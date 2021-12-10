Наманганец Сироджиддин Ашуров — о чести и человеческом достоинстве…

«Разумеется, я хорошо понимаю, что обращаться к нашему президенту Шавкату Мирзиёеву абсолютно бесполезно…» — делится с широкой общественностью избитый студентами преподаватель из Намангана (видеобращение).

71-летний Сироджиддин Ашуров ныне пенсионер, в прошлом преподаватель философии и политологии Наманганского инженерно-технологического института (НИТИ), кандидат философских наук, доцент.

Поздним февральским вечером в 2012 году Ашуров подвергся нападению со стороны группы своих студентов. Молодые люди проломили преподавателю голову, избивали и пинали лежащего на земле за… плохие отметки.

Когда в июле того же года преподаватель выздоровел, встал на ноги и пришел на работу, то узнал, что был уволен приказом ректора Одила Маматкаримова…

Почти десять лет Ашуров борется за справедливость, но связи студентов и коррупция в Узбекистане — не позволили ему привлечь их к ответственности. Одним из нападавших оказался Гулом Султонов, сын в то время первого заместителя хокима Наманганской области Азама Султонова.

Но Ашуров не сдается, пишет во все инстанции. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву он направил более 100 обращений, но безрезультатно. Вроде, надо бросить это дело, но, что-то заставляет бывшего преподавателя продолжать борьбу, и он снова обращается к Мирзиёеву…

«И все же…, — пишет он. — Господин президент! Повторяю, так нельзя относиться к людям и к Закону! Абсолютно нельзя! Это совершенно недопустимо! Вы все-таки президент, то есть, в самую первую очередь — гарант Законности и нашей Конституции…

Прошу лично Вас, президент, потому что все другие, а это — Ваши сотрудники и подчиненные, законы нашей страны дико и чудовищно нарушают! И действуют они по-фашистки, по-гестаповски…

А Вы, господин президент, не обращаете на всё это, на всю эту преступную грязь, на весь этот произвол и юридический беспредел своего внимания… Еще раз повторяю и подчеркиваю: нельзя так издеваться над людьми и законом! Нельзя! Это абсолютно недопустимо! Вы же президент всё-таки…»