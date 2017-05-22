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    Плановые учения силовиков взбудоражили бухарцев

    События со стрельбой и вылазкой спецназа, развернувшиеся в центре Бухары на прошлой неделе, оказались плановыми учениями.

    Вооруженные силы Узбекистана; фото: sputnik.uz
    Вооруженные силы Узбекистана; фото: sputnik.uz

    16 мая десятки жителей Бухары стали свидетелями нескольких эпизодов, которые можно было бы смело внести в сценарий голливудских блокбастеров, – с нападением на сотрудников силовых структур, стрельбой и задержанием.

    На следующий же день в Сети появилось несколько коротких видеороликов этих событий, заснятых на телефоны очевидцами, а социальные сети бурлили обсуждениями, многочисленными вопросами и предположениями.

    «Что было вчера, что за паника на горгазе? Есть информация?» – пишет участник группы «BUKHARA» в Facebook Азиз Исмоилович.

    «Кто в курсе сегодняшних событий в центре города? Было большое скопление машин», – спрашивает Хидоят Бахрамов в группе «Бухара» той же соцсети.

    Очевидцы рассказывают, как люди в масках ворвались в здание Центробанка, а затем спешно скрылись на легковой машине марки «Нексия» по центру города. На одном из перекрестков завязалась потасовка «бандитов» с сотрудником правопорядка, которому удалось остановить машину. Началась стрельба и драка. В результате милиционер оказался обезоружен, а преступники – вновь в своей машине.

    Этот момент и попал на камеры телефонов. По словам очевидцев, ничего не подозревающие прохожие взялись за камни и стали бросать их в сторону нападающих, стараясь чем-то помочь милиционеру. Нашлись и смельчаки, которые вступились за правоохранителя.

    Несмотря на общественное волнение, представители правоохранительных структур пока еще не дали официальных заявлений.

    Но, по данным источника в УВД области, это были учебно-тактические занятия, которые проводятся в регионе на регулярной основе.

    Целью майских учений является формирование боевых тактических навыков и повышение знаний сотрудников правоохранительных структур в случае чрезвычайных ситуаций, а также повышение бдительности горожан.

    По словам собеседника Ц-1, во время мероприятия телефон дежурной части УВД разрывался от звонков.

    Источник:Ц-1
    Темы: Военные учения, Вооруженные силы Узбекистана
    Теги: Армия Узбекистана Бухара военные учения Вооруженные силы Узбекистана Узбекистан
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