Новости, аналитика и мнения
из Узбекистана

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Наманганец Сироджиддин Ашуров — о чести и человеческом достоинстве…

    «Разумеется, я хорошо понимаю, что обращаться к нашему президенту Шавкату Мирзиёеву абсолютно бесполезно…» — делится с широкой общественностью избитый студентами преподаватель из Намангана (видеобращение).

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев; фото: president.uz
    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев; фото: president.uz

    71-летний Сироджиддин Ашуров ныне пенсионер, в прошлом преподаватель философии и политологии Наманганского инженерно-технологического института (НИТИ), кандидат философских наук, доцент.

    Поздним февральским вечером в 2012 году Ашуров подвергся нападению со стороны группы своих студентов. Молодые люди проломили преподавателю голову, избивали и пинали лежащего на земле за… плохие отметки.

    Когда в июле того же года преподаватель выздоровел, встал на ноги и пришел на работу, то узнал, что был уволен приказом ректора Одила Маматкаримова…

    Почти десять лет Ашуров борется за справедливость, но связи студентов и коррупция в Узбекистане — не позволили ему привлечь их к ответственности. Одним из нападавших оказался Гулом Султонов, сын в то время первого заместителя хокима Наманганской области Азама Султонова.

    Но Ашуров не сдается, пишет во все инстанции. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву он направил более 100 обращений, но безрезультатно. Вроде, надо бросить это дело, но, что-то заставляет бывшего преподавателя продолжать борьбу, и он снова обращается к Мирзиёеву…

    «И все же…, — пишет он. — Господин президент! Повторяю, так нельзя относиться к людям и к Закону! Абсолютно нельзя! Это совершенно недопустимо! Вы все-таки президент, то есть, в самую первую очередь — гарант Законности и нашей Конституции…

    Прошу лично Вас, президент, потому что все другие, а это — Ваши сотрудники и подчиненные, законы нашей страны дико и чудовищно нарушают! И действуют они по-фашистки, по-гестаповски…

    А Вы, господин президент, не обращаете на всё это, на всю эту преступную грязь, на весь этот произвол и юридический беспредел своего внимания… Еще раз повторяю и подчеркиваю: нельзя так издеваться над людьми и законом! Нельзя! Это абсолютно недопустимо! Вы же президент всё-таки…»

    Источник:Ц-1
    Темы: Коррупция в Узбекистане, Права человека в Узбекистане, Шавкат Мирзиёев
    Теги: Наманган НИНИ Сироджиддин Ашуров Узбекистан Шавкат Мирзиеев
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Общество

    МДО Узбекистана возводит коррупцию в закон

    Министерство дошкольного образования РУз, где за политику отвечает дочь президента, отказалось признать ошибкой выдачу урезанного кредита на детсад в Газалкенте, утверждая тем самым «кидалово» на государственном уровне.

    Узбекистан
    Общество

    Маргиланская учительница, не смей мешать нам воровать…

    Мухайё Эминова разоблачила разворовывание денег на ремонт школы в Маргилане при хокиме Ферганской области Шухрате Ганиеве, ныне вице-премьере Узбекистана, за что расплачивается по сей день.

    Узбекистан
    Политика

    Как ответил Сталин на письмо учителя о поведении сына Василия

    Слыша историю наманганского преподавателя, избитого студентами, вспомнилось письмо Иосифа Сталина учителю Мартынову, в котором он просит быть «по строже» с сыном Василием, и сам обязуется «брать его за шиворот».

    Узбекистан
    Политика

    Избитый преподаватель вуза, как зеркало действительности Узбекистана

    Преподаватель философии из Намангана Сироджиддин Ашуров, избитый студентами за плохие оценки, написал более 100 обращений к президенту Шавкату Мирзиёеву, все напрасно… А на что он надеялся?

    Узбекистан

    Выбор редактора

     Общество

    МДО Узбекистана возводит коррупцию в закон

    Министерство дошкольного образования РУз, где за политику отвечает дочь президента, отказалось признать ошибкой выдачу урезанного кредита на детсад в Газалкенте, утверждая тем самым «кидалово» на государственном уровне.

    Узбекистан
    Права человека

    Боролась с коррупцией — 70-летняя узбечка на скамье подсудимых в РУз

    В Узбекистане вспомнили Ислама Каримова... он не преследовал пожилых женщин, как это происходит с Каромат Ашировой из Ангрена, выступившей против сносов домов и другого беспредела властей.

    Узбекистан
    Общество

    Вопросы министру дошкольного образования Узбекистану

    Уважаемая Агриппина Васильевна, факты упрямая вещь, а цифры - не врут… Докажите, что МДО не занимается коррупцией, а его цель не «отмывание денег», а увеличение числа и качества дошкольных учреждений в стране.

    Узбекистан
    Общество

    Маргиланская учительница, не смей мешать нам воровать…

    Мухайё Эминова разоблачила разворовывание денег на ремонт школы в Маргилане при хокиме Ферганской области Шухрате Ганиеве, ныне вице-премьере Узбекистана, за что расплачивается по сей день.

    Узбекистан
    Культура

    Помогут ли тюбетейки против денационализации Узбекистана?

    Колонизация Узбекистана Западом все больше проявляется в потере национальной идентичности - в городах вывески на английском, молодежь учит английский или ходит в хиджабах - своего узбекского будущего никто не видит...

    Узбекистан
    Политика

    Как ответил Сталин на письмо учителя о поведении сына Василия

    Слыша историю наманганского преподавателя, избитого студентами, вспомнилось письмо Иосифа Сталина учителю Мартынову, в котором он просит быть «по строже» с сыном Василием, и сам обязуется «брать его за шиворот».

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Общество

    МДО Узбекистана возводит коррупцию в закон

    Министерство дошкольного образования РУз, где за политику отвечает дочь президента, отказалось признать ошибкой выдачу урезанного кредита на детсад в Газалкенте, утверждая тем самым «кидалово» на государственном уровне.

    Узбекистан
    Права человека

    Боролась с коррупцией — 70-летняя узбечка на скамье подсудимых в РУз

    В Узбекистане вспомнили Ислама Каримова... он не преследовал пожилых женщин, как это происходит с Каромат Ашировой из Ангрена, выступившей против сносов домов и другого беспредела властей.

    Узбекистан
    Общество

    Вопросы министру дошкольного образования Узбекистану

    Уважаемая Агриппина Васильевна, факты упрямая вещь, а цифры - не врут… Докажите, что МДО не занимается коррупцией, а его цель не «отмывание денег», а увеличение числа и качества дошкольных учреждений в стране.

    Узбекистан
    Общество

    Маргиланская учительница, не смей мешать нам воровать…

    Мухайё Эминова разоблачила разворовывание денег на ремонт школы в Маргилане при хокиме Ферганской области Шухрате Ганиеве, ныне вице-премьере Узбекистана, за что расплачивается по сей день.

    Узбекистан