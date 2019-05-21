Каганцы встали на защиту сада

Жители небольшого городка под Бухарой пытаются спасти остатки фруктового сада, большая часть которого уже уничтожена в пользу сквера с фонтаном.

Скандал разразился в небольшом городке под Бухарой. Жители маленькой улочки Адолат в городке железнодорожников Каган целый год безуспешно пытаются защитить от уничтожения фруктовый сад, за которым много лет сами и ухаживали.

Значительная часть фруктовых деревьев уже вырублена, и на этом месте по типовым проектам построено пять двухэтажных жилых домов.

Однако власти города намерены сровнять с землей и оставшуюся часть сада, которая уже огорожена забором и где для ознакомления уже вывешен паспорт будущего объекта.

В разговоре с корреспондентом Ц-1 жители прилегающих к саду домов, которых здесь всего семь, выражают понимание, что сад в былом убранстве уже не восстановить, однако надеются сохранить хотя бы то, что от него еще осталось.

34-летняя история с трагическим концом

Местные жители рассказывают, что сад был заложен еще в 1984 году одним из подразделений Управления железной дороги как рекреационная зона для проживающих здесь железнодорожников.

По словам пенсионерки Галины Кан, проживающей здесь с 90-го года, помимо садовника, приставленного сюда по штатной единице, за садом ухаживали и сами жильцы.

«В результате вырос огромный фруктовый сад: яблони, груши, сливы, вишня, орехи… Соседи сажали здесь и картошку, и помидоры. Главное – мы дышали свежестью», – говорит Кан.

Однако в конце февраля прошлого года по указанию Каганского городского хокимията часть сада была вырублена, а в марте началось строительство пяти домов.

Это время стало роковым для семьи Зулайхо Шароповой, проживающей здесь с 82-го года. Ее муж был садовником и ухаживал за деревьями даже после того, как Управление железной дороги скинуло сад со своего баланса.

«Его звали Холик Абдуллаев. В тот день, когда стали рубить деревья, он вынес из дома стульчик и наблюдал за происходящим. В ту же ночь его не стало. Он умер в возрасте 68 лет, не пережив случившегося», – вспоминает Шаропова.

Бесправные жители глуши

Жители этой улицы кинулись защищать свой сад, но так и не смогли найти поддержки ни в одной инстанции. Хамро Сабзалиева, одна из местных старожилов, рассказывает, что работники хокимията ни во что не ставят мнение населения.

«В хокимияте нам сказали, что земля государственная, и мы не имеем никакого на нее права, что проект уже готов, и все равно он будет реализован», – говорит женщина.

Тогда жители обратились за помощью в областной хокимият. Это послужило поводом для визита на объект представителей местной прокуратуры, УВД и хокимията.

Однако вопреки ожиданиям визитеры стали успокаивать возмущенных жителей, обещая, что на этом месте будет благоустроенная территория с домами, сквером, фонтаном и скамейками. Многолетним деревьям, конечно же, на этом празднике жизни места не нашлось.

Позже люди обращались к президенту РУз через народную и виртуальную приемные. Однако и здесь, по словам местной жительницы Олимы Саидовой, добиться каких-либо результатов так и не удалось.

«Полсада уже нет, теперь хотят вырубить то, что осталось. Чем будут дышать наши дети, ведь все кругом рубят? Ветер, пыль, летом – жара. Где они теперь будут отдыхать?» – задается вопросом Саидова, указывая на детскую площадку, на территории которой после строительных работ появились общественный туалет и мусорная свалка.

Опасности стало больше

По этому поводу люди тоже жаловались. Но ни санэпидемстанция, ни представители власти на это не реагируют, и дети, несмотря на опасность, продолжают там играть.

Впрочем, после начала строительства опасность стала подстерегать местную детвору не только на игровой площадке.

Были открыты проездные дороги, и жители жалуются на то, что теперь через их дома проезжают машины, порой даже не обращая внимания на играющих здесь детей.

В этом убедился и корреспондент Ц-1. Во время изучения ситуации на месте он стал свидетелем, как с проезжей дороги на эту небольшую улочку на огромной скорости свернула легковая автомашина и, не снизив темпа движения, помчалась за бегущим впереди нее молодым человеком.

«Одна из собеседниц едва успела схватить ребенка, а в нашу сторону полетели мелкие камни из-под колес автомобиля. В итоге находившиеся в машине люди поймали убегающего парня, посадили его на заднее сиденье и вернулись по той же дороге, но уже значительно медленнее», – рассказывает журналист.

Сотрудники УВД…

Перекрывшие им дорогу жители заставили водителя остановиться, а людей, находящихся в автомобиле, – объясниться по поводу случившегося. Мужчины в гражданской одежде представились сотрудниками УВД и Национальной гвардии, которые якобы проводили задержание особо опасного преступника.

При этом не было предъявлено никаких документов, подтверждающих причастность хотя бы одного из них к названным структурам.

Надеемся, заснятое видео привлечет внимание правоохранительных органов, которые дадут публичную правовую оценку действиям находившихся в машине людей и не останутся равнодушными к судьбе молодого человека, за которым они вели погоню.