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    Вызывают ли ВИЧ/СПИД «вакцины» от Covid-19?

    По последним данным отчета Агентства по охране здоровья Великобритании, функции иммунной системы человека падают каждую неделю на 5% после получения «вакцин» от Covid-19, особенно от Pfizer.

    ВИЧ/СПИД через "вакцину" от Covid-19? Фото: УкрИнформ
    ВИЧ/СПИД через «вакцину» от Covid-19? Фото: УкрИнформ

    В Великобритании люди в возрасте от 40 до 70 лет, дважды получившие инъекции, которые называют вакцинами от Covid-19, уже потеряли около 40 процентов возможностей иммунной системы, согласно октябрьскому отчету (42-ая неделя) Агентства по охране здоровья Великобритании (UK Health Security Agency).

    «Если так будет продолжаться, то к марту следующего года у 30–50-летних будет 100%-ная деградация иммунной системы, нулевая защита от вирусов, а все дважды вакцинированные люди старше 30 лет потеряют свою иммунную систему», – комментирует британское издание The Exposé.

    Известный американской доктор Питер Маккуло (Peter McCollough), основываясь на этих данных, говорит, что нельзя отрицать, что полностью вакцинированные люди в Великобритании уже сейчас страдают от синдрома приобретенного иммунодефицита, более известного как СПИД. Их иммунная система угасает, и многие предупреждали об этом…

    «Люди в возрасте 40–69 лет уже потеряли 40% возможностей своей иммунной системы и постепенно теряют от 3,3% до 6,4% в неделю», – констатирует он.

    Иммунитет таит у всех

    Интересно, что наиболее неблагополучная демографическая группа – это люди в возрасте 40–49 лет, которые страдают от полной потери иммунной системы примерно за девять недель.

    Пожилые люди старше 80 лет теряют иммунную систему около 20 недель, в то время как возрастная категория от 50 до 59 лет – около 15 недель.

    «Все люди старше 30 лет потеряют 100% своей иммунной способности (в отношении вирусов и некоторых видов рака) в течение шести месяцев», – предупреждает британское издание The Exposé, комментируя данные PHE.

    «К Рождеству люди в возрасте 30–50 лет потеряют иммунитет. У этих людей будет развиваться синдром приобретенного иммунодефицита», – утверждают специалисты The Exposé.

    О том, что «вакцинация» приводит к потере иммунитета, открыто говорил еще в конце лета один из ведущих вирусологов в Великобритании, активно борющийся с Covid-19, – доктор Дэвид Бауэр (David LV Bauer) из Института Фрэнсиса Крика.

    Доктор Дэвид Бауэр спокойно рассказывает, как "вакцины" снижают иммунитет...
    Доктор Дэвид Бауэр спокойно рассказывает, как «вакцины» снижают иммунитет…

    Опираясь на данные исследований, он заявил тогда, что «люди, которые получили две «вакцины» от Pfizer, имеют количество нейтрализующих антител в организме в пять-шесть раз ниже нормы, что на первом уровне блокируют попадание вируса в клетку».

    «Мы также обнаружили, что люди, которые получили только один укол Pfizer, тоже не имеют высокий уровень этих антител в крови… И тоже, что очевидно, чем старше вы, тем ниже будет уровень этих антител, и также, чем дольше времени будет проходить со времени укола…» – говорит далее он.

    Что рекомендует доктор Бауэр? Ситуация, когда «вакцины» привели к уничтожению естественного иммунитета у людей, наводит его на единственное решение: надо получить третью дозу укола (его интервью в этом сюжете – с 1:47 минуты).

    Британское издание The Exposé резюмирует, что получение бустерного укола только ускорит процесс смерти человека…

    Вакцины от естественного иммунитета

    «Первоначально компания Pfizer заявляла о 95%-ной эффективности своей вакцины. Эти цифры вполне могли быть правильными сразу после вакцинации (младшие возрастные группы получили вакцину в течение кратчайшего времени)», – поясняет The Exposé.

    «Но приведенные данные PHE также показывают, что вакцины не просто теряют эффективность с течением времени до нулевой, они постепенно повреждают иммунную систему, пока не будет реализована отрицательная эффективность. В настоящее время они оставляют любого человека старше 30 лет в худшем положении, чем до вакцинации», – убеждены эксперты The Exposé.

    «Если мы ничего не предпримем, всё станет намного хуже, чем мы могли себе представить, – написал один из комментаторов Exposé. – Я, со своей стороны, ценю труд всех, кто выступал и продолжает противостоять этой тирании».

    «Шиповидный» белок захватывает ваши митохондрии… навсегда, – написал другой. – Митохондрии – это сердце вашей иммунной системы. По сути, он берет на себя вашу иммунную систему. Белки-шипы – это биологическое оружие. Ваша собственная иммунная система становится смертельным оружием. Это ВИЧ на стероидах».

    В Узбекистане, Казахстане и в некоторых других странах бывшего СССР власти получают «вакцины» от Pfizer именно для детей старше 12 лет.

    У людей в этом возрасте самый сильный иммунитет, и для его подавления нужно оружие на стероидах, так получается?!.

    Источник:Ц-1
    Темы: "Пандемия" Covid-19, Вакцинация, Лжепандемия коронавируса
    Теги: Covid-19 Pfizer-BioNTech вакцинация иммунитет Узбекистан
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