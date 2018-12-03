МОТ в Узбекистане: противоречивые мнения…

Мониторинговая миссия Международной организации труда в Узбекистане вызывает все большее недовольство: местные правозащитники называют ее выводы зачастую ложными.

Многие правозащитники и активисты в Узбекистане еще в 2017 году посчитали невероятным вывод Международной организации труда (МОТ), что в хлопкоуборочной кампании минувшего года по всей стране было 87% добровольцев.

Но еще более нереальной эта цифра выглядит в этом году – 93% добровольцев.

Такое заявление прозвучало на фоне независимого мониторинга правозащитной группы «Бесстрашные».

Одна из ее участниц – правозащитница Елена Урлаева в интервью Ц-1 сообщает, что по всей республике в этом году наблюдалось массовое передвижение бюджетников, которых в принудительном порядке направляли на сбор хлопка автобусными колоннами и железнодорожными составами.

«Сколько можно врать?»

Противоречия МОТ с данными ряда правозащитников и журналистов проявились 21 ноября, когда в одной из ташкентских гостиниц состоялось рассмотрение «предварительных результатов мониторинга третьей стороной принудительного сбора хлопка 2018 года».

Критический тон первым задал независимый ташкентский журналист Сид Янышев. «Почему вы выезжаете на хлопок в теплых машинах с дипломатическими номерами, а не ловите такси на станции метро «Алмазар?» – спросил он организаторов мероприятия.

Но особенно острым было выступление на узбекском языке независимой журналистки Малохат Эшанкуловой – напарницы Урлаевой по правозащитной группе «Бесстрашные».

Свое выступление Малохат начала такими словами: «Хочу вспомнить узбекскую пословицу «Если доброе дело сделать хорошему человеку, то добро обязательно вернется, а если – плохому человеку, тот об этом никогда не вспомнит». Не думайте, что мы – плохие люди. Мы признаем, что наш президент делает много для искоренения принудительного труда. Он всеми силами борется за это. Но нас беспокоит тот факт, что, несмотря на это, принудительный труд не прекращается».

Иностранцы учатся, а не учат

Затем Малохат процитировала слова ныне покойной правозащитницы Василы Иноятовой, сказанные три года назад в здании Евросоюза, когда тоже поднимался вопрос про отчеты МОТпо применению в РУз принудительного труда.

«Я рада, что к нам приезжают международные организации. Я их приветствую и хочу видеть их как можно больше. Но мне удивительно, что все чаще наблюдается тот факт, что вместо того, чтобы учить наших чиновников демократии, иностранцы учатся у них всячески ловчить».

А затем Иноятова назвала «тысячу причин, почему в Узбекистане не заканчивается принудительный труд…»

По мнению Малохат, одна из них – «МОТ, которая сочиняет по поводу принудительного труда в Узбекистане лживые отчеты».

А также данная международная организация выступает по отношению к правозащитникам Узбекистана, как некий хан: использует командирские методы работы.

Например, когда стал вопрос, кого выбрать для мониторинга из представителей местного гражданского общества, то были приглашены случайные люди – зачастую те, кто никогда не проводил мониторинг принудительного труда, но позже под отчетом МОТ они поставили свои фамилии.

«Это нужно представителям МОТ и нечистоплотным узбекистанским чиновникам, для того чтобы потом сказать: «Вот смотрите, у нас отчет честный. Его подписали представители правозащиты, с которыми мы совместно проводили мониторинг», – заявляет Малохат Эшанкулова.