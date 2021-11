«Свободная» пресса на Западе: от продажности до вакханалии

Директор Радио «Свобода» Джеми Флай назвал «отвратительными» якобы имевшие место запугивания журналистов «Озодлика» в Узбекистане, а убийственная ложь и деморализующая пропаганда на Западе, дошедшие до вакханалии, его не волнуют?

Узбекская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», известная как Радио «Озодлик», заявила в материале от 19 октября, что ее журналисты подверглись угрозам в соцсетях.

Будто в Телеграм-канале от анонимных пользователей звучали угрозы об убийстве, кому именно они были адресованы – радио не уточняет.

Но «Озодлик» уверен, что за нападками стоят власти Узбекистана, и это давление приурочено к предстоящим 24 октября выборам президента РУз.

Понятное дело: «режим президента Шавката Мирзиёева», так и не реализовавший настоящих «демократических реформ», хочет заткнуть рот журналистам.

Это обстоятельство так всколыхнуло Радио «Свобода», что выступил сам президент компании Джеми Флай, назвавший якобы имевшие место угрозы «отвратительными».

Не берусь утверждать наверняка, что угроз не было и это очередная выдумка редакции «Озодлика», но можно констатировать, что на протяжении своей уже долгой истории данная служба не раз была поймана на сознательной лжи, подлоге, и настоящая правда ее не волнует.

Микрофон «Озодлика» прежде всего доступен лжецам и дельцам от политики и правозащиты, среди «экспертов» «Озодлика» и сегодня остаются с позором разоблаченные во лжи такие деятели, как Надежда Атаева и другие члены ее шайки-лейки.

И, можно быть уверенными, такова редакционная политика Радио «Озодлик», когда все намеренно ставится с ног на голову, обрушиваются общепринятые нормы. Иначе как это понять? И это действительно отвратительно.

Поговорим еще об отвратительном

Что на самом деле является отвратительным без кавычек – это происходящая вакханалия в США, Великобритании и других странах так называемого «цивилизованного» мира, которая выливается на граждан данных стран как раз через их «свободные» СМИ.

Уровень цензуры сегодня на Западе является беспрецедентным. Где еще частные коммерческие корпорации могут, не церемонясь, заткнуть рот президенту страны, верховному главнокомандующему, как это произошло в 2020 году с законно избранным лидером США Дональдом Трампом?

Весь мир знает, что эти самые корпорации соучаствовали в краже победы у Трампа на президентских выборах.

Традиционные СМИ – CNN, Fox News и другие – вели оголтелую пропаганду против действующего президента от республиканцев, а затем его лишили и якобы свободных трибун в соцсетях – Facebook и Twitter – для отстаивания своих прав, правды, опубликования доказательств.

Аудит в Аризоне

Вопрос, освещало ли Радио «Свобода» итоги аудита подсчета голосов во время президентских выборов в США в 2020 году в округе Марикопа (штат Аризона), результаты которого были оглашены в конце сентября этого года?

Согласно данным экспертизы, изучившей 2,1 млн бюллетеней, только в Марикопе обнаружили 86 391 «избирателя» без имени, фамилии и других личных данных.

Это в несколько раз превышает число голосов, которые нужны были Трампу для победы во всем штате Аризона. Он «проиграл» там Джо Байдену 10 457 голосов.

Вот какие результаты были опубликованы аудиторами: 23 344 человека – не живут больше в Аризоне; 17 322 – бюллетени-дубликаты, которые появились после выборов; 2382 – те, кто голосовал лично, но уже выписался и выехал из Марикопы; 2081 избиратель – покинули, выписались из штата Аризона.

Вслед за результатами аудита в Аризоне 92 конгрессмена в США написали письмо с требованием провести аудит выборов в 50 штатах страны и аннулировать сертификацию после «взрывной проверки» в Марикопе, которая, по мнению политиков, показала, как страна пострадала от «коррумпированных выборов 2020 года».

Что сообщила о результате аудита в Аризоне официальная пресса на Западе? Все – от BBC, The Guardian, The New York Times до «Немецкой волны» и других глобальных информационных монстров – заявили своей аудитории, что проверка подтвердила победу Джо Байдена…

Утвердив в кресле своего президента…

Приход к власти в США едва функционирующего физически и ментально Джо Байдена открыл для «заказчиков мира» беспрепятственную возможность для реализации своего главного плана – расчеловечивания, порабощения и уничтожения человека…

Что значит работать сегодня в западных СМИ – хорошо описала в неожиданном интервью на CNN 18 октября бывший корреспондент газеты The New York Times Бари Вайсс (Bari Weiss).

Отвечая на вопрос, почему она считает, что мир сошел с ума, Вайсс сказала: «Что ж, когда у вас есть редактор The New York Times, освещающий тему Covid, который говорит, что расследование темы утечки вируса из лаборатории (Ухань, Китай) является проявлением расизма, – мир сошел с ума.

– Когда вы не можете сказать вслух, на публике, что есть различия между мужчинами и женщинами, – мир сошел с ума. Когда нам не позволяют признать, что беспорядки – это беспорядки (как во время протестов движения «Черные жизни важны» в 2020 году), – мир сошел с ума.

Когда вы не можете сказать, что ноутбук Хантера Байдена (сына президента США) – это история, которую стоит расследовать, – мир сошел с ума. Когда во имя прогресса детей, начиная с детского сада, разделяют по цвету кожи, – это не прогресс, а сегрегация, – мир сошел с ума. Примеров десятки», – закончила журналистка.

Не сумасшествие – умышленное преступление

Бари Вайсс из вежливости говорит, что «мир сошел с ума», но ей совершенно точно известно, что масштабы лжи и откровенных помоев, которые обрушились на людей в США и во всем западном мире, не могут быть случайными.

Просто сегодня капиталистический мир, способный существовать только на эксплуатации других людей, на подчинении себе их потребностей, мыслей и действий, а также всех ресурсов мира, подошел к опасной черте, когда люди ему перестают быть нужны ни как наемные рабочие, ни как потребители.

Частично «утилизация человека» проходит через «пандемию», которую готовили не один год и десятилетие, и ноги которой, это уже доказано, растут в том числе из Института вирусологии в Ухане, где США оплачивали запрещенные исследования по усилению функции патогенов, чтобы вирусы животных могли преодолеть межвидовой барьер и заражать человека.

По официальным данным, в США за 10 месяцев «вакцинации» от Covid-19 погибли почти 17 тысяч человек, это при том, что спустя две недели после укола люди не попадают в статистику «вакцинированных».

Независимые эксперты утверждают, что на самом деле в США от экспериментальных уколов, которые ложно называются вакцинами, уже погибли как минимум 200 тысяч человек, миллионы перенесли побочные реакции, в тысячах случаев приведшие к инвалидности.

Главные СМИ в США не сообщают данные о смертности, о росте сердечных заболеваний, инфарктах у молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, хотя информация находится в открытом доступе государственных институтов США, как VAERS (Система регистрации нежелательных явлений после вакцинации).

Содом и Гоморра и мораль в изгнании

На днях канал YouTube приостановил аккаунт известного в США журналиста Стивена Краудера (Steven Crowder), который «позволил» себе обсуждать и осуждать победный марш трансгендеров в этой стране, неожиданно ставших самой опекаемой и почетной группой в обществе.

Журналист рассказал о вопиющих случаях, которые начали происходить в США, когда трансгендерам, то есть людям, решившим, что они на самом деле женщины, хоть и родились мужчинами, и наоборот, разрешили выбирать по своему усмотрению, каким пользоваться туалетом – мужским или женским.

В штате Вирджиния в мае этого года в школьном туалете была изнасилована девочка – мужчина вошел в уборную как трансгендер в юбке…

Разъяренный отец жертвы изнасилования Скот Смит (Scott Smith) устроил в июне скандал на школьном собрании по поводу новой «трансгендерной политики», администрация учебного заведения вызвала полицию.

Когда Смита вязали полицейские, он в отчаянии, не веря в происходящее, кричал: «Мой ребенок был изнасилован в школе!»

Журналист Краудер привел и другой пример, как трансгендер в калифорнийской тюрьме попал в женскую тюрьму, где изнасиловал заключенную, которая от него забеременела… но его все равно продолжают считать женщиной…

За обсуждение этих тем, за вопросы, как теперь вообще называть мужчин и женщин, Стивен Краудер лишился своей платформы в YouTube…

Убийства детей и извращения

Если просматривать британские таблоиды (это надо делать только с целью изучения механизмов пропаганды и манипуляции сознанием людей), можно видеть, что сегодня главной темой стали убийства маленьких детей собственными родителями, об этом ежедневно пишут ведущие экземпляры «желтой прессы» Британии – The Sun и The Daily Mail.

Ребенок – самое святое и драгоценное, что может быть у человека, родительская любовь и забота о своем дитя, как и любовь ребенка к родителю, крепче любых уз. Британские таблоиды нацелились как раз на это, они стремятся разрушить эту святость и неприкосновенность, превратить детоубийство в норму…

Другая тема – гомосексуализм, обсуждение которого сегодня в Британии дошло до того, как быть, если твой парень изменяет тебе с твоим отцом? Как быть, если твоя девушка спит с твоей матерью, – это не выдумка, это уровень до которого кукловоды хотят опустить британцев, ежедневно заставляя их привыкнуть к Содому и Гоморре, начать жить в вакханалии, которая нормальным людям в голову не придет.

Человек без семьи и морали – лучший объект для управления и манипулирования: ему не за кого бороться и драться, у него нет принципов, за которые он будет стоять, он никто – ни мужчина, ни женщина, ни отец, ни мать, а его единственная цель – удовлетворение самых низменных потребностей, которые опять же ему искусственно внушили и навязали.

Задача прессы на Западе — деморализация

Общество там тоже сопротивляется – там есть здоровые и нравственные люди, есть настоящие мужчины и женщины, отцы и матери, дети, которые хотят быть нормальными людьми.

Но против них само государство, доступ в большие СМИ закрыт, с открытых площадок в Интернете их тоже гонят. Их, людей, отстаивающих норму, в США уже начали называть «внутренними террористами».

Да, выборы в Узбекистане без особого выбора, а где он есть? И я, лично, не считаю, что нам нужны выборы на западный манер: их система построена, чтобы исключить возможность народовластия, но это другая тема…

Главное же сегодня, что власть в Узбекистане не пытается уничтожить в гражданах человека, разрушить его морально и нравственно, утопить в разврате, рядом с которым даже сравнивание с животными является неуместным и несправедливым.

И в Узбекистане школьницы никогда не столкнутся по новой политике президента или парламента с мужчиной в юбке в женском туалете…

Вот это действительно… отвратительно!

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1