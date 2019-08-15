Онлайн-издания в РУз будут отвечать за комментарии читателей

Пресс-секретарь президента РУз Комил Алламжонов, обидевшийся на комментарии к материалу Радио «Озодлик», пригрозил СМИ ответственностью за ненадлежащие статьи и комментарии читателей.

Директор Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов 15 августа выступил с официальным заявлением, напомнив СМИ и блогерам о необходимости публиковать только проверенные сведения и запрете на распространение информации, порочащей честь и достоинство граждан.

В обращении, опубликованном на его странице в Facebook, основной упор сделан на предусмотренные законодательством «методы воздействия за совершенные правонарушения».

В частности, глава АИМК обращается к 41-й статье Кодекса об административной ответственности, где говорится, что оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности – влечет наложение штрафа от двадцати до сорока минимальных размеров заработной платы.

А в статье 140-й Уголовного кодекса указывается, что оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности в неприличной форме, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, – наказывается штрафом до двухсот минимальных размеров заработной платы или обязательными общественными работами до 240 часов, либо исправительными работами до одного года.

Оскорбление в печатном или иным способом размноженном тексте, либо в средствах массовой информации наказывается штрафом от двухсот до четырехсот минимальных размеров заработной платы или обязательными общественными работами от 240 до 300 часов, либо исправительными работами от одного года до двух лет.

«В соответствии с Законом «Об информатизации» владельцам веб-сайтов, администраторам страниц веб-сайта, включая блогеров, категорически запрещается распространять информацию, порочащую честь и достоинство или деловую репутацию граждан, допускающую вмешательство в их частную жизнь через свои страницы», – говорится в заявлении.

За мнения других

В тот же день официальное заявление появилось и на сайте АИМК.

Здесь авторы подошли к этому вопросу намного шире и объявили, что каждые СМИ, блогеры, модераторы соцсетей и мобильных мессенджеров теперь будут нести ответственность даже за комментарии под постами.

«Мы хотим напомнить, что каждое средство массовой информации, блогеры, модераторы социальных сетей и мобильных мессенджеров не только обязаны соблюдать вышеуказанные требования в своих информационных сообщениях, которые они пишут или размещают, но и будут нести ответственность в установленном законом порядке за их нарушение, за комментарии под постами, носящие оскорбительный или ложный характер, дискредитирующие личность или иные, представляющие угрозу государственной информационной безопасности, использующие фейковые аккаунты или занимающиеся троллингом», – говорится в сообщении.

Подобную информацию АИМК потребовал немедленно удалять.

Актуальность информационной повестки поддержало и Министерство юстиции РУз, подтвердив, что блогеры обязаны удалять комментарии следующего содержания:

– призыв к насильственному изменению существующего конституционного строя, территориальной целостности Республики Узбекистан;

– пропаганда войны, насилия и терроризма, а также идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма;

– разглашение сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;

– распространение информации, возбуждающей национальную, расовую, этническую или религиозную вражду, а также порочащей честь и достоинство или деловую репутацию граждан, допускающей вмешательство в их частную жизнь;

– пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

– пропаганда порнографии;

– совершение других действий, влекущих за собой уголовную и иную ответственность в соответствии с законом.

«Жизнь с деньгами прекрасна»

Данные заявления появились после того, как глава агентства обвинил Узбекскую службу Радио «Свобода» в информационной кампании против него.

Алламжонов посчитал, что редакция на своей странице в соцсети при поддержке 48 фейковых аккаунтов спровоцировала негативную реакцию пользователей на его цитату: «Когда у людей есть деньги, они становятся капризными, и их невозможно удивить простыми и дешевыми вещами. Они понимают, что жизнь с деньгами прекрасна».

Как говорится в заявлении АИМК от 12 августа, данная цитата была вырвана из контекста интервью, которое Алламжонов дал блогеру Кириллу Альтману.

По мнению АИМК, цель этой кампании – «всячески муссировать и заложить среди общественности мысль о том, что К. Алламжонов заинтересован лишь в умножении своего состояния, и до народа ему, как и многим другим чиновникам Узбекистана, нет никакого дела».

Когда не говорят, а делают

Любопытно отметить, что данные заявления, многие из которых расценивают как прямую угрозу свободе выражения своих мыслей, прозвучали после череды скандалов, связанных с чиновничьим произволом.

В июле этого года в СМИ появились сообщения, что в Риштанском районе Ферганской области в рамках программы «Благоустроенное село» было снесено множество жилых домов и уничтожены многолетние деревья. А к работам по благоустройству только в один день было привлечено свыше 13,5 тысячи человек со всей области.

Позже предприниматель и житель Яккабагского района Кашкадарьинской области облил замхокима района бензином и поджег его.

Причиной расправы над чиновником стала попытка снести имущество сельчанина в рамках программы «Благоустроенное село».

Спустя неделю тысячи людей, недовольных невыплатой компенсации за снесенные дома, перекрыли автомобильную дорогу Ургенч – Хазарасп в Ургенчском районе Хорезмской области.

Все эти события, как и многие другие, происходящие в Узбекистане, широко обсуждались в соцсетях, которые являются единственной доступной площадкой для свободного выражения своей гражданской позиции для жителей страны.

На широкий общественный резонанс 2 августа отреагировал президент Шавкат Мирзиёев, жестко раскритиковавший действия хокимов Ферганской, Кашкадарьинской и Хорезмской областей и пригрозивший даже уволить одного из них.

Однако спустя несколько дней главы администраций по приказу президента публично извинились за свои действия. Шавкат Мирзиёев посчитал, что самым суровым наказанием для них будет оставить их на прежних постах.

Несмотря на открытый произвол чиновников, многочисленные факты их рукоприкладства, оскорбления, унижение подчиненных и фермеров, попавшие в Сеть, ни один из них не понес никакого наказания в рамках действующего законодательства. Более того, многие из них по-прежнему занимают свои должности.

Вся эта ситуация вызвала настоящий кризис доверия к аппарату исполнительной власти. Однако, вместо того чтобы устранить причины недовольства людей, в Узбекистане решили бороться с их последствиями.

И, как видно, начать решили с самого важного: наказывать людей, которые не удостоились попасть под личную защиту президента, за их публичную оценку действиям ранимых чиновников.