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    Никто не хочет лететь из Ташкента в Душанбе за 140 долларов

    Опять сорвано возобновление регулярного авиасообщения между столицами Узбекистана и Таджикистана: на первый рейс не раскуплены билеты.

    Самолет Узбекских авиалиний; фото: Putevka.uz
    Самолет Узбекских авиалиний; фото: Putevka.uz

    Об отмене первого из регулярных авиарейсов стало известно вчера накануне предполагаемого 4 апреля вылета из Ташкента.

    Полет не состоялся из-за того, что было продано слишком мало билетов, – объяснили ситуацию в авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» агентству Интерфакс.

    В международном аэропорту Душанбе сообщили, что авиарейс в Ташкент – Душанбе – Ташкент состоится в следующий вторник, 11 апреля.

    Билеты на этот день, как и на все последующие вторники, есть в продаже – полет в одну сторону обойдется примерно в 140 долларов США.

    В конце марта узбекский авиаперевозчик объявил, что регулярные полеты между столицами Узбекистана и Таджикистана будут совершаться дважды в неделю: по вторникам и субботам. С таджикской стороны рейсы совершает компания Somon Air.

    Первый рейс уже отменяли

    20 февраля из Душанбе в Ташкент готовились вылететь 26 пассажиров, но рейс был тоже отменен. В тот раз – по техническим причинам. Позже стало известно, что таджикский перевозчик заблаговременно не предоставил узбекской стороне документов, необходимых для начала регулярных рейсов. В итоге коммерческий директор Somon Air Алишер Рустамов был немедленно уволен.

    Авиасообщение между странами прекратилось в 1992 году после начала гражданской войны в Таджикистане.

    30 ноября 2016 года в Душанбе был подписан протокол о возобновлении авиасообщения между узбекской и таджикской столицами в начале 2017 года. В тот же день состоялся первый чартерный рейс Душанбе – Ташкент.

    10 февраля самолет таджикской авиакомпании Somon Air приземлился в аэропорту Ташкента – это был технический рейс, без пассажиров на борту.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекско-таджикские отношения
    Теги: авиарейс авиасообщение аэропорт билеты Душанбе Сомон Эир Таджикистан Ташкент Узбекистан Узбекистон хаво йуллари
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