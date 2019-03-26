Как вести строительный бизнес в Ташкенте? Откровения инвестора

Власти Ташкента вынудили предпринимателей возвести здание для милиции, а теперь грозят снести построенные ими жилые дома за отказ и дальше подчиняться вымогательству, рассказывает Ц-1 один из инвесторов.

От строительного бума в Ташкенте страдают не только жильцы так называемых ветхих многоэтажных жилых домов, но и обладатели квартир в новостройках, и даже сами застройщики.

В конце марта в столичных судах будут рассмотрены гражданские дела о сносе четырех новостроек в центре Ташкента, построенных якобы с нарушением градостроительных норм.

Объекты расположены в Мирзо-Улугбекском районе узбекской столицы.

Два трехэтажных жилых дома находятся по адресу: Риштон, 19в и 114а, третий – Авайхон, 54. Торговый комплекс расположен на улице Дурмон йули, 20а.

Все они сданы в эксплуатацию в период с 2017 по 2018 год.

Упомянутые жилые дома строились в центре города специально для малообеспеченных семей. В них уже проживают в общей сложности порядка 600 человек.

Важный факт: есть среди жильцов и те, кто получил здесь жилье безвозмездно в виде благотворительности от предпринимателей, что довольно редкое явление в Узбекистане.

Однако, пока остается нереализованной хоть одна квартира, объект является собственностью застройщика.

Таким образом, суд может лишить собственности не только бизнесменов, потративших на возведение домов миллионы долларов, но и жильцов, уже оформивших здесь квартиры официально.

Однако бизнесмены категорически отрицают выдвинутые обвинения, а претензии в адрес фирмы связывают с личной неприязнью хокима района, пытающегося отомстить предпринимателям за причиненные ему обиды.

Здание для милиции – в подарок

Одним из бизнесменов, участвовавших в данных строительных проектах в качестве частного инвестора, является Мухаммадбобур Ходжаев.

В интервью Ц-1 он рассказал, что различного рода препятствия хокимият Мирзо-Улугбекского района начал чинить с июня прошлого года.

«Люди, представлявшиеся посредниками хокима Мирзо-Улугбекского района Шавката Иргашева, взамен на «спокойствие в нашей дальнейшей работе» требовали, чтобы мы безвозмездно построили здание для отделения милиции на улице Авайхон», – рассказывает предприниматель.

Когда же бизнес-партнеры отказались идти на поводу у чиновника, хокимият подал иск против них, обвиняя в незаконной застройке и самовольном захвате земли при строительстве объектов.

«Несмотря на то что все наши работы осуществлялись в установленном законодательством порядке, мы были вынуждены принять условия хокима. И только после того, как здание милиции было сдано в эксплуатацию, исковые производства в суде были прекращены даже без рассмотрения», – говорит Мухаммадбобур.

Когда не согласен с условиями

Однако на этом история не закончилась. Посредники хокима стали требовать оформления построенного здания на подставных лиц.

Бизнесмены отказались и попросили возместить потраченные ими на строительство 1 млрд 200 млн сумов (150 тыс. долларов США).

Однако деньги предпринимателям не вернули до сих пор.

Зато 4 ноября 2018 года состоялось торжественное открытие нового здания милиции. Церемонию посетили хоким района Шавкат Иргашев, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

«После мероприятия Иргашев предложил высоким гостям посетить другие наши объекты, в частности недостроенное здание за № 106 на улице Риштон. Прямо во время визита, к нашему большому удивлению, премьер-министр дает указание Артыкходжаеву снести здание», – вспоминает Ходжаев.

Несмотря на все имеющиеся у бизнесменов документы, без единого судебного решения их недостроенный объект вскоре был снесен. Бизнесмены вновь стали считать убытки, которые на этот раз превысили миллион долларов США.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Однако следствие ведется до сих пор, и, вместо того чтобы помочь нам возместить ущерб, правоохранительные органы инициируют одну проверку наших объектов за другой», – говорит Мухаммадбобур.

Почем место под строительство?

Чуть позже предприниматели столкнулись с новой проблемой. Один из посредников хокима стал вымогать взятку у бизнесменов за выделение земельного участка под новое строительство.

Все это в совокупности заставило партнеров обратиться в Службу госбезопасности (СГБ), и 14 января 2019 года этот сотрудник хокимията был задержан с поличным при получении 35 тысяч долларов.

«Когда мы сообщили о вымогательстве, сотрудники СГБ обещали нам максимальную помощь в этом деле. Однако по непонятным нам причинам эти лица самоустранились после задержания и оставили нас на произвол судьбы», – говорит Ходжаев.

Он считает, что содействие в задержании взяточника, а также отказ в оформлении здания милиции на подставное лицо послужили поводом для того, чтобы поднять дело годичной давности, оставленное тогда судом без рассмотрения.

«9 февраля 2019 года прокурор района вынес частный протест на это решение суда. 19-го нам пришла повестка. Их не волнует даже судьба шестисот человек, которые уже живут в этих домах. Лишь бы отомстить нам», – говорит бизнесмен.

«Карманный» суд

Давление на застройщиков оказывает не только администрация района, но и хокимият Ташкента.

20 июля прошлого года Джахонгир Артыкходжаев отменил решение хокима десятилетней давности о выделении фирме земельного участка под строительство торгово-бытового комплекса на массиве «Юнусабад».

Несмотря на то что с 2008 года в проект было вложено больше 450 млн сумов (свыше 56 тысяч долларов США) и оплачено 130 млн сумов (свыше 16 тысяч долларов) в качестве земельного налога, бизнесмены так и не нашли поддержки в суде.

Не убедил суд и тот факт, что в случае завершения строительства здесь было бы создано порядка двухсот рабочих мест.

«Судья ничего не слушал и даже открыто заявил, что городской хоким дал указание не удовлетворять наш иск», – рассказывает бизнесмен.

Партнеры подали апелляционную жалобу, которая была рассмотрена 25 февраля. Однако найти защиты в суде опять не удалось.

Станет ли суд и в этот раз инструментом давления на бизнес в руках коррумпированной власти, или все же сможет проявить свою конституционную независимость?

Предприниматели все еще надеются на торжество закона и справедливости…