Фоторепортаж: В Бухаре отметили День смеха

1 апреля, в Международный день смеха, в Бухаре прошел фестиваль юмора «Насреддин Афанди». Попасть на него смогли не все.

Свое название мероприятие, проводимое в городе только во второй раз, получило по имени легендарного фольклорного персонажа, героя сатирических миниатюр и анекдотов – шутника Ходжи Насреддина.

Народная молва гласит, что весельчак жил в Бухаре. Поэтому на площади Ляби-Хауз, что в самом центре старой части города, установлен узнаваемый памятник старичка на ослике.

Традиционно для всех подобных массовых мероприятий проезд транспорта в старый город был ограничен. В этот день здесь не то что автомобилям, даже людям было тесно.

Основные централизованные представления проходили на двух площадках: на площади Ляби-Хауз и у древней крепости Арк. Артисты шутили, пели и танцевали.

Однако атмосфера праздника царила по всему старому городу. Местные власти для организации фестиваля задействовали учебные заведения Бухары: вузы, общеобразовательные школы, а также школы музыки и искусств.

Каждый коллектив показывал свою программу в тему фестиваля, активно привлекая к веселью зрителей.

Зрители охотно «привлекались». В основном это была учащаяся молодежь, освобожденная на время праздника от занятий.

В первый рабочий день недели людям более старшего возраста, обремененным профессиональными обязательствами, посетить праздник представляется сложным.

Несмотря на то что туристический сезон в Бухаре уже начался, сложно было попасть на праздник и туристам.

Гид, сопровождавшая группу зарубежных гостей, объяснила это тем, что в программу визита в Бухару у них не значилось посещение фестиваля.

«С утра у нас была загородная экскурсия, сейчас короткое время мы проведем здесь и отправимся дальше. Мы просто не успеем все посмотреть», – сказала женщина Ц-1.

Она выразила сожаление, что отсутствует тесное взаимодействие между властями, организовывающими мероприятие, и турфирмами, составляющими программу пребывания туристов.

«Это взаимодействие должно быть, ведь фестиваль проводится для привлечения туристов, и им очень нравятся подобные зрелища», – говорит она.

В рамках мероприятия был организован и фестиваль национальных блюд. Разнообразию узбекской кухни была представлена отдельная площадка.

Пока древняя Бухара праздновала День смеха, сотрудники городской АТС устраняли обрыв телефонной линии. В самый разгар веселья им было отнюдь не смешно.