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    Проект ташкентского изобретателя – в финале конкурса Госдепа США

    Герман Трещалов вошел в группу финалистов международного конкурса инновационных идей и технологий под эгидой Госдепа США с проектом о малых ГЭС.

    Изобретатель из Ташкента Герман Трещалов; фото: предоставлено Ц-1

    Накануне стали известны имена финалистов международного конкурса инновационных идей и технологий, организованного Американской ассоциацией содействия развитию науки (AAAS) под патронажем Государственного департамента США.

    Ими стали 24 участника из 18 стран мира, и один из них – ученый-изобретатель из Узбекистана Герман Трещалов.

    Герман участвовал в конкурсе с проектом о возможности получения возобновляемой энергии за счет увеличения эффективности малых гидроэлектростанций. Получаемая энергия могла бы использоваться в отдаленных населенных пунктах, а также для ирригационных целей.

    Как говорится на сайте организаторов конкурса, отбор полуфиналистов происходил при участии ученых и экспертов из области технологий, которые оценивали проекты конкурсантов.

    А с 31 января по 1 марта проходило онлайн-голосование за каждый из проектов, во время которого жюри оценивало маркетинговые способности, умение мобилизовать рекламную кампанию и уровень полученной поддержки участниками конкурса.

    Герман Трещалов очень рад выходу в финал, но говорит, что борьба продолжается. Ученый из Ташкента хочет побороться за первое место в конкурсе и получить главный приз – 230 тысяч долларов, эти деньги помогут ему воплотить задуманный проект в жизнь.

    «Синица уже в руках, теперь надо достать журавля», – сказал Герман.

    Финал конкурса будет проведен в Бахрейне с 16 по 18 апреля. Организаторы способствуют победе каждого. Перед поездкой финалисты получат двухдневный онлайн-тренинг для подготовки к финалу.

    В Бахрейне каждый из участников должен будет лично представить свой проект перед жюри для принятия окончательного решения.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экология Центральной Азии
    Теги: возобновляемая энергия Герман Трещалов ГЭС в Узбекистане
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