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    Экс-глава таможни Узбекистана Муиджон Тохирий осужден

    Чирчикский суд по уголовным делам приговорил к 3,5 года лишения свободы Муиджона Тохирий, бывшего главу таможни, а до этого – зампреда СНБ Узбекистана.

    Муиджон Тохирий; фото: kun.uz
    Муиджон Тохирий; фото: kun.uz

    16 мая, как стало известно Ц-1 из достоверных источников, уголовный суд города Чирчика (под Ташкентом) вынес приговор в отношении группы лиц, во главе которой стоял генерал-майор Муиджон Тохирий.

    Бывший глава таможни Узбекистана (2016–2018), а до этого – заместитель председателя Службы национальной безопасности (2011–2016) и глава Службы безопасности президента (2013–2016) Тохирий был приговорен к 3,5 года лишения свободы.

    Суд, продолжавшийся пять месяцев в закрытом режиме, признал его виновным в совершении ряда экономических преступлений, коррупции и превышении служебных полномочий, сообщает источник Ц-1.

    Известно, что вместе с бывшим главой таможни РУз на скамье подсудимых находились еще 10 человек, среди них Бахтиер Раимов, Ойбек Зайниддинов и другие. Один из подсудимых был освобожден в зале суда после возмещения им нанесенного государству экономического ущерба в размере 1 млн долларов.

    Другие подробности судебного решения на момент публикации материала выяснить не удалось.

    Муиджон Тохирий был арестован в декабре 2018 года, на тот момент он чуть более года занимал должность главы Таможенного комитета республики.

    Имя Тохирий стало известно широкой публике в Узбекистане благодаря Гульнаре – старшей дочери первого президента страны Ислама Каримова.

    В 2013–2014 годах, когда Гульнара, имевшая ранее неограниченную власть, оказалась в опале, одним из виновников своих бед она считала Муиджона Тохирий, возглавлявшего в то время Службу безопасности президента (СБП).

    На своей странице в Твиттере Каримова писала, что Тохирий, будучи в сговоре с ее матерью Татьяной Каримовой и главой СНБ, оговорили ее перед отцом, чтобы устранить как будущего претендента на власть.

    Когда в феврале 2014 года Гульнару посадили под домашний арест, она рассказала, что ее избил Тохирий, при этом старшей дочери Каримова удалось распространить фото синяков на ее теле.

    Источник:Ц-1
    Темы: СГБ Узбекистана
    Теги: Гульнара Каримова Муиджон Тохирий СГБ Узбекистана Узбекистан
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