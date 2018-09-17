Ректор Университета журналистики РУз и женщина русской национальности

Когда с ректором Университета журналистики Узбекистана Шерзодом Кудратходжаевым начала спорить русская женщина, он не смог не послать ее в Россию и не перейти на «ты».

Сегодня Шерзод Кудратходжаев, 44-летний ректор Университета журналистики Узбекистана, отреагировал на опубликованный в Facebook видеоролик, где он был запечатлен спорящим с женщиной на одной из улиц Ташкента.

В минутном видео Кудратходжаев, также являющийся председателем Международного пресс-клуба в Ташкенте, пренебрежительно говорит с женщиной русской национальности.

Кому «уят»?

«Это моя страна, понимаете, я родилась здесь…» – слышен женский голос.

«Говорите на узбекском языке, понятно? И не учите нас говорить на другом языке», – отвечает ей Кудратходжаев, подписывая что-то на кузове машины.

Затем женщина пытается объясниться, что она попросила ректора говорить по-русски, а в ответ услышала, что ей следует уехать в Россию.

«Раз живешь здесь – говори на узбекском языке», – указывает он ей рукой.

«Во-первых, на «Вы», – отвечает ему женщина.

Кудратходжаев срывается на крик: «60 лет узбекский хлеб ела… Уят, уят!» (с узб. «позор». – Прим. Ц-1).

Видео того, как ведет себя ректор узбекистанского университета, вызвало резонанс в Сети. Кому должно быть стыдно, так это Шерзоду Кудратходжаеву, заявило большинство участников завязавшейся дискуссии.

«Провокация», «атака…»

Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, Кудратходжаев, чиновник от прессы, совершивший карьерный рост еще в молодые годы при первом президенте страны Исламе Каримове, сегодня опубликовал в Сети заявление.

Бравируя понимаем информационных технологий, Кудратходжаев начал с того, что опубликованное видео является частичным, оно предложило зрителям вырванный из общего контекста кусок.

Затем ректор Университета журналистики Узбекистана рассказал, что инцидент на самом деле произошел около месяца назад, в очень жаркий день, но появление видеоролика в Интернете сейчас, по его словам, является «провокацией» и «информационной атакой».

“Я не говорил “езжай в свою Россию!” В моем лексиконе нет таких выражений. Когда она сказала, что будет жаловаться, я понял, что это провокация», — заявил он.

Лишь недавно Кудратходжаев подвергся критике в Сети за репортаж телеканала «Узбекистан 24», подготовленный под эгидой пресс-клуба, в котором журналисты пристыдили девочек за короткие юбки и косметику, а мальчиков – за длинные волосы.

В итоге, очевидно, Кудратходжаев так поверил, что жертва эпизода именно он, что в своем почти пятиминутном ролике не нашел места для простых извинений перед женщиной.

Выводы Ц-1:

В то же время даже небольшая часть видео, выложенная в Сети, не даст обмануться по поводу нескольких моментов:

ректор Университета журналистики Узбекистана вел себя низко и аморально, он не имеет права разговаривать ни с кем в таком тоне, несмотря ни на жару, ни на холод;

националистический выпад Кудратходжаева не подвергается сомнению: пренебрежение и грубость, которые он себе позволил, исходили прежде всего из этнической принадлежности его оппонента, которого он воспринимал как чужеродное, а потому лишенное прав существо;

отсутствие извинений и искреннего раскаяния со стороны Кудратходжаева говорит о том, что беспристрастная независимая журналистика, о которой он высказывается в ролике, Узбекистану с таким ректором не светит.