Узбекистан вновь отменяет визы

С 10 февраля Узбекистан отменяет визовый режим для туристов семи стран и упрощает его еще для 39 государств. Это вторая попытка власти упростить въезд в страну для туристов.

С 10 февраля Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан семи стран – Израиля, Индонезии, Республики Корея, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии.

Как сообщили в минувшую субботу местные СМИ, жители этих государств смогут находиться на территории Узбекистана без виз в течение 30 дней.

Безвизовый режим также вводится для членов экипажей воздушных судов зарубежных авиакомпаний, осуществляющих регулярные авиарейсы в Узбекистан.

С того же дня вводится упрощенный порядок оформления туристических виз для 39 стран. Для их граждан отменяется требование о предоставлении в МИД туристского ваучера или обращения приглашающего юридического или физического лица в Узбекистане и оформление визы в течение двух рабочих дней.

По данным онлайн-издания Газета.uz, соответствующие меры предусмотрены Указом президента «О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристического потенциала Республики Узбекистан».

Официально этот документ пока не обнародован.

Таким образом, общее количество стран, для граждан которых будет действовать безвизовый режим, достигнет 16. С упрощенным визовым режимом – увеличится до 51.

Это: Австралия, Албания, Андорра, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Венгрия, Греция, Дания, Индия, Ирландия, Исландия, Кувейт, Канада, Литва, Китай, включая САР Гонконг, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, США, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция, Эстония.

Упрощенный режим у Узбекистана уже действует с такими странами, как Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Латвия, Малайзия, Польша, Таиланд, Турция, Франция, Чехия, Швейцария, Япония.

Попытка номер один

Президент Мирзиёев возлагает большие надежды на туристическую сферу и ранее уже предпринимал попытки отменить визовый режим для 27 европейских и азиатских стран с 1 апреля 2017 года.

Это было 2 декабря 2016 года. Тогда Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан». Тогда визы для граждан государств, перечисленных в указе, планировалось заменить въездными сборами в размере 50 долларов.

В список стран на определенных условиях тогда вошли: Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Республика Корея, Сингапур, Финляндия, Швейцария, Япония, Бельгия, Индонезия, Китай, Малайзия, США, Франция, Вьетнам, Израиль, Польша, Венгрия, Португалия и Чехия.

Уже в середине месяца Узбекистан оказался на втором месте в списке горячих направлений для туризма по версии международной деловой газеты Financial Times.

В своем рейтинге, основанном на опросах лидеров туриндустрии международного уровня, газета пророчила Узбекистану все шансы стать туристическим раем.

Наступает лучшее время, чтобы все это посмотреть, отмечали тогда авторы статьи, напоминая, что раньше путешествия в Узбекистан омрачались именно сложностями с получением виз.

Возможность посетить страну без излишних бюрократических процедур вызвала настоящий бум и у жителей Поднебесной.

Как тогда писали СМИ, в туристические компании Китая поступало по двадцать звонков в день с запросами на поездку.

Эксперты прогнозировали настоящий наплыв китайских туристов в Узбекистан, исчисляющийся серьезными цифрами.

Туристический бум не состоялся

Однако ровно через 20 дней Мирзиёев вносит изменения и дополнения к данному указу. Согласно новому документу дата отмены виз перенесена на четыре года – до 1 января 2021-го.

Как отмечается в новом указе от 22 декабря 2016 года, решение принято «в целях устойчивого и сбалансированного развития туристической деятельности и создания необходимой материально-технической базы, обеспечения безопасности жизни и здоровья иностранных туристов и граждан республики, дальнейшего развития равноправного внешнеэкономического сотрудничества с зарубежными странами».

Проанализировав ситуацию, правительство, очевидно, осознало, что страна просто не в состоянии обслужить такой огромный поток туристов: не развита туристическая и гостиничная инфраструктура, отсутствует какой-либо внятный национальный туристический продукт и другое.

Вслед за этим Мирзиёев приступил наводить порядок в сфере. В итоге в стране намечается создать несколько туристических кластеров, запустить систему получения электронных виз, начать, наконец, продавать тур-услуги в сети Интернет, а к рекламированию пока еще не до конца разработанной концепции национального тур-продукта – подключить мировых знаменитостей.

Тем не менее говорить о каких-то конкретных успехах еще рано. Однако определенные сдвиги в отрасли уже намечаются. Возможно, они и послужили принятию президентского решения об очередном безвизе.