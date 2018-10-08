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    Хоким Касанского района Кашкадарьинской области может всё…

    Жители Касанского района Кашкадарьи пытаются найти управу на хокима, который может снести памятник касанским воинам, погибшим в годы ВОВ, а затем игнорировать решение суда.

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    Жители Касанского района Кашкадарьи в Ташкенте, первый слева — Полван Самадов; фото: Ц-1

    Памятник 500 воинам Касанского района, не вернувшимся с полей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, появился в Касане в 1986 году благодаря инициативе местного депутата Полвана Самадова.

    Он взял в военкомате список погибших во время ВОВ граждан района и на свои личные деньги установил им памятник.

    Отец Самадова тоже не вернулся с войны. Такая же участь постигла многих жителей района, поэтому люди горячо поддержали инициативу депутата. Государство тогда выделило под строительство памятного мемориала пять гектаров земли.

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    Открытие памятника воинам ВОВ в Касане в 1986 году; фото: архив Полвана Самадова

    Но Самадова и других активистов не предупредили, что земельный участок надо узаконить как исторический памятник и получить на эту землю соответствующие документы, в том числе и кадастр.

    Этим позднее и воспользовался новый хоким Касанского района Бахтиер Ражапов, мотивируя тем, что 5 га земли были отчуждены прежними властями от автотранспортного предприятия – автобусного парка № 21 – и не узаконены документально.

    В результате 15 марта 2013 года по приказу хокима памятник снесли бульдозером.

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    Аксакалы Касанского района вышли на защиту памятника в 2013 году; архив Полвана Самадова

    Это вызвало возмущение общественности, в первую очередь тех людей, близкие которых не вернулись с войны. Самадов тогда уже не являлся депутатом – был простым пенсионером и ничего не смог поделать.

    Граждане подали жалобу на незаконный снос памятника в хозяйственный суд Касанского района. Судебное решение было вынесено в том же 2013 году в пользу возмущенных граждан.

    Но хоким Ражапов даже не подумал ни восстановить разрушенный монумент, ни извиниться перед своими земляками. Возможно, потому, что к тому времени успел продать несколько участков из пяти гектаров.

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    На месте памятника уже стоят новые строения в Касанском районе; фото: предоставлено Ц-1

    23 сентября 2018 года делегация жителей Кашкадарьи приехала в Ташкент, чтобы попытаться найти управу на хокима. Жители побывали сначала в Кабинете министров, затем в Олий Мажлисе (парламенте). Везде хотели попасть на прием к первым руководящим лицам страны.

    Но в итоге прием вел главный специалист Кабмина, так как, по словам подчиненных чиновников, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов находится «где-то в области». Визит в Олий Мажлиса тоже закончился разговором с «мелким» чиновником.

    То есть управу на властного хокима жители Касанского района найти никак не могут уже много лет.

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    Бывший депутат Полван Самадов не сдается…. Фото: предоставлено Ц-1
    Источник:Ц-1
    Темы: Коррупция в Узбекистане
    Теги: Касанский район Кашкадарьинская область Узбекистан
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