Узбекистан открывается иностранцам… за их деньги

Узбекистан продолжает упрощать визовую политику и расширяет список стран, гражданам которых готов выдавать вид на жительство. Единственное условие – инвестиции.

19 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев внес ряд изменений в подписанный 5 января 2019 года Указ за № УП-5611, касающийся дополнительных мер по ускоренному развитию туризма в стране.

В частности был расширен перечень стран, граждане которых имеют возможность получения электронной въездной визы, а также список стран, гражданам которых предоставляется право получения вида на жительство в Республике Узбекистан.

Эти списки пополнили три страны: Исламская Республика Иран, Южно-Африканская Республика и Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики.

Таким образом, первый список увеличился до 79 стран, второй – до 112.

Право получения вида на жительство в Узбекистане предоставляется при условии приобретения в стране недвижимости на определенную сумму.

Так, в Ташкенте и Ташкентской области иностранец должен будет потратить не менее 400 тысяч долларов США, в Самаркандской, Бухарской, Хорезмской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях – не менее 200 тысяч. В остальных регионах – от 100 тысяч долларов.

Данные инициативы преследуют цель стимулирования вложений в жилищное строительство.

Однако информации о том, сколько иностранцев поспешили воспользоваться возможностью заполучить узбекистанское гражданство таким образом и сколько они принесли инвестиций, пока нет.

Получилось не сразу

Первые попытки упрощения визового режима в Узбекистане приходятся на декабрь 2016 года. Тогда президент Мирзиёев подписал Указ, согласно которому с апреля 2017-го визы для граждан 27 европейских и азиатских стран должны были быть заменены въездными сборами в размере 50 долларов.

Однако уже через 20 дней Мирзиёев переносит эту дату на четыре года – до 1 января 2021-го. Сказалась неразвитость инфраструктуры.

Тем не менее в феврале 2017 года тридцатидневный безвиз все же заработал. Он коснулся туристов из семи стран. Для 39 государств процедуры были упрощены.

С тех пор количество государств в списке только увеличивается, как и способы привлечения в страну туристов.