаривали с директором зоопарка, лев начал издавать свой зычный рык. Пришлось срочно бежать ко львам, чтобы записать голос царя зверей, но мы не успели. Лев уже закончил свою вечернюю песню. А повторять свои песни на бис у львов не принято: не царское это дело.

Тогда мы пошли назад, к директору зоопарка, чтобы попрощаться, но и его уже не было на месте. Работа у него такая, беспокойная…

Придется прощаться с ним уже здесь: «До свидания, Турсунали-ака, и хорманг – не уставайте…»