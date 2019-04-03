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    Фоторепортаж: В Бухаре отметили День смеха

    1 апреля, в Международный день смеха, в Бухаре прошел фестиваль юмора «Насреддин Афанди». Попасть на него смогли не все.

    Свое название мероприятие, проводимое в городе только во второй раз, получило по имени легендарного фольклорного персонажа, героя сатирических миниатюр и анекдотов – шутника Ходжи Насреддина.

    Народная молва гласит, что весельчак жил в Бухаре. Поэтому на площади Ляби-Хауз, что в самом центре старой части города, установлен узнаваемый памятник старичка на ослике.

    Традиционно для всех подобных массовых мероприятий проезд транспорта в старый город был ограничен. В этот день здесь не то что автомобилям, даже людям было тесно.

    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1

    Основные централизованные представления проходили на двух площадках: на площади Ляби-Хауз и у древней крепости Арк. Артисты шутили, пели и танцевали.

    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1

    Однако атмосфера праздника царила по всему старому городу. Местные власти для организации фестиваля задействовали учебные заведения Бухары: вузы, общеобразовательные школы, а также школы музыки и искусств.

    Каждый коллектив показывал свою программу в тему фестиваля, активно привлекая к веселью зрителей.

    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1

    Зрители охотно «привлекались». В основном это была учащаяся молодежь, освобожденная на время праздника от занятий.

    В первый рабочий день недели людям более старшего возраста, обремененным профессиональными обязательствами, посетить праздник представляется сложным.

    Несмотря на то что туристический сезон в Бухаре уже начался, сложно было попасть на праздник и туристам.

    Гид, сопровождавшая группу зарубежных гостей, объяснила это тем, что в программу визита в Бухару у них не значилось посещение фестиваля.

    «С утра у нас была загородная экскурсия, сейчас короткое время мы проведем здесь и отправимся дальше. Мы просто не успеем все посмотреть», – сказала женщина Ц-1.

    Она выразила сожаление, что отсутствует тесное взаимодействие между властями, организовывающими мероприятие, и турфирмами, составляющими программу пребывания туристов.

    «Это взаимодействие должно быть, ведь фестиваль проводится для привлечения туристов, и им очень нравятся подобные зрелища», – говорит она.

    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1

    В рамках мероприятия был организован и фестиваль национальных блюд. Разнообразию узбекской кухни была представлена отдельная площадка.

    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1

    Пока древняя Бухара праздновала День смеха, сотрудники городской АТС устраняли обрыв телефонной линии. В самый разгар веселья им было отнюдь не смешно.

    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    День смеха в Бухаре; фото Ц-1
    Источник:Ц-1
    Темы: Бухара, Узбекистан
    Теги: Бухара фоторепортаж
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