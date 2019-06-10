И дождь смывает все следы… грандиозных строек Узбекистана

Что делают ташкентцы в первую очередь, когда им отключают свет? Правильно, бегут к окну, чтобы посмотреть, кому еще отключили… А тут пошел дождь… Никогда такого не было, и вот опять…

Рифат Гумеров

Состояние аэропорта Ташкента после выпавшего 3 июня дождя – тому явный пример. Международного аэропорта имени Ислама Каримова, Карл! Его реконструкцию, по-видимому, специализированная компания «Откат-строй» проводила?

Да нет, это было «Строительное объединение» Управделами Аппарата президента. Это оно построило зал прилета аэропорта Ташкента, у которого крыша почему-то была связана с дренажной системой города.

Из-за этого застройщика два рейса были отправлены в Самарканд: аэропорт Ташкента не мог принять авиалайнеры ввиду отсутствия плавучих средств для эвакуации пассажиров…

Надо было жилеты раздать с самолета – и поплыли бы к залу…

Теперь самолеты будут швартоваться…

Затопило новый аэропорт. Новая крыша протекает. Подчеркну: это не старая квартира. Это Международный аэропорт, который должен соответствовать международным стандартам.

А кто принимал крышу на пригодность? Кто крышевал, тот и принимал…

А если не дождь, а землетрясение? Тогда что будет?

А перед этим в одном из международных рейтингов компания «Узбекистон хаво йуллари» получила призовое место за самую вкусную еду.

Да, еда отличная, только крыша дырявая…

Что-то народ перевозбудился с прошедшим дождем, все эти «никогда такого не было» – для внуков, каждые два-три года идут ливни – и всё заливает. И все постят фотки затопленных улиц и ругают хокимият.

Действительно, система арыков порушена, нет ливневых стоков.

И в подземном переходе на перекрестке Шота Руставели и Бобура в Ташкенте течет людям на головы…

Ташкентское метро протекает – и мы привыкли, к протечке крыши аэропорта тоже привыкнем. Расставят ведра, тазики, баклажки. Это инновации такие. Зато экономия воды на мытье полов…

При этом виноватыми объявили дождь и дренажную систему города. Но не говорят о том, что в дренажную систему столицы входили и сегодня повсеместно вырубленные чинары, которые своими корнями отсасывали воду к мощной кроне…

А ведь экологи предупреждали.

Лет пять назад залило, если помните, переходы у ташкентского ГУМа.

Было море и у Алайского рынка лет шесть-семь назад.

Самый страшный ливень на моей памяти: на улице Новомосковской дома превратились в острова, вода с полметра высотой стояла довольно долго, все люди шли, закатав штанины брюк и подолы платьев. А ведь Новомосковская расположена на холме, и все арыки (тогда!) исправно работали…

Про хокимият

Действительно, ливневка порушена, нужна реконструкция. Так же, как сгнил водопровод, давно выработавший ресурс. Нужны деньги, которых нет.

Если забыли: мы живем в бедной стране, не сделавшей рывок, со скромным бюджетом. А все хотят, как в богатых странах, – хорошие дороги, тротуары, скверики красивые… Откуда?!

Бедная страна должна жить тихонечко и скромненько, а не тратить деньги на понты. Зачем нам Сити-мити и другие признаки столичности с устаревшими коммуникациями?

Кому нужна столица с Сити в каждом районе, но с гнилыми трубами и отсутствием стоков, без городского транспорта и с нищими пенсионерами?

Пошел дождь и выявил столько проблем…

Наши строители не могут сделать крышу, способную выдержать сильный дождь. Эти люди строят City, а еще собираются возводить атомную станцию.

Никто не интересуется городской инфраструктурой и дренажными системами. Все заняты строительством City.

Жители столицы могут прожить определенное время без масштабных праздничных мероприятий, украшений города и других менее важных вещей, бюджет которых можно было бы направить на решение проблемы дренажной системы Ташкента.

Никто официально не выступает и не признает проблему, не называет виновников и не озвучивает план по предотвращению подобных ситуаций.

Нет градостроительных стандартов. Кто как хочет, так и строит. Никто не проверяет. А если даже будет проверка – за деньги все можно решить.

Проект «Открытый бюджет» (обещали к 1 января 2019 года) остается мечтой. Вы не узнаете, кто, сколько и почему тратил деньги на строительство аэропорта. Обычным людям доступа к такой информации нет. Однако аэропорт был построен за счет государственного бюджета. Из наших с вами денег.

Город не готов к каким-либо природным катаклизмам. Уверен, что Tashkent City после первого проливного дождя окажется не лучше, чем этот аэропорт. Новые дома в «Сергелях» ведь уже разваливаются…

Никто не освещает эти проблемы. На государственных телеканалах и сайтах небо, как всегда, чистое.

Инструкция на случай сильного дождя…

На всякий случай вынимайте из розеток всю бытовую технику. Все ценное положите в чемодан и покупайте билет. На поезд. В любые страны… Туда, где аэропорты работают нормально.

Рифат Гумеров – режиссер, писатель и автор сайта Uzlit.net