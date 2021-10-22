Вызывают ли ВИЧ/СПИД «вакцины» от Covid-19?

По последним данным отчета Агентства по охране здоровья Великобритании, функции иммунной системы человека падают каждую неделю на 5% после получения «вакцин» от Covid-19, особенно от Pfizer.

В Великобритании люди в возрасте от 40 до 70 лет, дважды получившие инъекции, которые называют вакцинами от Covid-19, уже потеряли около 40 процентов возможностей иммунной системы, согласно октябрьскому отчету (42-ая неделя) Агентства по охране здоровья Великобритании (UK Health Security Agency).

«Если так будет продолжаться, то к марту следующего года у 30–50-летних будет 100%-ная деградация иммунной системы, нулевая защита от вирусов, а все дважды вакцинированные люди старше 30 лет потеряют свою иммунную систему», – комментирует британское издание The Exposé.

Известный американской доктор Питер Маккуло (Peter McCollough), основываясь на этих данных, говорит, что нельзя отрицать, что полностью вакцинированные люди в Великобритании уже сейчас страдают от синдрома приобретенного иммунодефицита, более известного как СПИД. Их иммунная система угасает, и многие предупреждали об этом…

«Люди в возрасте 40–69 лет уже потеряли 40% возможностей своей иммунной системы и постепенно теряют от 3,3% до 6,4% в неделю», – констатирует он.

Иммунитет таит у всех

Интересно, что наиболее неблагополучная демографическая группа – это люди в возрасте 40–49 лет, которые страдают от полной потери иммунной системы примерно за девять недель.

Пожилые люди старше 80 лет теряют иммунную систему около 20 недель, в то время как возрастная категория от 50 до 59 лет – около 15 недель.

«Все люди старше 30 лет потеряют 100% своей иммунной способности (в отношении вирусов и некоторых видов рака) в течение шести месяцев», – предупреждает британское издание The Exposé, комментируя данные PHE.

«К Рождеству люди в возрасте 30–50 лет потеряют иммунитет. У этих людей будет развиваться синдром приобретенного иммунодефицита», – утверждают специалисты The Exposé.

О том, что «вакцинация» приводит к потере иммунитета, открыто говорил еще в конце лета один из ведущих вирусологов в Великобритании, активно борющийся с Covid-19, – доктор Дэвид Бауэр (David LV Bauer) из Института Фрэнсиса Крика.

Опираясь на данные исследований, он заявил тогда, что «люди, которые получили две «вакцины» от Pfizer, имеют количество нейтрализующих антител в организме в пять-шесть раз ниже нормы, что на первом уровне блокируют попадание вируса в клетку».

«Мы также обнаружили, что люди, которые получили только один укол Pfizer, тоже не имеют высокий уровень этих антител в крови… И тоже, что очевидно, чем старше вы, тем ниже будет уровень этих антител, и также, чем дольше времени будет проходить со времени укола…» – говорит далее он.

Что рекомендует доктор Бауэр? Ситуация, когда «вакцины» привели к уничтожению естественного иммунитета у людей, наводит его на единственное решение: надо получить третью дозу укола (его интервью в этом сюжете – с 1:47 минуты).

Британское издание The Exposé резюмирует, что получение бустерного укола только ускорит процесс смерти человека…

Вакцины от естественного иммунитета

«Первоначально компания Pfizer заявляла о 95%-ной эффективности своей вакцины. Эти цифры вполне могли быть правильными сразу после вакцинации (младшие возрастные группы получили вакцину в течение кратчайшего времени)», – поясняет The Exposé.

«Но приведенные данные PHE также показывают, что вакцины не просто теряют эффективность с течением времени до нулевой, они постепенно повреждают иммунную систему, пока не будет реализована отрицательная эффективность. В настоящее время они оставляют любого человека старше 30 лет в худшем положении, чем до вакцинации», – убеждены эксперты The Exposé.

«Если мы ничего не предпримем, всё станет намного хуже, чем мы могли себе представить, – написал один из комментаторов Exposé. – Я, со своей стороны, ценю труд всех, кто выступал и продолжает противостоять этой тирании».

«Шиповидный» белок захватывает ваши митохондрии… навсегда, – написал другой. – Митохондрии – это сердце вашей иммунной системы. По сути, он берет на себя вашу иммунную систему. Белки-шипы – это биологическое оружие. Ваша собственная иммунная система становится смертельным оружием. Это ВИЧ на стероидах».

В Узбекистане, Казахстане и в некоторых других странах бывшего СССР власти получают «вакцины» от Pfizer именно для детей старше 12 лет.

У людей в этом возрасте самый сильный иммунитет, и для его подавления нужно оружие на стероидах, так получается?!.