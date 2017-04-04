Никто не хочет лететь из Ташкента в Душанбе за 140 долларов

Опять сорвано возобновление регулярного авиасообщения между столицами Узбекистана и Таджикистана: на первый рейс не раскуплены билеты.

Об отмене первого из регулярных авиарейсов стало известно вчера накануне предполагаемого 4 апреля вылета из Ташкента.

Полет не состоялся из-за того, что было продано слишком мало билетов, – объяснили ситуацию в авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» агентству Интерфакс.

В международном аэропорту Душанбе сообщили, что авиарейс в Ташкент – Душанбе – Ташкент состоится в следующий вторник, 11 апреля.

Билеты на этот день, как и на все последующие вторники, есть в продаже – полет в одну сторону обойдется примерно в 140 долларов США.

В конце марта узбекский авиаперевозчик объявил, что регулярные полеты между столицами Узбекистана и Таджикистана будут совершаться дважды в неделю: по вторникам и субботам. С таджикской стороны рейсы совершает компания Somon Air.

Первый рейс уже отменяли

20 февраля из Душанбе в Ташкент готовились вылететь 26 пассажиров, но рейс был тоже отменен. В тот раз – по техническим причинам. Позже стало известно, что таджикский перевозчик заблаговременно не предоставил узбекской стороне документов, необходимых для начала регулярных рейсов. В итоге коммерческий директор Somon Air Алишер Рустамов был немедленно уволен.

Авиасообщение между странами прекратилось в 1992 году после начала гражданской войны в Таджикистане.

30 ноября 2016 года в Душанбе был подписан протокол о возобновлении авиасообщения между узбекской и таджикской столицами в начале 2017 года. В тот же день состоялся первый чартерный рейс Душанбе – Ташкент.

10 февраля самолет таджикской авиакомпании Somon Air приземлился в аэропорту Ташкента – это был технический рейс, без пассажиров на борту.