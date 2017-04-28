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    Кокандская пенсионерка привлекает президента к поиску Корана

    Рахбархон Адылова, пенсионерка из Коканда, добилась приема у советника президента Узбекистана, пытаясь отыскать пропавший в ее семье древний рукописный Коран.

    Рахбархон Адылова с документами, связанными с пропажей Корана; фото: Ц-1
    Рахбархон Адылова с документами, связанными с пропажей Корана; фото: Ц-1

    26 апреля Рахбархон Адылова возле здания Сената Узбекистана в Ташкенте требовала встречи с президентом страны Шавкатом Мирзиеёвым.

    Но в итоге ее записали на прием к советнику главы государства Турсунхану Худайбергенову, в бытность которого начальником милиции Ферганской области и пропал уникальный Коран.

    По словам Адыловой, уникальный Коран, написанный несколько столетий назад, как святыня передавался в их семье из поколения в поколение.

    Еще в советские времена к ее бабушке приезжало много разных людей, которые предлагали за раритет сотни тысяч долларов. Но им категорически отказывали – «святыня не продается».

    Как пропал Коран

    «Потеря» уникального священного писания мусульман произошла еще в 2006 году, когда, как утверждает Адылова, по надуманным обвинениям была арестована ее младшая дочь Мухайё.

    Тогда же был произведен обыск в доме у Рахбархон – в то время хозяйки сети продуктовых магазинов, где изъяли тот самый уникальный Коран.

    Суд над Мухайё, состоявшийся в том же 2006 году, постановил Коран оставить в собственности пенсионерки и положить в ячейку банка. Однако вскоре в ячейке реликвии не оказалось.

    Тогда Адылова пошла на прием к тогдашнему начальнику УВД (Управление внутренних дел) Ферганской области Турсунхану Худайбергенову и обвинила в краже Корана следователя Алишера Хужамкулова, который вел дело Мухайё.

    Но Худайбергенов оскорбился и при всех заявил, что пенсионерка пытается оклеветать его сотрудников.

    Решение кокандского суда 2007 года о том, что Коран надо положить в банковскую ячейку
    Решение кокандского суда 2007 года о том, что Коран надо положить в банковскую ячейку

    Следствие «для галочки»

    Куда бы ни жаловалась пенсионерка, все было бесполезным. И только после того, как новый президент Узбекистана провозгласил курс на диалог с народом, на обращения Адыловой, наконец, откликнулись в виртуальной приемной.

    Там почитали документы пенсионерки и выяснили, что факт исчезновения древней рукописи действительно имел место.

    После чего Ферганская областная прокуратура возбудила уголовное дело на следователя Хужамкулова, виновного в пропаже раритета. Но его обвинили только в халатности.

    При этом Адылову для показаний не вызывали и в суд не пригласили. А на словах сказали, что следователь амнистирован за истечением срока давности.

    По мнению ташкентских правозащитников, пенсионерке вряд ли удастся вернуть семейную реликвию, которая, скорее всего, уже продана за рубеж.

    Письмо прокуратуры Ферганской области РУз о том, чем закончилось следствие о пропавшем Коране
    Письмо прокуратуры Ферганской области РУз о том, чем закончилось следствие о пропавшем Коране
    Источник:Ц-1
    Темы: Коррупция в Узбекистане, Криминал
    Теги: Коран коррупция в Узбекистане преступность в Узбекистане Рахбархон Адылова Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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