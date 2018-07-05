Таджикистан нарушает Соглашение о свободной торговле с Узбекистаном

Министерство внешней торговли Узбекистана говорит о нарушении Таджикистаном вступившего неделю назад в силу Соглашения о свободной торговле между странами.

В Ташкенте неоднозначно восприняли действия властей Таджикистана, которые ввели ограничения на поставки определенных продуктов питания из Узбекистана.

Представитель Министерства внешней торговли Узбекистана сказал Ц-1, что Соглашение между РТ и РУз, подписанное еще в январе 1996 года, только на прошлой неделе, 25 июня, вступило в силу: все минувшие годы оно не могло пройти ратификацию таджикскими парламентариями.

Поэтому в Ташкенте, по его словам, внимательно изучают действия Душанбе, в одностороннем порядке введшего ограничения на поставки определенных товаров из Узбекистана.

Не более 40 кг

Как сообщают СМИ в Таджикистане, на таможенных постах страны на таджикско-узбекской границе появились информационные плакаты, предупреждающие граждан, что общий груз из Узбекистана не должен превышать 40 кг.

А некоторые продукты имеют определенные нормы для ввоза в РТ: рис – не более 3 кг; мясо, масло и сахар – 2 кг; хлебобулочные изделия – 5 кг; плодоовощная продукция – 10 кг. Под особый запрет попали яйца – ни одного!

«Мы изучаем действия властей Таджикистана, они, очевидно, нарушают Соглашение о свободной торговле», – сказал представитель Министерства внешней торговли РУз.

Соглашение, вступление в силу которого стало возможным лишь после смены власти в Ташкенте и визита нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан в марте этого года, предусматривало предоставление режима свободной торговли.

То есть обе стороны взяли на себя обязательство не применять таможенные пошлины, налоги и сборы, а также не вводить количественные ограничения на экспорт/импорт товаров, проходящих с таможенной территории одной из договаривающихся стран.

Исключением стали 27 товаров, но в их числе как раз не значатся яйца и другие продукты питания, которые попали под сегодняшние ограничения в Таджикистане, сообщает Министерство внешней торговли РУз.

Дружба дружбой, а яйца — врозь

Таджикистан и Узбекистан открыли границы в апреле текущего года, что мгновенно отразилось на рынках обеих стран.

Граждане Таджикистана, проживающие на границе с Узбекистаном, на себе почувствовали выгоду от добрососедских отношений.

Если в начале апреля десяток яиц в Таджикистане стоил 30 сомони (3,3 доллара США), то уже скоро цена опустилась до 15 сомони. Подешевела и мука: если раньше 50-килограмовый мешок стоил 160 сомони (17,7 доллара), то затем его начали продавать по 120 сомони.

В итоге 9 апреля Таджикистан первым делом запретил воз яиц из Узбекистана.

По информации «Таджикстандарта», решение о приостановлении ввоза яиц из Узбекистана было связано с тем, что в последнее время «поступило много жалоб на их качество».

Джафар Хукуматуллозода, начальник Центра экспертизы продовольственной и сельскохозяйственной продукции, ранее в интервью Ц-1 сказал, что основные претензии относились к отсутствию на импортных яйцах маркировки и даты производства.