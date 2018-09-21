Татьяна Закирова: «Он мне сказал: «Иди к Путину… Бл.дь, говори по-узбекски…»

Жительница Ташкента Татьяна Закирова, пострадавшая от националистической выходки ректора Университета журналистики РУз Шерзода Кудратходжаева, рассказывает Ц-1 подробности того дня.

Инцидент, в котором оказался замешанным ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана и директор Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев, произошел в середине августа (15 или 16 числа) в районе Ц-5 города Ташкента.

Жительница и активистка района Татьяна Закирова, к которой были обращены реплики Кудратходжаева, запечатленные, как выяснилось позже, на видео, что она должна учить узбекский, так как всю жизнь «ела узбекский хлеб», рассказала Ц-1, что именно произошло в тот день.

Вышла в магазин…

По словам Татьяны, в тот день она вышла в магазин со своей внучкой.

Возле дома № 65 она увидела хокима Юнусабадского района Бахтиера Абдусаматова (ныне задержанного за взяточничество. – Прим. Ц-1), начальника милиции и неизвестного ей мужчину, которым, как она узнала позже, был Шерзод Кудратходжаев.

«Я подошла к хокиму, извинилась, что прерываю их разговор, и попросила его отойти в сторонку, чтобы показать вырытую возле дороги траншею. К нам присоединилась Гульшан (Гульшан Мирзаева, домком одного из домов в районе. – Прим. Ц-1). Мы разговаривали о проблемах нашего квартала», – рассказывает Татьяна.

Ранее для проведения коммуникаций в новое строящееся здание махаллинского комитета вдоль дороги рядом с детской площадкой была вырыта глубокая траншея.

«Потом подошел неизвестный господин и начал говорить на узбекском. Я извинилась, что не все понимаю на узбекском языке, и попросила говорить по-русски. И тут он начал говорить, что русский язык знает лучше, чем я, что читал Пушкина, Лермонтова. Я говорю, так получилось, что я выросла и живу в русскоязычной среде, и выучить не было возможности, и он начал на меня кричать. Причем все это было на «ты».

«Иди жалуйся Путину»

Со слов Татьяны, она поинтересовалась, почему мужчина с ней так обращается. На это он ответил, что она ест узбекский хлеб, живет на узбекской земле и обязана говорить на узбекском языке.

«Потом он сказал: «Иди жалуйся Путину». Я говорю, а почему Путину-то? А далее произошел тот фрагмент, который запечатлен на видео…» –продолжает Татьяна.

«На распространившемся кусочке видео слышно, как он мне говорит: «Бл.дь, говори по-узбекски…» Я расплакалась, честно говоря. Попросила его объясниться передо мной за свои слова и представиться. Тогда он назвался корреспондентом газеты «Известия», которой у нас нет».

После инцидента, по словам Закировой, Бахтиер Абдусаматов (бывший хоким Юнусадабского района) отвел ее в сторону и извинился за поведение Шерзода. Хоким пообещал, что Кудратходжаев позвонит ей тем же вечером и извинится.

«Однако до сих пор никаких извинений», – сообщает она.

На вопрос: «Посылал ли вас Кудратходжаев в Россию?» – Закирова отвечает, что прямым текстом – нет, но его отсылка к Путину, что справедливость и заступничество ей следует искать у президента РФ, означала для нее, что ее посылали именно в Россию.

После того, как инцидент получил огласку в соцсетях, Шерзод Кудратходжаев записал видеообращение, в котором заявил, что не посылал Татьяну Закирову в Россию, но сожалеет, что перешел в разговоре с ней на «ты», но личных извинений женщине он не принес.

Зато в защиту Кудратходжаева выступил сайт «Дуне узбеклари», базирующийся в Канаде и являющийся негласным рупором Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана.

В традиционной для сайта форме он опубликовал письмо анонимных жителей района Ц-5, в котором были выложены полные Ф. И. О. оппонентов Кудратходжаева, при этом с оскорблениями и клеветой в их адрес.

Районные террористки…

Неизвестные авторы письма назвали Закирову, а также ее подруг Гульшан Мирзаеву и Гульчехру Джалолову, которые являются домкомами 68, 65 и 70, организованной группой, «терроризировавшей» коммерческие организации на квартале Ц-5 Юнусабадского района Ташкента. Якобы они вымогали деньги у предпринимателей и брали взятки, контролируя целый микрорайон.

Приводятся даже свидетельские показания того, что Закирова при помощи подруг устроила провокацию, целью которой был Шерзод Кудратходжаев.

Однако местный житель, академик Анатолий Сагдуллаев, на которого ссылается автор статьи, рассказал корреспонденту Ц-1, что данная информация не соответствует действительности, и готов подтвердить свои слова где угодно.

Заказал статью сам Кудратходжаев?

Татьяна Закирова допускает, что клеветнический материал создавался при участии председателя махалли, либо он был информатором автора, либо личные данные женщин были им предоставлены.

Но при этом женщина убеждена, что за заказной статьей стоит сам Шерзод Кудратходжаев.

Косвенно это подтверждает тот факт, что на странице «Халқ билан мулоқот»/«Диалог с народом» в Facebook, администратором которой является ректор Университета журналистики, активно обсуждался материал «Дуне узбеклари», а посты с альтернативной точкой зрения не были опубликованы.

Говоря о попытке Кудратходжаева оправдаться в «Дуне узбеклари» или в Facebook, Закирова заявила, что настоящий мужчина должен вести себя подобающе, а не прятаться за фейковыми статьями и административным ресурсом.

События последней недели, по словам Татьяны, повлияли на ее самочувствие и проблемы с сердцем, но она намерена обратиться с жалобой в Генеральную прокуратуру.

«Пусть доказывают, что мы брали взятки, устраивали поборы. Есть видео, где он меня оскорбляет, матерится, говорит, чтобы я жаловалась (президенту РФ Владимиру) Путину, но нет доказательств якобы наших поборов», – говорит она.