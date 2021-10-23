Эксперименты с коронавирусами в Китае и «пандемия»: есть связь?

Доверите ли вы лечение тому же доктору, который создавал болезнь?.. Национальный институт здоровья США финансировал исследования по усилению функции патогенов в Ухане, а именно заражение людей коронавирусами летучих мышей.

В независимых изданиях США уже третий день не умолкает дискуссия о возможной причастности высшего медицинского руководства Америки к созданию и распространению нового коронавируса, ставшего причиной объявления пандемии.

Главными фигурантами «дела» являются ярые «спасатели человечества от пандемии»: доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) США, и связанный с ним EcoHealth Alliance – неправительственная организация, занимающаяся исследованиями по «защите людей и окружающей среды от новых болезней».

20 октября член Конгресса США от штата Кентукки республиканец Джеймс Комер (James Comer) получил ответ на свой запрос от заместителя директора Национального института здоровья (NIH) США Лоуренса Табака (Lawrence A. Tabak).

От экспериментов к SARS-CoV-2?

Комер, как стало известно, интересовался, могли ли исследования коронавирусов летучих мышей в Институте вирусологии в Ухане (Китай), которые были заказаны и оплачены на деньги американских налогоплательщиков, привести к появлению вируса SARS-CoV-2, якобы вызывающего болезнь Covid-19?

Лоуренс Табак в своем ответе подтвердил, что NIH выдал грант EcoHealth Alliance для изучения коронавирусов летучих мышей, частично деньги пошли на финансирование работ в Ухане, Китай, где и проводились исследования в течение 2014–2019 годов.

Но, как утверждает Табак, на выделенные США деньги изучались естественные вирусы летучих мышей, и «они не могли стать и не стали SARS-CoV-2».

Мол, отчеты, предоставленные на этот счет, подтверждают, что исследовавшиеся вирусы и SARS-CoV-2 имеют различающуюся геномную последовательность.

В то же время Табак сообщает, что EcoHealth Alliance задерживал сдачу отчетов о проводимой работе и освоении средств, последнюю отчетность удалось получить лишь «после нажима» в августе 2021 года.

Табак указал в письме конгрессмену, что установил пятидневный срок для сдачи очередного доклада, и отчет этого времени начинается со дня написания данного письма.

«Ограниченный эксперимент…»

Но, ссылаясь на первый отчет EcoHealth Alliance о работе в Ухане, замдиректора NIH раскрывает небольшую, но важную деталь о сути проводившихся в Ухане экспериментов, которые многие медицинские эксперты называют не иначе, как усилением функции (Gain of Function – GoF) патогенов для преодоления межвидового барьера, то есть, чтобы вирусы животных могли заражать людей.

Лоуренс Табак пишет, что в финальном отчете EcoHealth Alliance указывается, что проводился «ограниченный эксперимент, чтобы определить, способен ли шиповидный белок из естественных коронавирусов летучих мышей, циркулирующих в Китае, связываться с человеческим рецептором ACE2 в мышиной модели. Все остальные аспекты мыши, включая иммунную систему, остались неизмененными».

Специалисты называют подобных лабораторных животных, в данном случае мышей, очеловеченными, то есть в них вживляются человеческие клетки, чтобы создать максимально близкий к человеку организм и проверить его реакцию.

Итогом данного «ограниченного эксперимента», продолжает далее Табак, стало то, что очеловеченные мыши, инфицированные модифицированным вирусом летучих мышей, «заболели сильнее», чем мыши, подвергшиеся воздействию неизмененной версии того же коронавируса летучих мышей.

Это есть — усиление функции патогена

Это признание, по словам многих медиков в США, на протяжении почти двух лет заявляющих об искусственном характере «пандемии», является наиболее серьезным доказательством того, что официальные институты Америки оплачивали проведение опытов по усилению функции патогенов животных с целью заражения человека.

Документ также доказывает, что Энтони Фаучи, самый известный доктор в США, да и в мире, врал на слушаниях в американском Сенате в июле этого года, когда категорически отвергал обвинения одного из сенаторов – Рона Пола (Rand Paul) в финансировании исследований по усилению функций патогенов в Ухане.

Доктор Фаучи, выйдя из себя на слушаниях, закричал на сенатора Пола, что это он «врет».

Еще в сентябре журналисты из организации Intercept в США через Акт о свободе доступа к информации смогли увидеть документы, касающиеся гранта на разработки в китайском Ухане.

В опубликованных в итоге бумагах указывается, что именно Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний под руководством Энтони Фаучи, будучи подразделением Национального института здоровья, передал EcoHealth Alliance грант в размере 3,1 млн долларов США, из которых 599 тысяч долларов были потрачены непосредственно на работы в Китае.

В описании гранта говорится, что задача состоит в создании химерного вируса Covid на основе SARS-CoV, который может инфицировать человеческие клетки.

Сенатор Рон Пол, оставаясь критиком секретных исследований доктора Фаучи и его коллег, в интервью FoxNews 22 октября задался вопросом, зачем медикам финансировать исследования, которые, по мнению самых авторитетных ученых, могут привести к «концу человеческой цивилизации»?