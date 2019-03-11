Генеральная прокуратура РУз – под натиском арестов и отставок

В Узбекистане ожидается отставка генпрокурора Отабека Мурадова, другие ключевые работники ведомства несколькими днями раньше были взяты под арест.

Сегодня, 11 марта, как сообщает Ц-1 осведомленный источник в Генпрокуратуре Узбекистана, ожидается отставка главы данного ведомства Отабека Мурадова.

На его место будет назначен действующий министр внутренних дел Пулат Бабаджанов. Мурадова же в качестве «наказания» могут назначить прокурором Муйнакского района Республики Каракалпакстан.

Ранее, 7 марта, обвинения в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве были предъявлены заместителю генерального прокурора Гайрату Хидоятову, руководителю 12-го управления Икрому Иксанову и руководителю 14-го управления Шухрату Мустафаеву (сыну бывшего генпрокурора Узбекистана Буритоша Мустафаева).

Они освобождены от занимаемых должностей и содержатся в изоляторе Службы государственной безопасности (СГБ) на улице Гвардейской в Ташкенте.

Также арестованы еще 11 высокопоставленных прокуроров, в отношении которых следственные действия ведутся в самой Генеральной прокуратуре.

Корреспонденту Ц-1 рассказали, что за последние три дня в стране от граждан было принято около ста заявлений с жалобами на этих прокурорских чиновников.

Источник Ц-1 ссылается на поручение президента Шавката Мирзиёева, который намерен провести «чистку» рядов прокуратуры. Уже на ее первом этапе от занимаемых должностей отстранили 181 прокурора в системе прокуратуры города Ташкента, областей республик и в Каракалпакстане.

На втором же этапе будут заменены 297 прокуроров. Это в основном прокуроры, которые были назначены Ихтиером Абдуллаевым, когда в период с 2007 по 2009 год он работал государственным советником первого президента Ислама Каримова по координации действий правоохранительных и контрольных органов.

При новом президенте – Шавкате Мирзиёеве Абдуллаев успел поработать генпрокурором (2015–2018 гг.) и главой СГБ (2018–2019 гг.).

С последней должности он был снят в начале февраля этого года, официальной причиной отставки были названы проблемы со здоровьем, но почти сразу пошли слухи, что Абдуллаев обвиняется в получении взятки.

Теперь же звучит информация, что Ихтиер Абдуллаев находится под домашним арестом по решению военной прокуратуры, которая ведет его дело.

Предусматривается, что осуществляемая «зачистка» коснется и Верховного суда Узбекистана. Уже арестован заместитель председателя Верховного суда РУз Баходыр Дехканов.

Ходят слухи, что в ближайшие дни возможен арест еще одного заместителя председателя Верховного суда – Холмумина Ядгарова, в отношении которого собираются исковые заявления…