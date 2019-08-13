Комил Алламжонов: жизнь прекрасна с деньгами, и без комментариев…

Пресс-секретаря президента РУз обвинил Узбекскую службу Радио «Свобода» в информационной кампании, и что его цитата «…жизнь с деньгами прекрасна» была вырвана из контекста.

Директору Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента РУз Комилу Алламжонову не понравились комментарии пользователей соцсети к материалу Радио «Озодлик».

Радио привело цитату Алламжонова из его интервью узбекистанскому блогеру Кириллу Альтману, которая вызвала негативную реакцию читателей на Facebook: «Когда у людей есть деньги, они становятся капризными, и их невозможно удивить простыми и дешевыми вещами. Они понимают, что жизнь с деньгами прекрасна».

12 августа Агентство даже выступило с заявлением, что «Свобода» намеренно спровоцировала негативную информационную кампанию против его руководства, вырвав цитату из общего контекста.

По мнению АИМК, это произошло при поддержке 48 фейковых аккаунтов, адреса которых были опубликованы в конце сообщения.

«Радио «Озодлик» преподнесло данную цитату Алламжонова в урезанной и вырванной из контекста форме, придало ей негативный оттенок и тем самым обозначило свою истинную цель – намерение очернить главу АИМК», – говорится в заявлении АИМК.

По мнению Агентства, «Озодлик» предпринял информационную кампанию, цель которой – «всячески муссировать и заложить среди общественности мысль о том, что К. Алламжонов заинтересован лишь в умножении своего состояния и до народа ему, как и многим другим чиновникам Узбекистана, нет никакого дела».

Главные пиарщики страны даже подсчитали, сколько раз за два дня данный материал был «отрицательно воспринят общественностью».

«Под ним накопилось более 730 комментариев, около 500 из которых носили дискредитирующий личность и деятельность К. Алламжонова характер», – утверждается в заявлении.

АИМК сообщает, что на сегодняшний день им проводится изучение всех липовых, на его взгляд, аккаунтов для выявления их IP-данных. Информация об этом в дальнейшем будет передана в соответствующие органы для принятия мер, предусмотренных законодательством.

«Нарушители журналистской этики»

«Мы в очередной раз убедились, что Радио «Озодлик» продолжает оставаться сторонником нечестных методов информационной работы и нарушителем принципов журналистской деятельности и этики», – говорится в заявлении.

Это не первая критика «Свободы» со стороны Комила Алламжонова. В мае текущего года он назвал работу журналистов издания однобокой и тенденциозной, осудил ложь при сборе информации.

За неделю до этого в Facebook была распространена аудиозапись, где журналисты «Озодлика» Шухрат и Хурмат Бабаджановы эксплуатируют репрессивный имидж Службы госбезопасности РУз и страх перед ней каждого гражданина страны, включая милицию, для получения информации об интересовавших их событиях.

Агентство выразило сожаление и разочарование по поводу деятельности «Озодлика», «методы работы которого идут вразрез с общепринятыми нормами журналистской этики».