И дождь смывает все следы… грандиозных строек Узбекистана

Что делают ташкентцы в первую очередь, когда им отключают свет? Правильно, бегут к окну, чтобы посмотреть, кому еще отключили… А тут пошел дождь… Никогда такого не было, и вот опять…
Рифат Гумеров
Состояние аэропорта Ташкента после выпавшего 3 июня дождя – тому явный пример. Международного аэропорта имени Ислама Каримова, Карл! Его реконструкцию, по-видимому, специализированная компания «Откат-строй» проводила?
Да нет, это было «Строительное объединение» Управделами Аппарата президента. Это оно построило зал прилета аэропорта Ташкента, у которого крыша почему-то была связана с дренажной системой города.
Из-за этого застройщика два рейса были отправлены в Самарканд: аэропорт Ташкента не мог принять авиалайнеры ввиду отсутствия плавучих средств для эвакуации пассажиров…
Надо было жилеты раздать с самолета – и поплыли бы к залу…
Теперь самолеты будут швартоваться…
Затопило новый аэропорт. Новая крыша протекает. Подчеркну: это не старая квартира. Это Международный аэропорт, который должен соответствовать международным стандартам.
А кто принимал крышу на пригодность? Кто крышевал, тот и принимал…
А если не дождь, а землетрясение? Тогда что будет?
А перед этим в одном из международных рейтингов компания «Узбекистон хаво йуллари» получила призовое место за самую вкусную еду.
Да, еда отличная, только крыша дырявая…
Что-то народ перевозбудился с прошедшим дождем, все эти «никогда такого не было» – для внуков, каждые два-три года идут ливни – и всё заливает. И все постят фотки затопленных улиц и ругают хокимият.
Действительно, система арыков порушена, нет ливневых стоков.
И в подземном переходе на перекрестке Шота Руставели и Бобура в Ташкенте течет людям на головы…
Ташкентское метро протекает – и мы привыкли, к протечке крыши аэропорта тоже привыкнем. Расставят ведра, тазики, баклажки. Это инновации такие. Зато экономия воды на мытье полов…
При этом виноватыми объявили дождь и дренажную систему города. Но не говорят о том, что в дренажную систему столицы входили и сегодня повсеместно вырубленные чинары, которые своими корнями отсасывали воду к мощной кроне…
А ведь экологи предупреждали.
Лет пять назад залило, если помните, переходы у ташкентского ГУМа.
Было море и у Алайского рынка лет шесть-семь назад.
Самый страшный ливень на моей памяти: на улице Новомосковской дома превратились в острова, вода с полметра высотой стояла довольно долго, все люди шли, закатав штанины брюк и подолы платьев. А ведь Новомосковская расположена на холме, и все арыки (тогда!) исправно работали…
Про хокимият
Действительно, ливневка порушена, нужна реконструкция. Так же, как сгнил водопровод, давно выработавший ресурс. Нужны деньги, которых нет.
Если забыли: мы живем в бедной стране, не сделавшей рывок, со скромным бюджетом. А все хотят, как в богатых странах, – хорошие дороги, тротуары, скверики красивые… Откуда?!
Бедная страна должна жить тихонечко и скромненько, а не тратить деньги на понты. Зачем нам Сити-мити и другие признаки столичности с устаревшими коммуникациями?
Кому нужна столица с Сити в каждом районе, но с гнилыми трубами и отсутствием стоков, без городского транспорта и с нищими пенсионерами?
Пошел дождь и выявил столько проблем…
Наши строители не могут сделать крышу, способную выдержать сильный дождь. Эти люди строят City, а еще собираются возводить атомную станцию.
Никто не интересуется городской инфраструктурой и дренажными системами. Все заняты строительством City.
Жители столицы могут прожить определенное время без масштабных праздничных мероприятий, украшений города и других менее важных вещей, бюджет которых можно было бы направить на решение проблемы дренажной системы Ташкента.
Никто официально не выступает и не признает проблему, не называет виновников и не озвучивает план по предотвращению подобных ситуаций.
Нет градостроительных стандартов. Кто как хочет, так и строит. Никто не проверяет. А если даже будет проверка – за деньги все можно решить.
Проект «Открытый бюджет» (обещали к 1 января 2019 года) остается мечтой. Вы не узнаете, кто, сколько и почему тратил деньги на строительство аэропорта. Обычным людям доступа к такой информации нет. Однако аэропорт был построен за счет государственного бюджета. Из наших с вами денег.
Город не готов к каким-либо природным катаклизмам. Уверен, что Tashkent City после первого проливного дождя окажется не лучше, чем этот аэропорт. Новые дома в «Сергелях» ведь уже разваливаются…
Никто не освещает эти проблемы. На государственных телеканалах и сайтах небо, как всегда, чистое.
Инструкция на случай сильного дождя…
На всякий случай вынимайте из розеток всю бытовую технику. Все ценное положите в чемодан и покупайте билет. На поезд. В любые страны… Туда, где аэропорты работают нормально.
Рифат Гумеров – режиссер, писатель и автор сайта Uzlit.net