Елена Урлаева: «Бюджетников и детей на сборе хлопка нет»

Лидер «Правозащитного альянса Узбекистана» Елена Урлаева начала мониторинг хлопковой кампании в стране – пока на полях только наемные сборщики, сообщает правозащитница.

Елена Урлаева начала проводить мониторинг принудительного труда в хлопковой отрасли Узбекистана, побывав 19 сентября в Урта-Чирчикском районе Ташкентской области.

По ее словам, сбор хлопка как таковой еще не начался: хлопчатник не созрел. Ей пришлось два часа колесить по полям, пока она не обнаружила белые коробочки хлопка и первых сборщиков «белого золота».

Повстречавшиеся работники оказались жителями Сурхандарьинской области Узбекистана – в составе 150 человек они представляли отряд № 141.

По словам правозащитницы, хлопкосборщики оказались малоразговорчивыми, но ей удалось выяснить, что большинство из них были безработными и приехали от бедности заработать хоть какие-то деньги на прокорм семей.

«В отряде есть мужчины и женщины, некоторые из них приехали с маленькими детьми, есть молодые парни и девушки, на вид младше 18 лет, есть многодетные женщины и пенсионеры», – рассказывает Урлаева.

По ее словам, бригадир отряда – молодой человек Фархад Бугубаев, работник химпрома из города Чирчика, который взял отпуск и собрал этот отряд, но еще не успел оформить трудовой коллективный договор с фермером.

Фермер по имени Нурали разместил сборщиков хлопка у себя дома, они будут жить в свободных комнатах и помещениях.

На территории земельного участка фермера оборудованы новые туалеты отдельно для женщин и отдельно для мужчин. Но душевой комнаты правозащитница не увидела.

Урлаева также критически отнеслась к тому, что хлопкосборщики не прошли медкомиссию и работают без специальной одежды, а на поле нет емкостей с питьевой водой. Кроме того, поля только недавно подверглись дефолиации, но о вреде химического удобрения для здоровья людей никто не задумывался, сборщиков об этом не предупреждали.

Пока поспевают коробочки с хлопком на нижних ветках, поэтому собирать его очень сложно: приходится наклоняться до земли, а затем нести тяжелый мешок, вес которого при наполнении хлопком достигает 20 килограммов.

Пока норма сбора хлопка не установлена, каждый собирает столько, сколько сможет.

Но главное, что отмечает правозащитница, – в ходе проверки фактов принудительного труда она не обнаружила.

Узбекистан – один из мировых лидеров по производству и продаже хлопка-сырца в мире – долгие годы имел репутацию государства, превратившего своих граждан в рабов в погоне за урожаем и валютой от продажи «белого золота».

От хлопковой повинности не мог убежать никто: ни дети, ни больные, ни беременные.

Благодаря международному давлению с 2016 года в Узбекистане практически прекратили вывоз школьников на хлопок, но еще в прошлом году хлопковая повинность относилась ко всем работникам бюджетной сферы – учителям, врачам и т. д.

Елена Урлаева все годы «хлопкового рабства» в Узбекистане боролась с этой государственной политикой, за что подвергалась избиениям, унижениям ее достоинства и лечению в психиатрической больнице.