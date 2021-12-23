Боролась с коррупцией — 70-летняя узбечка на скамье подсудимых в РУз

В Узбекистане вспомнили Ислама Каримова… он не преследовал пожилых женщин, как это происходит с Каромат Ашировой из Ангрена, выступившей против сносов домов и другого беспредела властей.

В городском уголовном суде Алмалыка (Ташобласть) с понедельника, 20 декабря, идет процесс по делу 70-летней жительницы города Ангрена Каромат Ашировой, а также ее соседки Зухры Абдурахмановой.

Обе женщины, а Каромат — это 70-летняя бабушка, с 21 июня, ровно шесть месяцев, находятся под арестом, им предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Узбекистана:

165 — «Вымогательство»,168 — «Мошенничество», 228 — «Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование», 244-1 — «Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку».

По совокупности обвинений они могут быть осуждены на сроки от пяти до восьми лет лишения свободы.

Так в чем же обвиняют Каромат и Зухру? Как рассказывает адвокат женщин Зульфия Ахмедова, их единственной «виной» стало то, что с 2018 года они активно защищали Ангрен и его жителей от беспредела, чинимого городскими властями и Ташобласти.

Это — снос домов и общежитий, продажа недвижимости и земельных участков коммерческим структурам, уничтожение инфраструктуры города, разрушение социальных объектов, даже больниц и детских садов.

Писала президенту…

О происходящем в Ангрене Каромат Аширова не раз сообщала президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, в письме от 20 сентября 2020 года она обратилась к главе республики с призывом: «спасите нас от обмана чиновников!»

Аширова писала, похоже, что каждый новый хоким Ангрена использует время в этом кресле для набивания собственных карманов. Ничего не делается для развития города, для обновления его инфраструктуры, а лишь ломается все старое, что было для людей, и воздвигаются новые коммерческие объекты.

«Во время правления бывших хокимов Ангрена Иброхима Рахмонова и Хакимжона Абдулазизова наши широкие улицы сузились, четырехэтажное здание гороно в центре города, напротив Дворца культуры горняков — снесено…» — писала Аширова.

Далее в ее письме рассказывалось, как в мае 2018 года начался снос трехэтажных, четырехэтажных домов 1980 года постройки в махалле Кимегар, лишь поход к прокурору города Хуршиду Бобоеву заставил застройщиков прекратить слом, но как выяснилось, это было лишь затишье на два года.

Затем, в 2020 году, снос домов возобновился, хотя в зданиях в это время продолжали жить люди. Местные власти при этом ссылались на постановление премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова № 151 от 13 марта 2020 года, в котором говорилось о строительстве в Ангрене «современных жилых комплексов».

Люди ничто, деньги — всё

Каромат Аширова удивлялась тому, зачем нужны современные, когда есть дома, в них живут люди, у многих дети и нет никакого другого альтернативного жилья…

«В Ангрене более 5000 человек нуждаются в жилье, есть инвалиды, сироты, молодые семьи. Но никто не позабоится о предоставлении им жилья или льготных кредитов, а сносить готовое — пожалуйста, это по рукам властям в стране», — писала Аширова президенту Узбекистана.

Город Ангрен — в годы СССР промышленный город, город шахтеров и горняков — в независимом Узбекистане пришел в упадок. Угольные и урановые шахты были закрыты, народ остался без работы, многие решились на переезд в Россию и другие страны.

Кризис был столь велик, что переезжавшие не могли продать свои квартиры даже за копейки, в итоге многие оставляли свои дома пустыми, и некоторые районы Ангрена скоро стали напоминать город-призрак.

Позже спрос на жилье появился, но власти Ангрена не пожелали отдать безхозные квартиры нуждающимся, а, став хозяевами чужого жилья, начали распоряжаться им по своему усмотрению, а значит — с целью наживы.

Вот против такого беспредела и боролись Каромат Аширова и Зухра Абдурахманова.

Ислам Каримов и то лучше…

Адвокат Зульфия Ахмедова сегодня, 23 декабря, направила письмо президенту Шавкату Мирзиёеву с требованием немедленно освободить обеих женщин из-под стражи, позволить им время суда находиться дома.

У адвоката нет сомнений, что дело против Ашировой и Абдурахмановой, которое уже составило 14 томов, сфабриковано коррумпированной властью в Ангрене и Ташобласти, реализующей в собственных интересах крупные строительные проекты в городе.

«Ни в годы СССР, ни в годы правления Ислама Каримова, — пишет адвокат нынешнему президенту РУз, — у нас не преследовали 70-летних женщин. Требую, чтобы мои подзащитные были немедленно осовбождены».