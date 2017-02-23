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    Не играть в футбол в Узбекистане даже за взятку

    Абдулатиф Абдуллаев, футболист из Мархаматского района Андижанской области Узбекистана, заплатил две тысячи долларов за вступление в клуб «Истиклол», но на поле так и не вышел.

    Эмблема футбольного клуба Ташкента "Истиклол"
    Эмблема ФК «Истиклол»

    Несправедливость футбольных боссов Узбекистана, не сдержавших слова после получения взятки, заставила 21-летнего Абдулатифа Абдуллаева, жителя махалли Гулистон Андижанской области, обратиться с жалобой в Народную приемную президента Шавката Мирзиёева.

    В ней он написал, что в 2012 году за участие в играх чемпионата Узбекистана вице-президенту столичного футбольного клуба «Истиклол» Алишеру Хасанбаеву его семья передала две тысячи долларов США в качестве взятки. Но так и не был приглашен играть в команду.

    Причем тогда, чтобы оправдать полученные деньги, руководство клуба, в то время еще выступавшего во второй лиге чемпионата Узбекистана, выдало футболисту справку от 30 ноября 2012 года по месту требования, что «он действительно играет в ФК «Истиклол». На справке стоит имя и подпись Хасанбаева.

    Справка ФК "Истиклол", выданная в 2012 году Абдулатифу Абдуллаеву...
    Справка ФК «Истиклол», выданная в 2012 году Абдулатифу Абдуллаеву…

    Но «играл» Абдуллаев с того момента лишь на бумаге. На протяжении пяти минувших лет он ни разу не выступил за «Истиклол», ныне играющего в первой лиге чемпионата Узбекистана.

    «Это участь всех родителей, которые за взятку приводят своих детей в спорт. Получив взятку, тренер потом говорит, что ребенок «не прошел экзамен» или «не подошел по состоянию здоровья», – сетует мать футболиста Саломат Абдуллаева.

    Но не давать взятку тоже, по ее словам, не получается, вдруг окажется, что талантливый ребенок не попал в команду только из-за того, что не набрал денег на дань футбольным боссам.

    «В результате в стороне остаются дети, из которых в будущем могли бы выйти хорошие спортсмены», – говорит мать.

    Источник:Ц-1
    Темы: Коррупция в Узбекистане, Спорт в Центральной Азии, Футбол
    Теги: коррупция в Узбекистане ФК "Истиклол" футбол футбол в Узбекистане
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