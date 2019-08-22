Бухарский мебельный базар снесли – о компенсациях забыли…

Как минимум десять семей в Бухаре остались без средств к существованию после сноса магазина на мебельном рынке города по решению властей.

Мебельный рынок «Шахристан», располагавшийся в исторической части Бухары, был снесен еще в 2017 году.

У братьев Улугбека и Уктама Бахромовых здесь был свой магазин, кадастровая площадь которого составляла 187,7 квадратных метра.

Улугбек рассказывает, что небольшой бизнес по реализации мебели являлся семейным и кормил в общей сложности до 30 человек.

«Мы работали вместе в течение семи-восьми лет: братья, племянники. Нанимали дополнительно мастеров-сборщиков. В среднем выходило человек десять, у каждого из нас – свои семьи», – объясняет Улугбек.

«Чтобы приобрести этот магазин, мы по крупицам собирали деньги, влезли в долги. Стали привозить готовую продукцию из Ташкента и реализовывать ее здесь. Дела пошли, и все было хорошо», – продолжает Уктам.

Так было до тех пор, пока местные власти не вынесли решение о сносе рынка. По словам бизнесменов, все это произошло довольно быстро. Пришли люди в сопровождении милиции и без каких-либо заблаговременных предупреждений стали сносить рынок.

«Мы говорили: у нас есть все документы, зачем вы ломаете? Вы должны были предупредить нас. Я пытался заснять видео на планшет, но милиционеры, угрожая, запретили это делать и даже повредили его. Тогда начальник ГУВД дал нам один день, чтобы мы вынесли все свои вещи. Но что можно сделать за один день?» – рассказывает Уктам.

Ни бумаг, ни денег, ни работы…

Владельцам не выдали ни бумаг, подтверждающих правомочность сноса, ни каких-то других документов. Даже само решение хокимията о сносе они получили лишь после встречи с генпрокурором в 2019 году.

Только тогда предприниматели узнали, что решение властей о сносе рынка было принято 23 июня 2017 года, а уже 29 числа, по словам бизнесменов, начался снос.

«Мы неоднократно обращались в хокимият, органы юстиции, к премьер-министру, в Законодательную палату, прокуратуру и народную приемную… Не осталось ни одной инстанции, куда бы мы ни писали. Никто не хочет нам помочь. Даже прокуратура прислала ответ, чтобы мы решали этот вопрос в суде», – говорит Улугбек.

От бывшего магазина остались лишь кадастровые документы. Имея де-юре свою недвижимость, предприниматели сегодня вынуждены арендовать помещение. Однако за два года они так и не сумели наладить бизнес на новом месте.

«Торговли практически нет, а расходы возрастают. У меня семья, трое детей, которых надо кормить. Но мы вынуждены экономить на всем. У меня эпилепсия, а я не могу даже пройти курс лечения, так как денег не хватает. Аналогичные проблемы и у брата», – рассказывает Уктам.

Классический пример

Руководитель Бухарского гуманитарно-правового центра (ГПЦ) Шухрат Ганиев называет данную ситуацию классическим примером того, что сегодня происходит по всей стране, – равнодушное отношение местной власти к проблемам граждан.

«Складывается ситуация, когда, с одной стороны, глава государства говорит о приоритетности создания рабочих мест, с другой – хокимы делают все, чтобы эти рабочие места сокращались с неимоверной скоростью», – говорит Ганиев.

Мониторинги ГПЦ говорят о нарастающей тенденции сокращения данных показателей. Только в этом году в Бухаре количество трудоустроенных граждан сократилось на 15 процентов.

«То есть, вместо того чтобы увеличивать количество рабочих мест, понимая демографическую ситуацию в республике, когда каждый год по полмиллиона молодых людей пытаются устроиться на работу, мы сокращаем существующие рабочие места, уничтожая класс средних и малых предпринимателей, являющийся основой стабильности любого государства», – объясняет эксперт.

Руководитель центра обращает внимание, что в подобных случаях не проявляет инициативы главный надзирательный орган страны – прокуратура. Зачастую она занимает выжидательную позицию, вместо того чтобы оперативно вмешаться и восстановить справедливость, там рекомендуют обратиться в суд.

По данным же ГПЦ, сегодня судебный аппарат завален подобного рода жалобами. А сам процесс их рассмотрения и реагирования на них парализован.

«Госаппарат по компенсации, созданный при хокимиятах, совершенно не реагирует, и нет никакого разработанного механизма возврата денег. Людей, которые получили через суды компенсационные выплаты, можно пересчитать по пальцам. А счет идет на тысячи», – констатирует Ганиев.

Лакомый кусок

Правозащитник обращает внимание на тот факт, что снесенный рынок располагался в исторической зоне, находящейся под защитой ЮНЕСКО. Он напоминает: работы в подобных местах должны проводиться строго по инструкциям этой международной организации.

Однако, по словам Ганиева, представительство ЮНЕСКО в Ташкенте, отвечая на запросы ГПЦ, рекомендует обращаться к местной власти, которая сама и является инициатором разрушения старинной части города.

Правозащитник намерен поднять эти вопросы в ближайшее время на заседании ООН в Женеве. По его мнению, дело больше не может терпеть отлагательства, ведь в январе будущего года в Узбекистане вступит в силу закон о приватизации земли.

«В преддверии этого чрезвычайно актуальным становится вопрос выселения людей с так называемых очень рентабельных зон, где были расположены их бизнес-объекты или дома. Зона старого города в Бухаре – одна из таких», – говорит Ганиев.

Пока же он советует братьям Бахромовым продолжать бюрократические процедуры, направляя обращения во всевозможные инстанции, а также параллельно – подать заявление в суд.