Татьяна Закирова: «Шерзод Кудратходжаев должен совершить мужской поступок…»

Генпрокуратура РУз сообщила, что истек срок рассмотрения заявления Татьяны Закировой о националистической выходке ректора университета журналистики Шерзода Кудратходжаева…

Жительница Ташкента – 60-летняя Татьяна Закирова не дождалась помощи от Генеральной прокуратуры РУз в ее конфликте с ректором Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана – 44-летним Шерзодом Кудратходжаевым.

Как она рассказала Ц-1, 6 ноября к ней домой пришел молодой участковый милиционер, едва говорящий по-русски, он с трудом объяснил ей, что днем раньше, 5 ноября, истек срок рассмотрения ее заявления, поданного ею в Генеральную прокуратуру Узбекистана 3 октября.

Участковый объяснил, что расследование жалобы Закировой Генпрокуратура, по сути, переложила на его плечи. Он попытался сам допросить Шерзода Кудратходжаева об инциденте, но не смог встретиться с ректором, когда лишь однажды попытался найти его на месте работы…

«Уят, уят, уят..»

В середине августа этого года жительница столичного квартала «Ц-4» Татьяна Закирова случайно оказалась втянутой в конфликт с не знакомым ей тогда Шерзодом Кудратходжаевым. Будучи активисткой местной махалли, она хотела привлечь внимание районного хокима, находившегося тогда в ее квартале, к вырытой траншее во дворе жилых домов.

В это время незнакомый мужчина подошел к ним и заговорил по-узбекски. Татьяна в силу разных причин плохо говорит на узбекском и поэтому попросила незнакомца перейти на русский, но в ответ скоро услышала: «Б.ядь, говори по-узбекски… 60 лет ела узбекский хлеб… Уят, уят, уят… (позор, позор, позор)».

Когда Закирова сказала, что будет жаловаться, то незнакомец послал ее жаловаться к Путину – президенту Российский Федерации.

Инцидент был запечатлен на видео, и когда в сентябре оно было опубликовано в Сети, то вызвало большой резонанс.

Кудратходжаев был вынужден записать на видео свое заявление, в котором лишь выразил сожаление, что перешел в разговоре с Закировой на «ты». Сам инцидент он назвал спланированной против него провокацией. Оказывается, он понял, что все было подстроено, когда женщина сказала, что будет жаловаться….

Клевета в защиту ректора

После огласки инцидента базирующийся в Канаде сайт «Дуне узбеклари», специализирующийся на публикации грязи и клеветы на оппонентов власти в Узбекистане, напечатал материал, в котором Татьяна Закирова и две ее близкие подруги были представлены скандальными «домкомшами», которые «терроризируют» район, занимаются вымогательством у местных предпринимателей.

Гульшан Мирзаева – одна из женщин, упоминаемых в статье, обратилась с жалобой в МВД Узбекистана, попросив правоохранительные органы расследовать происхождение клеветнического материала, но тоже ничего не добилась.

Как рассказывает Татьяна, лишь вчера Гульшан рассказала ей, что получила ответ из МВД, в котором говорилось, что проведенный опрос соседей в их махалле подтвердил правдивость оценки, данной ей в материале «Дуне узбеклари».

«У каждого человека есть сосед, с которым не сложились лучшие отношения, – объясняет Татьяна. – Так, при расследовании заявления Гульшан опросили трех, которые ее недолюбливали».

«Почему сбор мнений не был проведен открыто? Почему не было очной ставки, почему не опросили других соседей, в том числе якобы существующих предпринимателей, которых мы обираем?» – возмущается Татьяна Закирова.

Отъезд — единственный выход?

Женщина говорит, что уже не надеется на справедливую оценку в Узбекистане поведения ректора Кудратходжаева.

«Все больше задумываешься об отъезде, но я очень люблю Ташкент – это мой город, мне нравится, как он хорошеет, я переживаю за все, что происходит в моем районе…» – делится она.

По словам Татьяны, ей много не нужно: «Шерзод Кудратходжаев должен совершить простой мужской поступок, признать, что он был не прав, прийти и извиниться – это все, что нужно мне, да и всей стране, я думаю…»

Во время визита 19 октября в Ташкент президента РФ Владимира Путина официальные СМИ в стране сообщали, что в Узбекистане проживают 800 тысяч русских.

После инцидента между Татьяной Закировой и Шерзодом Кудратходжаевым можно легко представить, что никто из русских и представителей других национальностей, проживающих в Узбекистане, не может чувствовать себя полноценным гражданином страны, защищенным от национализма: ректору выходка сошла с рук – ни МВД, ни Генпрокуратура не стали расследовать конфликт, а высшее руководство страны продолжает молчать…