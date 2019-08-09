Узбекистанские хокимы после сноса домов отделались извинениями…

Шавкат Мирзиёев не уволил хокимов Ферганской, Хорезмской и Кашкадарьинской областей, потребовав лишь публичных извинений и решив, что сохранение их постов – самое суровое наказание.

8 августа Администрация президента и Кабинет министров Республики Узбекистан обнародовали совместное заявление.

В нем говорится, что хокимы Ферганской области Шухрат Ганиев, Хорезмской области – Фархад Эрманов и Кашкадарьинской области – Зафар Рузиев останутся на своих постах, несмотря на то что даже в этом заявлении их действия называются «чиновничьим произволом».

Как говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте Национального информагентства УзА, немедленное увольнение хокимов и других ответственных лиц станет для них самым легким выходом из сложившейся ситуации.

По мнению правительства, радикальные меры переложат всю ответственность и тяжесть предстоящих работ по «восстановлению и обеспечению полного материального и морального удовлетворения пострадавшего населения» на их преемников.

Несмотря на это, ряд увольнений ответственных лиц все же состоялся.

«В соответствии с поручением президента Республики Узбекистан из-за допущенных грубых нарушений и превышения должностных полномочий были освобождены от занимаемых должностей хоким, заместители хокима по экономике и строительству Риштанского района Ферганской области, хоким и заместитель хокима по строительству, прокурор Яккабагского района Кашкадарьинской области, а также заместитель хокима города Ургенча», – сообщается в заявлении.

Таким образом, были наказаны низшие звенья чиновничьего аппарата, тогда как их руководителям, которых когда-то взял под свою личную защиту президент страны, удалось избежать серьезного наказания.

На хашар – под палящим солнцем

Июль в Узбекистане выдался по-настоящему жарким на события, связанные с повсеместным сносом недвижимости.

В Риштанском районе Ферганской области было снесено множество жилых домов и уничтожены многолетние деревья. Все это происходило в рамках программы «Благоустроенное село».

Методом хашара, организованного в самый пик солнечной активности в Узбекистане, к работам только в один день было привлечено свыше 13,5 тысячи человек со всех городов и районов Ферганской области.

За хашаром следили лично хоким области Шухрат Ганиев, прокурор Садриддин Турдиев, начальник управления внутренних дел Рахмат Маматов.

Позже этим фактом заинтересуется Министерство труда, назвав незаконными действия по принуждению к «добровольному» хашару.

Настолько жарко, что горят даже чиновники

20 июля предприниматель и житель Яккабагского района Кашкадарьинской области облил замхокима района бензином и поджег его. Причиной расправы над чиновником стала попытка снести имущество сельчанина в рамках программы «Благоустроенное село».

Предприниматель пытался защитить двухэтажный магазин и цех, построенные в кредит, не соглашаясь на снос без соответствующей компенсации. Замхокима лично сел в бульдозер и намеревался самостоятельно снести объекты сельского бизнесмена.

Данное сообщение и видео происшествия вызвали настоящий резонанс. В соцсетях, являющихся у узбекистанцев самой массовой площадкой для выражения личного мнения, пользователи поддерживали отнюдь не пострадавшего от огня замхокима. Что стало самым ярким выражением отношения общества к местной власти.

Реакция общественности спустя несколько дней вынудила правоохранительные органы завести уголовное дело на подожженного чиновника. В отношении предпринимателя, совершившего поджог, оно было заведено сразу же.

Взбунтовался палаточный лагерь

Вечером 26 июля тысячи людей, недовольных невыплатой компенсации за снесенные дома, перекрыли автомобильную дорогу Ургенч – Хазарасп в Ургенчском районе Хорезмской области.

Ранее владельцев 400 снесенных домов временно поместили в палатки на поле вдоль автомобильной дороги. Попытки собственников, потерявших свою недвижимость, встретиться с главой областной администрации не увенчались успехом, что заставило людей прибегнуть к крайним мерам.

На следующий день на место происшествия вылетел премьер-министр Абдулла Арипов, и владельцам снесенных домов сразу же начали выплачивать компенсации.

Реакция президента

2 августа состоялось видеоселекторное совещание с участием президента. Глава государства подверг резкой критике хокимов этих трех областей.

По словам Мирзиёева, многие жители воспринимают действия хокимов как поручение и политику президента, и впредь, перед тем как принять решение об очередном сносе, он посоветовал хокимам «сломать себе голову».

Также глава государства приказал им публично извиниться перед народом, а затем дал поручение премьер-министру и председателю Администрации президента выявить среди хокимов Ферганской, Хорезмской, Бухарской и Кашкадарьинской областей самого некомпетентного и внести предложение, кого из этих чиновников снять с должности.

Спустя пару дней в Сети стали появляться видеозаписи, где хокимы извиняются перед народом, главой государства, блогерами и международной общественностью.

Однако вчера стало известно, что все провинившиеся, но извинившиеся хокимы сохранили свои посты.