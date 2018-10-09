Елена Урлаева – за белые кепки МОТ: «Мой труд – мой свободный выбор»

Лидер ПАУ Елена Урлаева раздает сотни белых кепок от Международной организации труда в областях Узбекистана и называет их важным средством информации.

В Узбекистане с началом в сентябре хлопкоуборочной кампании, долгие годы ассоциировавшейся с принудительным рабским трудом, включая детей, мониторы из Международной организации труда (МОТ) с местными активистами проводят разъяснительные акции.

Главной составляющей их акции стала раздача в первую очередь сельским жителям белых кепок с надписью на узбекском языке: «Мой труд – мой свободный выбор».

Известная правозащитница Елена Урлаева регулярно выезжает в регионы страны и участвует в раздаче кепок. В интервью Ц-1 она рассказывает, почему верит в эту акцию и почему это так важно.

«Это очень важное средство информации, – говорит Урлаева о головных уборах МОТ. – Ведь в некоторых кишлаках никогда не слышали о Международной организации труда, и тем более о том, что она борется против принудительного труда».

«8 октября в Букинском районе Ташобласти я раздала 150 белых кепок, – рассказывает далее Елена. – Хлопкосборщики буквально рвали их из рук».

По словам правозащитницы, днем раньше, 7 октября, там же кепки получили порядка 320 сборщиков хлопка из организации «Ангренуголь».

Но на следующий день, 8 октября, его начальство уже запретило молодежи устраивать ажиотаж из-за белых кепок, а также подговорило провокаторов, которые пытались выгнать Урлаеву с поля.

«А самое главное – люди, которые надели эти кепки, уже являются «ходячей пропагандой» против принудительного труда, – говорит правозащитница. – Их соседи хочешь не хочешь начинают задумываться над смыслом слогана: «Мой труд – мой свободный выбор».

Она также добавляет, что белые кепки пользуются очень большой популярностью, и не только потому, что они из качественной ткани – 100-процентного хлопка, но и как защита от солнечных лучей.

«Утром 8 октября, когда я ехала на маршрутке в Буку (Ташобласть), то видела на Куйлюке (район на окраине Ташкента) большое количество людей в этих кепках», – сообщает Урлаева.

По мнению правозащитницы, люди, надевшие такие кепки, уже никогда не позволят эксплуатировать себя на сборе хлопка или в другой отрасли, в которой используется принудительный труд.

Страна выходит из рабства

Узбекистан, один из мировых лидеров по производству хлопчатника, за годы независимости превратил эту отрасль в сферу, неспособную существовать без привлечения принудительного рабского труда.

Развал экономики и коррупция в период 27-летнего правления в Узбекистане первого президента Ислама Каримова стали причиной краха машинного комплекса на селе.

Если в годы СССР 50% хлопка в стране собирали машинами, и этот показатель власти всегда старались улучшить, разрабатывая стратегию о «механизации ручного труда», то за последующие годы независимости Узбекистан скатился до того, что 95% урожая начали собирать руками.

А это нельзя было обеспечить без принуждения к сбору хлопка миллионов граждан, включая детей.

Репутация в мире «рабской нации», бойкот хлопка из Узбекистана ведущими производителями одежды в мире заставили Ташкент признать проблему и искать решение.

В мае 2018 года Кабмин Узбекистана принял постановление «О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в РУз», которое запрещает принуждение граждан к любым видам работы в стране, включая уборку улиц, сбор макулатуры и т. д.

Этой осенью правозащитники в Узбекистане отмечают, что на хлопковых полях нет школьников и студентов, а также работников бюджетных предприятий.

А сами активисты раздают белые кепки – невинный головой убор, который в условиях Узбекистана является прорывом – первым шагом к свободному труду.