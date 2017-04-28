Кокандская пенсионерка привлекает президента к поиску Корана

Рахбархон Адылова, пенсионерка из Коканда, добилась приема у советника президента Узбекистана, пытаясь отыскать пропавший в ее семье древний рукописный Коран.

26 апреля Рахбархон Адылова возле здания Сената Узбекистана в Ташкенте требовала встречи с президентом страны Шавкатом Мирзиеёвым.

Но в итоге ее записали на прием к советнику главы государства Турсунхану Худайбергенову, в бытность которого начальником милиции Ферганской области и пропал уникальный Коран.

По словам Адыловой, уникальный Коран, написанный несколько столетий назад, как святыня передавался в их семье из поколения в поколение.

Еще в советские времена к ее бабушке приезжало много разных людей, которые предлагали за раритет сотни тысяч долларов. Но им категорически отказывали – «святыня не продается».

Как пропал Коран

«Потеря» уникального священного писания мусульман произошла еще в 2006 году, когда, как утверждает Адылова, по надуманным обвинениям была арестована ее младшая дочь Мухайё.

Тогда же был произведен обыск в доме у Рахбархон – в то время хозяйки сети продуктовых магазинов, где изъяли тот самый уникальный Коран.

Суд над Мухайё, состоявшийся в том же 2006 году, постановил Коран оставить в собственности пенсионерки и положить в ячейку банка. Однако вскоре в ячейке реликвии не оказалось.

Тогда Адылова пошла на прием к тогдашнему начальнику УВД (Управление внутренних дел) Ферганской области Турсунхану Худайбергенову и обвинила в краже Корана следователя Алишера Хужамкулова, который вел дело Мухайё.

Но Худайбергенов оскорбился и при всех заявил, что пенсионерка пытается оклеветать его сотрудников.

Следствие «для галочки»

Куда бы ни жаловалась пенсионерка, все было бесполезным. И только после того, как новый президент Узбекистана провозгласил курс на диалог с народом, на обращения Адыловой, наконец, откликнулись в виртуальной приемной.

Там почитали документы пенсионерки и выяснили, что факт исчезновения древней рукописи действительно имел место.

После чего Ферганская областная прокуратура возбудила уголовное дело на следователя Хужамкулова, виновного в пропаже раритета. Но его обвинили только в халатности.

При этом Адылову для показаний не вызывали и в суд не пригласили. А на словах сказали, что следователь амнистирован за истечением срока давности.

По мнению ташкентских правозащитников, пенсионерке вряд ли удастся вернуть семейную реликвию, которая, скорее всего, уже продана за рубеж.