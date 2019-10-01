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    Новое дело против журналиста Салиджона Абдурахманова

    Прокуратура Каракалпакстана начала следствие против Салиджона Абдурахманова о вымогательстве 50 тысяч сумов – почти сразу после огласки его безуспешной попытки реабилитации в Верховном суде РУз.

    Прокуратура Республики Каракалпакстан
    Прокуратура Республики Каракалпакстан

    Утром 27 сентября Салиджон Абдурахманов был вызван к следователю по особо тяжким преступлениям Каракалпакстанской республиканской прокуратуры.

    Когда 69-летний журналист явился к следователю Сахи Алламуратову, то узнал, что причиной вызова стал материал Ц-1 от 23 октября 2018 года «Нукус. Здесь был дом…» – о судьбе местного жителя Кониратбая Абдуллаева, лишившегося дома в результате сноса.

    Спустя почти год после опубликования материала прокуратура Каракалпакстана хотела узнать, кто выставил видео  о проблеме Абдуллаева в YouTube.

    В описании к видео на YouTube утверждалось, что прокурор города Нукуса Исметов, прокурор Каракалпакстана Каримов, заведующий Народной приемной Каракалпакстана, бывший прокурор Каракалпакстана Халимов – взяточники.

    Видео датировано 13 сентября 2019 года. Следователь заявил журналисту, что есть показания Абдуллаева, утверждавшего, что Абдурахманов приезжал к нему и снимал видео, а также получил на телефонные расходы 50 тысяч сумов (5,5 доллара США).

    По словам Салиджона, он сообщил следователю, что никогда не бывал дома у Абдуллаева и не снимал данное видео, и попросил очную ставку с заявителем.

    Когда Кониратбай Абдуллаев пришел, то признался, что он сам снимал и сам же опубликовал видео в YouTube, а относительно 50 тысяч сумов сказал, что сам оставил их на сиденье машины Абдурахманова «на бензин», в благодарность за извоз в течение дня в 2018 году.

    В итоге допрос журналиста продолжался до позднего вечера, и Абдурахманов не раз услышал от следователя фразу об ответственности за клевету.

    Сам же Салиджон Абдурахманов задается вопросом: видео в Интернете вышло 13 сентября, но почему Кониратбай Абдуллаев был вызван в прокуратуру только 26 сентября?

    Салиджон полагает, что все дело связано с 23 сентября, когда надзорная коллегия Верховного суда Республики Узбекистан рассмотрела его жалобу от 26 марта 2019 года о реабилитации и несправедливом осуждении на десять лет в 2008 году.

    На вопрос судьи Верховного суда, заданный во время 30-минутных слушаний в режиме онлайн: «Чем вы сейчас занимаетесь?» – Абдурахманов ответил, что, как и прежде, – правозащитной деятельностью как заместитель председателя Комитета прав личности Узбекистана, и журналистской – как корреспондент интернет-издания Ц-1.

    «Вот, наверное, и решили меня проучить: дали задание прокуратуре в Каракалпакстане открыть на меня новое дело», – говорит Салиджон Абдурахманов.

    Журналист Абдурахманов с июня 2008 по октябрь 2017 года был лишен свободы по сфабрикованному делу о попытке сбыта наркотиков. Стремление Салиджона добиться справедливого пересмотра его дела после освобождения и реабилитации не увенчалось успехом.

    Теперь же Абдурахманов вновь находится под угрозой нового дела и возможного ареста.

    Источник:Ц-1
    Темы: Каракалпакстан, Салиджон Абдурахманов
    Теги: Верховный суд Узбекистана Каракалпакстан Салиджон Абдурахманов
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