Генпрокуратура РУз приняла жалобу на ректора университета журналистики

Татьяна Закирова, пострадавшая в Ташкенте от националистического выпада ректора университета журналистики Шерзода Кудратходжаева, подала на него жалобу в Генпрокуратуру РУз.

По словам 59-летней Татьяны Закировой, 3 октября она отнесла жалобу в Генеральную прокуратуру Узбекистана, в которой призвала правоохранительный орган принять меры против ректора Ташкентского университета журналистики и массовых коммуникаций страны 44-летнего Шерзода Кудратходжаева.

Закирова считает, что Кудратходжаев, также являющийся директором Международного пресс-клуба, виновен в разжигании национальной вражды, а высокий пост, занимаемый им, накладывает на него еще большую ответственность.

Прежде чем сдать жалобу, как рассказала Татьяна, ей пришлось показать в Генпрокуратуре запись, сделанную скрытой камерой, которая запечатлила инцидент между ней и Кудратходжаевым.

После неоднократного просмотра записи сотрудники Генпрокуратуры приняли от нее жалобу.

По словам женщины, она не стала бы развивать это дело, если бы не ее убеждения, что Узбекистан должен стать современным, цивилизованным государством, где не судят о людях по национальному признаку, а проявляют терпимость и уважение друг к другу.

«Бл.дь, говори по-узбекски»

Инцидент, который столкнул Татьяну с незнакомым ей тогда ректором, произошел в середине августа на квартале Ц-5 Ташкента, где проживает Закирова и где расположен открывшийся лишь в этом году университет журналистики.

Будучи активисткой махалли, Закирова привлекла внимание присутствовавшего тогда на месте хокима района к вырытой траншее, когда неизвестный ей человек стал говорить на узбекском.

Из-за слабого знания языка она попросила его перейти на русский, тогда он начал в грубой манере требовать от нее знания узбекского. При этом он произнес: «Говори по-узбекски». И даже сказал: «Бл.дь, говори по-узбекски», «60 лет ела узбекский хлеб…»

На возражения женщины, что она будет жаловаться, мужчина, которым оказался ректор Кудратходжаев, ответил: «Иди жалуйся Путину».

Инцидент, как выяснилось позже, был записан на видео и в сентябре выложен в Сеть.

Оценка власти РУз нужна

После огласки Кудратходжаев записал видеозаявление, в котором сказал, что он не посылал Закирову в Россию, но личных извинений не принес, выразив лишь сожаление, что перешел в разговоре с ней на «ты».

По словам Татьяны Закировой, с этого времени Кудратходжаев не сделал ни одной попытки извиниться перед ней. А инциденту не была дана оценка властными органами страны.

Шерзод Кудратходжаев остается ректором – на его карьере эта выходка никак не отразилась.

«Буду ждать результатов расследования от Генпрокуратуры», – говорит Татьяна Закирова.