Сколько военных журналистов нужно Узбекистану?

В сентябре в Университете журналистики и массовых коммуникаций РУз открывается факультет военной журналистики, готовый выпускать по 20 специалистов в год. «Зачем?» – задаются вопросом собеседники Ц-1.

Как еще в марте сообщил портал Uzdaily.uz, в 2019–2020 учебном году на этом факультете будут учиться 20 студентов, принятых на грантовой основе. Срок обучения составит четыре года (бакалавриат), кроме того, предусматриваются четырехмесячные курсы (576 часов) переподготовки.

По словам ректора университета Шерзода Кудратходжаева, на которого ссылается портал, открытие данного факультета «позволит отображать военную тематику в СМИ на более качественном уровне, повысит количество аналитических материалов на эту тематику, позволит более профессионально отобразить военную жизнь в аудиовизуальных и интернет-СМИ».

Однако, по мнению специалистов, такое обоснование как минимум кажется странным, учитывая небольшие размеры узбекистанской армии и то, что ни в данный момент, ни в обозримом будущем Узбекистан не планирует входить в состояние войны, что обусловливало бы необходимость «повышать количество аналитических материалов на военную тему и профессионально отображать жизнь солдат и офицеров.

Не нужно

Как говорит один из офицеров и бывший профессиональный военкор из Узбекистана, такое количество военных журналистов (20 выпускников в год) просто не нужно Узбекистану.

«Зачем это делается, я не пойму, – говорит он. – Офицер служит 20 лет. Это минимум. Если каждый год они будут выпускать, например, условно говоря, пять человек, – меньше уже никак, и то это определенный переизбыток офицерских кадров в военной журналистике. А 20 человек выпускать, зачем они нужны?»

По мнению специалиста, для Узбекистана было бы нормой готовить одного-двух человек в год. Учитывая смену поколений, ну, может быть, три человека в год, но и даже это перебор.

Например, в настоящее время в газете «Ватанпарвар» (печатный орган Министерства обороны Узбекистана, ранее газета называлась «Фрунзевец» и являлась печатным органом Туркестанского военного округа ВС СССР. – Прим. Ц-1) из офицеров, которым уже пора на пенсию, служат, наверное, четыре-пять человек, говорит далее собеседник Ц-1.

В течение ближайших пяти лет они будут увольняться по одному человеку в год по выслуге лет. Но это не пять человек ежегодного выпуска нового факультета и тем более не 20 молодых офицеров, резюмирует он.

Есть «Ватанпарвар»

По словам источника, узбекистанская армия составляет порядка 30–35 тысяч военнослужащих. В газете «Ватанпарвар» не больше пятнадцати офицерских должностей. Тираж «Ватанпарвара» составляет около 40 тысяч.

Плюс там есть военная студия с аналогичным названием – «Ватанпарвар», где также около пяти офицерских должностей. Они все –военные корреспонденты во всяком случае носят погоны и числятся как военные журналисты. Кадровых офицеров там не было. Весь остальной персонал – гражданские.

Данной военной медиаструктуры, по словам отставного офицера, вполне хватает для сегодняшней узбекистанской армии, что прекрасно понимают и сами военные.

«Когда-то была такая идея, чтобы каждый округ имел свою газету, – вспоминает бывший военный журналист. – В Узбекистане всего пять округов: Джизак, Каракалпакстан, Ферганская долина, Центральный округ и Термез.

Если пять округов начнут издавать газеты формата А3, какими раньше были районные издания, то нужен штат как минимум из трех-пяти офицеров. Но при продвижении данной идеи руководство Министерства обороны посчитало, что на это придется затратить очень много денег, и согласия никто не дал, так как решили, что одной газеты «Ватанпарвар» хватает на все Вооруженные силы страны».

Свой «рупор» у каждого

Если же предположить, что военных журналистов будут выпускать для всех силовых структур страны, то это тоже маловероятно, так как каждая из них имеет свой «рупор».

«Я точно знаю, что у МЧС есть газета и журнал, их сотрудники тоже «в погонах», и там есть свои журналисты, числящиеся офицерами, но они также не кадровые военные – все пришли из госуниверситета. В МВД – газета и журнал, там тоже офицерские должности. Если на этом факультете военных журналистов готовить специалистов для всех силовых структур… Еще есть пресс-службы у погранвойск и у СГБ. Но это пресс-службы, там у них газет точно нет. Газет и журналов у СГБ и пограничников нет.

Они всегда печатались в «Ватанпарваре». У МЧС – своё, у МВД – своё», – рассказывает офицер-отставник.

Ранее в СССР военных журналистов целенаправленно готовили во Львовском высшем военно-политическом училище (ЛВВПУ), где обучали будущих политработников и военных журналистов для всей пятимиллионной Советской армии и Военно-Морского флота СССР.

По словам самих выпускников данного военного учебного заведения, в условиях Советского Союза это было оправданно.

Военный журналист

Так, например, деловая газета «Золотой мост» со ссылкой на «Независимую газету» приводит мнение бывшего ответственного редактора «Независимого военного обозрения» Виктора Литовкина, который считает, что «из человека, не имеющего основательной военной подготовки, а то и вообще не служившего в армии, не сделать полноценного военного журналиста, грамотного аналитика по проблемам обороны и безопасности. Пусть он даже неплохо пишет. А вот человека, знающего армию, хорошо представляющего и понимающего происходящие в войсках процессы, обучить хорошему письму – легко. Вы посмотрите, все ведущие военные обозреватели, аналитики, эксперты имеют именно военное образование».

То же самое подтверждает и источник сайта Centre1.com, говоря о разнице между военным и гражданским журналистом:

«Мы впитывали в себя всю терминологию – это раз. Минобороны, по большому счету, – это государство в государстве. То есть там есть своя финансовая служба, свое тыловое обеспечение, свое вещевое обеспечение… то есть, считай, свой Минлегпром, свое Министерство торговли (Военторг) – государство в государстве. И нас во Львове (ЛВВПУ) учили, что такое, допустим, те же десантники и какие задачи они выполняют. А гражданским журналистам преподавали просто журналистику, а нам журналистику – как таковую, классическую с преломлением в военную сферу», – говорит он.

СССР — не Узбекистан

При этом Литовкин еще раз уточняет, что все это касалось Советской армии, которая действительно была государством в государстве и могла себе позволить расходы на собственную мощную информационно-пропагандистскую машину.

Какие же цели ставит перед собой нынешнее военное руководство Узбекистана совместно с Университетом журналистики и массовых коммуни