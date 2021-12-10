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    Как ответил Сталин на письмо учителя о поведении сына Василия

    Слыша историю наманганского преподавателя, избитого студентами за плохие оценки, вспомнилось письмо Иосифа Сталина учителю Мартынову, в котором он просит быть «по строже» с сыном Василием, и сам обязуется «брать его за шиворот».

    Иосиф Сталин с сыном Василием; архив СССР
    Иосиф Сталин с сыном Василием; архив СССР

    Первый заместитель хокима Наманганской области Узбекистана Азам Султонов в 2012 году не смог допустить, чтобы его сын Гулом вместе с друзьями ответили по закону за серьезнейший проступок, за совершенное ими преступление…

    А именно, за нападение и жестокое избиение 17 февраля 2012 года преподавателя философии и политологии Наманаганского инженерно-технологического института (НИНИ) Сироджиддина Ашурова.

    Причиной нападения на Ашурова, преподавателю проломили голову, стало то, что он поставил молодым людям плохие отметки за систематические пропуски, за нежелание даже на мизерном уровне проявить прилежность и внимание к предмету.

    Спустя почти десять лет после инцидента Ашуров не смог добиться того, чтобы виновные понесли наказание.

    Их «отмазывают» не только на уровне Намангана и Наманганской области, но и всего Узбекистана, даже президент Шавкат Мирзиёев позволяет делу оставаться закрытым. К последнему Ашуров обращался лично более 100 раз…

    А как было раньше, каков был статус учителя, а тем более преподавателя вуза в СССР?

    Чтобы ответить на этот вопрос достаточно обратиться к знаменитому письму Иосифа Виссарионовича Сталина учителю Мартынову, который учил его младшего сына Василия, в то время 17-летнего юношу.

    Очевидно, что Мартынов написал Сталину, что его сын Василий ведет себя плохо, использует статус отца — главы СССР, призывал принять меры.

    Сталин ответил Мартынову 8 июня 1938 года, собственноручно написав письмо, которое стало высочайшим образцом уважения к учителю и беспристрастностного и честного отношения лидера крупнейшей и величайшей страны в мире к своему ребенку.

    И так оно было, было в СССР…

    Ниже текст и фотокопия письма Иосифа Сталина учителю Мартынову:

    «Преподавателю т. Мартынову.

    Ваше письмо о художествах Василия Сталина получил. Спасибо за письмо. Отвечаю с большим опозданием ввиду перегруженности работой. Прошу извинения.

    Василий – избалованный юноша средних способностей, дикарёнок (тип скифа!), не всегда правдив, любит шантажировать слабеньких “руководителей”, нередко нахал, со слабой или — вернее — неорганизованной волей.

    Его избаловали всякие “кумы” и “кумушки”, то и дело подчеркивающие, что он “сын Сталина”. Я рад, что в Вашем лице нашелся хоть один уважающий себя преподаватель, который поступает с Василием, как со всеми, и требует от нахала подчинения общему режиму в школе.

    Василия портят директора, вроде упомянутого Вами, люди-тряпки, которым не место в школе, и если наглец Василий не успел ещё погубить себя, то это потому, что существуют в нашей стране кое-какие преподаватели, которые не дают спуску капризному барчуку.

    Мой совет: требовать по строже от Василия и не бояться фальшивых, шантажистских угроз капризника насчёт “самоубийства”. Будете иметь в этом мою поддержку.

    К сожалению, сам я не имею возможности возиться с Василием. Но обещаю время от времени брать его за шиворот.

    Привет!»

    Иосиф Сталин, 8.06.1938 года

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    Рукописное письмо Сталина учителю Мартынову; архив СССР

     

    Письмо Сталина учителю Мартынову, отпечатанное на машинке; архив СССР
    Письмо Сталина учителю Мартынову, отпечатанное на машинке; архив СССР
    Источник:Ц-1
    Темы: Возрождение СССР, Коррупция в Узбекистане, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Иосиф Сталин Наманган СССР Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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