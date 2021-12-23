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    Боролась с коррупцией — 70-летняя узбечка на скамье подсудимых в РУз

    В Узбекистане вспомнили Ислама Каримова… он не преследовал пожилых женщин, как это происходит с Каромат Ашировой из Ангрена, выступившей против сносов домов и другого беспредела властей.

    Каромат Аширова - 70-летняя пенсионерка из Ангрена под арестом с июня 2021 года...
    Каромат Аширова из Ангрена под арестом с июня 2021 года…

    В городском уголовном суде Алмалыка (Ташобласть) с понедельника, 20 декабря, идет процесс по делу 70-летней жительницы города Ангрена Каромат Ашировой, а также ее соседки Зухры Абдурахмановой.

    Обе женщины, а Каромат — это 70-летняя бабушка, с 21 июня, ровно шесть месяцев, находятся под арестом, им предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Узбекистана:

    165 — «Вымогательство»,168 — «Мошенничество», 228 — «Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование», 244-1 — «Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку».

    По совокупности обвинений они могут быть осуждены на сроки от пяти до восьми лет лишения свободы.

    Каромат Аширова и другие жители Ангрена на одной из публичных акций в городе в 2021 году
    Каромат Аширова и другие жители Ангрена на одной из публичных акций в городе в 2021 году

    Так в чем же обвиняют Каромат и Зухру? Как рассказывает адвокат женщин Зульфия Ахмедова, их единственной «виной» стало то, что с 2018 года они активно защищали Ангрен и его жителей от беспредела, чинимого городскими властями и Ташобласти.

    Это — снос домов и общежитий, продажа недвижимости и земельных участков коммерческим структурам, уничтожение инфраструктуры города, разрушение социальных объектов, даже больниц и детских садов.

    Писала президенту…

    О происходящем в Ангрене Каромат Аширова не раз сообщала президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в письме от 20 сентября 2020 года она обратилась к главе республики с призывом: «спасите нас от обмана чиновников!»

    Аширова писала, похоже, что каждый новый хоким Ангрена использует время в этом кресле для набивания собственных карманов. Ничего не делается для развития города, для обновления его инфраструктуры, а лишь ломается все старое, что было для людей, и воздвигаются новые коммерческие объекты.

    «Во время правления бывших хокимов Ангрена Иброхима Рахмонова и Хакимжона Абдулазизова наши широкие улицы сузились, четырехэтажное здание гороно в центре города, напротив Дворца культуры горняков — снесено…» — писала Аширова.

    Это стояние на лестнице власти Ангрена назвали "несанкционированным митингом"
    Это стояние на лестнице власти Ангрена назвали «несанкционированным митингом»

    Далее в ее письме рассказывалось, как в мае 2018 года начался снос трехэтажных, четырехэтажных домов 1980 года постройки в махалле Кимегар, лишь поход к прокурору города Хуршиду Бобоеву заставил застройщиков прекратить слом, но как выяснилось, это было лишь затишье на два года.

    Затем, в 2020 году, снос домов возобновился, хотя в зданиях в это время продолжали жить люди. Местные власти при этом ссылались на постановление премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова № 151 от 13 марта 2020 года, в котором говорилось о строительстве в Ангрене «современных жилых комплексов».

    Люди ничто, деньги — всё

    Каромат Аширова удивлялась тому, зачем нужны современные, когда есть дома, в них живут люди, у многих дети и нет никакого другого альтернативного жилья…

    «В Ангрене более 5000 человек нуждаются в жилье, есть инвалиды, сироты, молодые семьи. Но никто не позабоится о предоставлении им жилья или льготных кредитов, а сносить готовое — пожалуйста, это по рукам властям в стране», — писала Аширова президенту Узбекистана.

    Город Ангрен — в годы СССР промышленный город, город шахтеров и горняков — в независимом Узбекистане пришел в упадок. Угольные и урановые шахты были закрыты, народ остался без работы, многие решились на переезд в Россию и другие страны.

    Кризис был столь велик, что переезжавшие не могли продать свои квартиры даже за копейки, в итоге многие оставляли свои дома пустыми, и некоторые районы Ангрена скоро стали напоминать город-призрак.

    Позже спрос на жилье появился, но власти Ангрена не пожелали отдать безхозные квартиры нуждающимся, а, став хозяевами чужого жилья, начали распоряжаться им по своему усмотрению, а значит — с целью наживы.

    Вот против такого беспредела и боролись Каромат Аширова и Зухра Абдурахманова.

    Ислам Каримов и то лучше…

    Адвокат Зульфия Ахмедова сегодня, 23 декабря, направила письмо президенту Шавкату Мирзиёеву с требованием немедленно освободить обеих женщин из-под стражи, позволить им время суда находиться дома.

    У адвоката нет сомнений, что дело против Ашировой и Абдурахмановой, которое уже составило 14 томов, сфабриковано коррумпированной властью в Ангрене и Ташобласти, реализующей в собственных интересах крупные строительные проекты в городе.

    «Ни в годы СССР, ни в годы правления Ислама Каримова, — пишет адвокат нынешнему президенту РУз, — у нас не преследовали 70-летних женщин. Требую, чтобы мои подзащитные были немедленно осовбождены».

    Источник:Ц-1
    Темы: Недвижимость в Узбекистане, Сносы домов в Узбекистане
    Теги: Ангрен Каромат Аширова Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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