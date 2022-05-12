«Большая фaрма» и разработка биооружия на Украине

Многим узбекистанцам пришлось по приказу Запада получить «вакцину», изготовители которой, Pfizer и Moderna, как выясняется сегодня, использовали Украину в качестве полигона для запрещенных экспериментов.

Помните, как в марте 2020 года во всех странах мира одновременно началась «пандемия» коронавирусной инфекции.

Какой начался бедлам, другими словами — предательство и позор. Людям запретили дышать, надев на них намордники; посадили под домашний арест, подвергнув социальной изоляции; запретили работать, обрекая на безденежье и голод… А затем предложили выход — уколоться неизвестно чем, да еще не один раз.

Вся эта история на самом деле обнаружила одну правду — в этом мире практически не осталось суверенных государств, которые служат интересам своих народов, а почти везде правят колониальные администрации, которые по приказу из центра — мирового гегемона Соединенных Штатов Америки — готовы сотворить со своими гражданами все, что потребуется.

Узбекистан, конечно же, не стал исключением. Хотя, можно с уверенностью утверждать, оставайся у власти в стране первый президент Ислам Каримов, никто туда со своими палочками для ковыряния в носу и шприцами не сунулся бы.

Но с 2016 года в Ташкенте правит Шавкат Мирзиёев, открывшийся миру больших денег, и с которым пришли диктат и подчиненность. Участвуя в коронабесии, Мирзиёев подошел к вопросу все же с известной смекалкой и практичностью, он согласился на все, колите моих граждан чем угодно и сколько угодно, но за свой счет…

По последним опубликованным данным посольства США в Узбекистане от 14 марта, правительству РУз и народу страны в те мартовские дни были переданы еще 2 млн доз «вакцин» Pfizer от Covid-19. Что означает, что Соединенные Штаты в общей сложности безвозмездно передали Узбекистана 7,6 млн доз этого препарата, сообщало американское посольство.

По данным мировой статистики на 11 мая, в Узбекистане с населением 34 млн 367 тысяч человек процедуру принудительной «вакцинации» прошли 19 млн 169 тысяч 443 человека или 55,78% граждан. Двойному вливанию препарата подверглись 42,34% населения, а еще 13,30% получили бустерную дозу…

Но, по мере развития специальной военной операции России на Украине, которая, как открыто заявляют президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров, на самом деле ставит цель прекратить мировой диктат объединенного во главе с США Запада над остальной частью мира, тема «пандемии» и «вакцинации» начала отходить на второй план, а затем и вовсе забылась.

Этой внезапной «амнезии» или же «выздоровлению» не могли не способствовать и находки российской армии на территории Украины. Как выяснилось уже в первые дни спецоперации, США на протяжении последних семи лет лет финансировали и курировали работу более 30 биологических лаборатории в разных частях Украины.

И те из них, что попали в руки российской армии, несмотря на усилия по уничтожению архивов и вывоза материалов, со всей очевидностью указали, что Украина и ее народ использовались США для исследований, разработок и испытаний особо опасных патогенов и штаммов в обход международного права.

Накануне Министерство обороны (МО) России провело очередной пресс-брифинг по теме биологического оружия США и союзников на Украине. Базируясь на находках в биолабораториях на освобожденных Россией территориях, МО РФ заявило о бесспорности военно-биологической деятельности США на Украине.

Согласно найденным документам, особое внимание уделялось изучению таких заболеваний, как туляремия, холера, чума, сибирская язва, хантовирусные инфекции.

В украинских лабораториях изучалось, как замаскировать намеренное применение возбудителей вышеназванных и других болезней под естественные вспышки – и на Украине, и в России, где у этих патогенов есть природные очаги.

Работы вели в рамках проекта, который получил название UP-8. Но были и другие, не менее опасные – например, под кодовым обозначением P-781. Там изучали пути передачи человеку заболеваний от летучих мышей – в том числе, и коронавируса, причем проект начали в октябре 2019 года – как раз перед «пандемией» ковида.

С началом военной операции России все биологические работы были свернуты, а Министерство здравоохранения Украины начало вывоз и уничтожение биоагентов, находившихся в лабораториях.

По сообщению МО России, анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителей дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях — в Харькове и Полтаве.

Только во Львове было уничтожено 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 – с туляремией, 10 – с бруцеллезом, 5 – с чумой. Всего — более 320 емкостей. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ, утверждают специалисты МО России.

Для проведения опытов, как утверждают данные МО РФ, использовались пациенты психиатрических клиник, в частности, в Харьковской области Украины. В качестве подопытных привлекались душевнобольные мужчины в возрасте от 40 до 60 лет с физическим истощением.

Все эти опыты и исследования проводились за счет федерального бюджета США. Под государственные гарантии привлекались неправительственные организации, подконтрольные руководству Демократической партии США, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена.

«В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead. Американскими специалистами ведутся работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности. В результате западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества», — заявил представитель Министерства обороны России.

Те же деньги, которые крупные фарм-компании «экономили» на исследованиях, используя территорию Украины, они вкладывали согласно договоренностям в избирательные кампании Демократической партии США, которая, продолжая «рулить», обеспечивала им плацдарм для любой самой противозаконной деятельности, вот так «рука руку моет»…

«Вакцины» от якобы существующего Covid-19, в частности от компании Pfizer — в Узбекистане кололи миллионам людей, включая детей.

Но ни у правительства страны, ни у Министерства здравоохранения до сих пор не возникают вопросы: а правильно ли мы делали, что получали эту «безвозмездную помощь», имели ли мы права без собственного контроля и проверки допустить иностранную фарм-компанию, возглавляемую циниками и преступниками, до нашего населения, детей?

Нет не задаются… А кто выжил после «вакцинации» и кто еще потерпит все ее побочные эффекты, которые будут проявлять себя, как утверждают многие лучшие специалисты мира, в ближайшие годы, с властей не спросят, им будет уже не до того, да и не полагается такое в Узбекистане…

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1