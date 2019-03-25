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    Узбекистан открывается иностранцам… за их деньги

    Узбекистан продолжает упрощать визовую политику и расширяет список стран, гражданам которых готов выдавать вид на жительство. Единственное условие – инвестиции.

    Самарканд; фото: Умида Ахмедова (с)
    Самарканд; фото: Умида Ахмедова (с)

    19 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев внес ряд изменений в подписанный 5 января 2019 года Указ за № УП-5611, касающийся дополнительных мер по ускоренному развитию туризма в стране.

    В частности был расширен перечень стран, граждане которых имеют возможность получения электронной въездной визы, а также список стран, гражданам которых предоставляется право получения вида на жительство в Республике Узбекистан.

    Эти списки пополнили три страны: Исламская Республика Иран, Южно-Африканская Республика и Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики.

    Таким образом, первый список увеличился до 79 стран, второй – до 112.

    Инфографика МИД Узбекистана
    Инфографика МИД Узбекистана

    Право получения вида на жительство в Узбекистане предоставляется при условии приобретения в стране недвижимости на определенную сумму.

    Так, в Ташкенте и Ташкентской области иностранец должен будет потратить не менее 400 тысяч долларов США, в Самаркандской, Бухарской, Хорезмской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях – не менее 200 тысяч. В остальных регионах – от 100 тысяч долларов.

    Данные инициативы преследуют цель стимулирования вложений в жилищное строительство.

    Однако информации о том, сколько иностранцев поспешили воспользоваться возможностью заполучить узбекистанское гражданство таким образом и сколько они принесли инвестиций, пока нет.

    Получилось не сразу

    Первые попытки упрощения визового режима в Узбекистане приходятся на декабрь 2016 года. Тогда президент Мирзиёев подписал Указ, согласно которому с апреля 2017-го визы для граждан 27 европейских и азиатских стран должны были быть заменены въездными сборами в размере 50 долларов.

    Однако уже через 20 дней Мирзиёев переносит эту дату на четыре года – до 1 января 2021-го. Сказалась неразвитость инфраструктуры.

    Тем не менее в феврале 2017 года тридцатидневный безвиз все же заработал. Он коснулся туристов из семи стран. Для 39 государств процедуры были упрощены.

    С тех пор количество государств в списке только увеличивается, как и способы привлечения в страну туристов.

    Источник:Ц-1
    Темы: Узбекистан
    Теги: виза в Узбекистан МИД Узбекистана
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