Почему власти в Центральной Азии не поддерживают Россию

Центральноазиатские республики бывшего СССР оказались почти единственными в мире представителями не Запада, кто сегодня отвернулся от России. Москва пожинает плоды 30-летней поддержки антисоветских вороватых режимов…

Высокопоставленный чиновник Казахстана, первый заместитель руководителя администрации президента Тимур Сулейменов 1 апреля в интервью порталу Euractiv заявил, что его страна «не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и Евросоюза».

«Мы будем соблюдать санкции», — твердо сказал Сулейменов, подчеркнув, что на позицию Казахстана в этом вопросе не влиет его участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), участниками которого также являются Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия.

По словам чиновника, Казахстан не хочет, чтобы из-за поддержки России к нему могли быть применены вторичные санкции США и Евросоюза.

В этот же день в Душанбе выступил президент Таджикистана с 1994 года Эмомали Рахмон, как сообщает российское издание «Коммерсант», он призвал своих граждан запастись продуктами на два года и быть готовыми защитить независимость своей страны.

«Мы обязаны всегда быть готовыми к защите бесценного дара нашей жизни — государственной независимости и ее достижений — мира, спокойствия, политической стабильности и национального единства»,— сказал 69-летний Рахмон.

Еще ранее, 17 марта, новостные ленты сообщили о позиции Узбекистана. Глава МИД страны Абдулазиз Камилов твердо заявил, что его страна не признает независимость двух отколовшихся от Украины республик Донбасса — Луганскую и Донецкую Народные Республики (ЛНР и ДНР).

Как передает «Интерфакс», Камилов подчеркнул, что Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает Донецк и Луганск отдельными республиками.

Узбекистанский министр также пообещал оказать Украине гуманитарную помощь.

Позиция руководителей бывших республик СССР в Центральной Азии — понятна. Они боятся за себя, за возможность потери власти в случае, если Россия продолжит восстановление собственных интересов и прямого влияния на территорию бывшего Советского Союза.

Казахстан как минимум беспокоится за северные территории, президент России Владимир Путин не раз называл их присоединение к нынешней РК «щедрым подарком русского народа».

И если к Узбекистану и Таджикистану Москва не предъявляет территориальных претензий, ее возрастающие амбиции на пространстве СССР как зоне российских интересов и безопасности, вылившиеся сегодня в прямой военный конфликт с НАТО на Украине, — не могут не настораживать узбекскую и таджикскую власть.

30 лет предательства…

На протяжении 30 лет с момента распада СССР в большинстве республик Центральной Азии во власти оставались люди, так или иначе участвовавшиеся в развале Советского Союза.

Совершенно неожиданно получив свободу от Москвы в 1991 году, право на создание независимого государства, власти в Ашхабаде, Алматы, Бишкеке, Душанбе и Ташкенте ринулись прочь от России, от всего, что связывало их вместе на протяжении более 70 лет.

Антисоветизм, декоммунизация, отрицание и замалчивание всего, что было в СССР, даже величайших достижений страны социализма, первого государства в мире рабочих и крестьян — стали государственной идеологией вчерашних узбекских, казахских, таджикских коммунистов…

Отрицание идеалов социализма, власти народа, охаивание Советского Союза, выпячивание одних лишь проблем, имевших место в СССР, — превратились в национальную идеологию, стержнем которой стала отдаление и ненависть к Москве.

К чему в итоге пришли независимые республики Центральной Азии?

Воровали, воровали и разворовали…

За минувшие 30 лет Казахстан может похвастаться тем, что взрастил супербогачей, президент Касым-Жомарт Токаев после беспорядков в январе 2022 года озвучил, что 162 гражданина РК (0,001% населения) владеют 55% всех богатств республики — их состояние колеблется от 50 млн до 3 млрд долларов США.

Абсолютное же большинство казахстанцев (96,6%) — имеют состояние в размере менее 10 тысяч долларов США.

В Узбекистане «раскулачена» семья первого президента Ислама Каримова, его старшая дочь Гульнара Каримова находится в местах лишения свободы…

Теперь время президента Шавката Мирзиёва. Он новый падишах. И теперь его семья грабит и продает страну налево-направо, и так будет до тех пор, пока самый верный мирзиёевский лакей не получит с его трясущихся старческих рук власть… а затем не бросит в тюрьму его приметную старшую дочь Саиду за всё то же, что было предъявлено Гульнаре, и ещё потому, что всем осточертела…

В Таджикистане дети Эмомали Рахмона давно вошли во власть. 34-летний сын Рустам Эмомали Рахмон с 2020 года является председателем Национального совета (верхней палаты парламента), он также с 2017 года мэр Душанбе, парень явно ждет своего звездного часа в кресле президента страны.

Во главе же Туркменистана с марта этого года уже стоит сын прежнего президента Гурбангулы Бердымухамедова — 40-летний Сердар Бердымухамедов.

Вне Запада, вне Востока…

Кто-то скажет: «Восток — дело тонкое…» Но это не верно. Республики Центральной Азии сегодня стоят особняком от всего, что принято считать Востоком или же не Западом: от Ближнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки, где видят и понимают, что действительно происходит на Украине.

Весь мусульманский мир во главе с Саудовской Аравией, ОАЭ и Ираном, большая часть Азии — во главе с Китаем и Индией, Африка — во главе с ЮАР, Латинская Америка — во главе с Бразилией, Мексикой и Венесуэллой — не поддержали санкции США и Евросоюза против России и готовы к большему сотрудничеству и сближению с ней.

Весь мир, это более чем шесть миллиардов населения планеты, с надеждой смотрит на Россию, видя в ней единственную силу, способную противостоять гегемонии США над миром, навязыванию этой страной всему остальному человечеству своей власти и воли.

Россия, Саудовская Аравия, Индия и Китай, многие другие страны объединяют свои усилия против власти доллара как мировой резервной валюты, они соглашаются торговать между собой за рубли, рупии, юани и риалы.

Китай режет «правду-матку»

Китай, страна, весьма дипломатичная, отличающаяся умеренностью в политических оценках, впервые в несвойственой ей манере говорит о том, чем обернулась для мира гегемония США.

МИД Китая стоит на позиции, что расширение НАТО вопреки взятым в 1990 году обязательствам«не продвигаться ни на дюйм на восток» — стало причиной конфликта на Украине. С 1991 года количество членов Альянса с 14 увеличилось до 30, а бывшие советские республики — Украина и Грузия — стали кандидатами в члены, то есть, военный союз подобрался вплотную к порогу России.

Тот же Китай красноречиво демонстрирует: с 1989 по 2017 годы США развязали 10 военных конфликтов в мире, что привело к гибели 6 млн человек, в ответ получили — нуль санкций…

Хочется спросить главу МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова, выступал он тогда за суверенитет Ирака, Ливии, Сирии? Предлагал ли Ташкент тогда гуманитарную помощь этим народам? — известно, Ташкент сидел и молчал в тряпочку, чтобы не разозлить гегемона.

В республиках Центральной Азии деградация «элиты», пренебрежение интересами не только мира, но своих народов во имя одного — власти и денег — превратили их в самых третьесортных лакеев и рабов Запада.

Астана, Ташкент и Душанбе по примеру Украины хотят стать «Анти-Россией». Что ж, НАТО их вооружит и быстро превратит в новый Афганистан, да, счета на Западе казахских миллиардеров, мирзиёевской и рахмоновской челяди и подельников останутся не тронутыми… и какое им дело до миллионов своих соплеменников?

Москва же, видя предательство бывших советских республик, должна задуматься, зачем она так долго играла с ними в поддавки, в имитацию сотрудничества, зачем спасала в январе Казахстан?

Власти, презревшие свое прошлое в составе великого СССР, предавшие всё, что им не создать и до чего не дорасти и за тысячу лет, заслуживают наконец самой честной оценки и самых жестких санкций со стороны России.

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1