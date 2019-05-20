Пресс-секретарь президента РУз стыдит радио «Озодлик» за ложь

Пожалуй, это первая заслуженная критика из Ташкента в адрес зарубежного СМИ: пресс-секретарь президента РУз назвал работу журналистов «Озодлика» однобокой и тенденциозной, осудил ложь при сборе информации.

Журналисты Узбекской службы радио «Свобода» («Озодлик»), вещающей из Праги (Чехия), а именно Алишер Сиддиков, Шухрат и Хурмат Бабаджановы, не ответили на вопросы Ц-1, высланные им сегодня утром.

Ц-1 просил коллег по цеху ответить, находят ли они моральным тот факт, что братья Бабаджановы представлялись сотрудниками СГБ (Служба государственной безопасности) при сборе информации в Узбекистане.

На опубликованных на прошлой неделе в Facebook аудиозаписях Шухрат и Хурмат эксплуатируют репрессивный имидж СГБ и страх перед ней каждого гражданина страны, включая милицию, для получения информации об интересовавших их событиях.

Но в отсутствие реакции со стороны «Озодлика» неожиданно сегодня на поведение вышеназванных журналистов отреагировал глава Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента РУз Комил Алламжонов.

На своей странице в Facebook примерно в 18 часов по ташкентскому времени он опубликовал официальное заявление на узбекском и русском языках. А также видео, проведенного по данному вопросу в Ташкенте совещания.

В нем говорится, что «Агентство выражает сожаление и разочарование по поводу деятельности «Озодлика», Узбекской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», методы работы которой идут вразрез с общепринятыми нормами журналистской этики».

«Вызывает вопросы однобокая и предвзятая редакционная политика «Озодлика», ориентированная во многом на публикацию тенденциозных и зачастую недостоверных материалов, что в конечном итоге вводит в заблуждение нашу общественность и в целом глобальную аудиторию, — продолжил Алламжонов. — Одновременно удивляют намеренная политизация социальных и бытовых вопросов, факты обманного сбора информации, фальсификация аудиозаписей и т. д.».

Ц-1 направил в «Озодлик» новую просьбу прокомментировать заявление Алламжонова, на момент публикации материала никто из журналистов радио на запрос не отреагировал.

Ранее редакция Ц-1 помимо вопросов о ложном представлении сотрудниками СГБ попросила «Озодлик» прокомментировать вопрос, почему радио продолжает представлять свою трибуну для Надежды Атаевой, президента базирующейся во Франции ассоциации «Права человека в Центральной Азии».

15 мая Атаева проиграла второй иск в Парижском суде о клевете и оскорблении.

С помощью французской Фемиды она пыталась заставить замолчать своего оппонента, известную правозащитницу Мутабар Таджибаеву, а также выкрутиться после разоблачения фальсификации ею свидетельства об Андижанской бойне 13 мая 2005 года и выдумке сотен жертв внесудебных казней в Узбекистане.

Радио «Озодлик» не сочло необходимым освещать первый политический процесс в Европе, основой которого стала ложь об Андижанской трагедии, но в день принятия очередного решения судом Парижа дало новое сообщение об Атаевой и группе поддерживающих ее международных правозащитников.

Галима Бухарбаева: «…представляться сотрудниками СГБ или СНБ, наследницы КГБ, НКВД, используя при этом страх простых людей перед данной страшной организацией, – это не то что неэтично, это низость»

«Почему «Озодлик», на прошлой неделе опубликовавший воззвание Надежды Атаевой и «компании международников», не освещает то, что она подделала Андижанский отчет и проиграла дело в суде? Был новостной повод, повторное решение суда Парижа. Это не заслуживает внимания узбекского сервиса?» – так звучал вопрос Ц-1 редакции радио.

Главный редактор Ц-1 Галима Бухарбаева говорит, что ей стыдно за коллег из радио «Озодлик»: их работа не имеет ничего общего с настоящими стандартами независимой и честной журналистики.

«Впервые в жизни соглашаюсь с мнением пресс-секретаря президента Узбекистана, – говорит Бухарбаева. – Радио «Озодлик» своим односторонним и тенденциозным освещением обманывает и вводит в заблуждение свою аудиторию, которая не получает всей картины происходящих событий».

«А представляться сотрудниками СГБ или СНБ, наследницы КГБ, НКВД, используя при этом страх простых людей перед данной страшной организацией, – это не то что неэтично, это низость», – добавила главред Ц-1.